Ramazan ayında teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre artıyor mu? [Anket #8]

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçlar da tutulmaya başlandı. Ortalama 16 saat oruç tutan vatandaşlar, sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşasa da teknolojinin velinimetleri sayesinde iftar vaktine kadar zaman geçirebiliyor. Özellikle yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlar, bizlere zaman geçirme konusunda yardımcı oluyor. Peki ya Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teknolojik aletlerle geçirilen süre de artıyor mu? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte verelim.

DH uygulamasında anketi göremiyorsanız uygulamanın son sürümünü indirdiğinizden emin olunuz!

Ramazan ayında teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre artıyor mu? Evet Hayır Oy Ver 372 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Ramazan ayında teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre artıyor mu? Evet Hayır Anket Sonlandı 372 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Ramazan ayında teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre artıyor mu? 73% Evet 272 oy 27% Hayır 100 oy 372 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön