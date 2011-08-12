Ramazan ayında interneti daha çok kullanıyoruz

TTNET ülkemizdeki kullanıcıların Ramazan ayındaki internet alışkanlıklarını ortaya koyan bazı istatistikler yayınladı. Abonelerinin ramazan ayının ilk 10 günündeki internet kullanımını analiz eden TTNET, veri kullanımının %10 oranında arttığını, internetin en yoğun kullanıldığı saatlerde değişiklikler yaşandığını ve kullanıcıların çevrimiçi servislere daha fazla rağbet gösterdiğini belirtiyor. TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz tarafından bizzat açıklanan rakamlara göre, Türkiye'nin Ramazan ayı internet kullanım profili şu şekilde;

Türkiye, Ramazan Ayında Daha Fazla İnternet Kullanıyor

- TTNET'in, Ramazan ayının ilk 10 gününü ele alarak ortaya koyduğu sonuçlara göre Ramazan ayında internet kullanımı arttı ve internet trafiğinin yoğun olduğu saatlerde değişiklikler yaşandı.





- Ramazan’dan önceki günlerde TTNET abonelerinin interneti en yoğun kullandığı zaman dilimleri gün içinde 14:00- 16:00 arası ve akşamları ise 21:00 -23:00 arası olarak öne çıkıyordu. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte internet trafiği 15:00-17:00 saatleri arasında yoğunlaşır hale geldi.





- Ramazan'ın gelmesiyle birlikte 15:00-17:00 saatleri arasındaki trafikte, ramazan öncesinde aynı zaman dilimine göre yüzde 18’lere ulaşan dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Bu verilere göre TTNET kullanıcıları iftarı beklerken vakitlerini internette değerlendirmeyi tercih ediyorlar.





Veri Kullanımı Ramazan Ayında Yüzde 10 Arttı





- Hafta içi veri kullanımında, Ramazan öncesine göre yüzde 7'lik bir artış var. Gündüz saatlerinde ise bu artış yüzde 10'a çıkıyor. Hafta sonunda ise veri kullanımında, Ramazan öncesine göre yüzde 8,7’lik bir artış var. Hafta sonu gündüz saatlerinde ise Ramazan öncesine göre veri kullanımında artış yüzde 10,9'a çıkıyor.





- Ramazan ayında veri kullanımın en çok olduğu gün ise hafta içi cuma, hafta sonu cumartesi olarak öne çıkıyor. Ramazan öncesinde hafta içi internete en çok ilgi gösterilen gün perşembeydi. Ramazan öncesinde ve Ramazan boyunca hafta sonu en çok internet kullanılan gün cumartesi.





- Ayrıca Ramazan içinde internet aracılığıyla sunulan eğlence içeriklerine ilgi artıyor. Buna göre Ramazan'da halkımız yüzde 6,5 oranında daha fazla video seyrediyor. Dosya paylaşımı ve indirmedeki artış ise yüzde 11,9 oranında.

Çevrimiçi Servislere İlgi Ramazan Ayında Arttı

- TTNET'in sunduğu hizmetlere gösterilen ilgi de arttı. TTNET’in TV izleme olanağı veren Tivibu Web servisine gösterilen ilgi yüzde 11,3 oranında yükseldi. Ramazan ayından itibaren günlük toplam internet veri kullanımının yüzde 2,8'i Tivibu Web servisi için kullanılıyor. Tivibu Web akşam saatlerinde de en çok yoğun ilgiyi gören TTNET servisi.





- Tivibu Web'den sonra ilginin yükseldiği ikinci TTNET servisi TTNET Müzik.





- Sayfa tıklamalarında da Ramazan ayında yüzde 17,7'lik bir artış yaşandı yani kullanıcılar Ramazan ayında internette daha fazla sörf yapıyor, yani daha fazla sayfa ziyaretinde bulunuyor.





- Sosyal paylaşım ağı Facebook'a ilgi Ramazan ayında yüzde 10, 3 oranında artış gösterdi.





- Ramazan ayında internette en fazla yapılan ilk 3 aktiviteyi şöyle sıralayabiliriz: Video izlemek, internette sörf yapmak ve sosyal ağlara girmek.





- Ramazan ayında internet trafiğindeki artış illere göre farklılık gösteriyor. Ramazan’la birlikte internete ilgisi en çok artan il Çanakkale. Çanakkalelilerin internet trafiği yüzde 12,6 oranında arttı. Çanakkale’yi yüzde 12,1 oranıyla Edirne, yüzde 12 oranıyla Sinop takip ediyor. Bu rakamlara bakarak iftar saatinin uzamasının internet trafiğinde de artışa neden olduğu söylenebilir.





