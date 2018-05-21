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Ramazan ayında teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre artıyor mu? [Anket #8]

Oruç tutmak, teknolojik aletlerle geçirilen süreyi nasıl etkiliyor? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre artıyor mu? [Anket]
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Ramazan ayında teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre artıyor mu? [Anket #8]
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçlar da tutulmaya başlandı. Ortalama 16 saat oruç tutan vatandaşlar, sıcaklar nedeniyle zor anlar yaşasa da teknolojinin velinimetleri sayesinde iftar vaktine kadar zaman geçirebiliyor. Özellikle yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlar, bizlere zaman geçirme konusunda yardımcı oluyor. Peki ya Ramazan ayının gelmesiyle birlikte teknolojik aletlerle geçirilen süre de artıyor mu? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte verelim. 
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Ramazan ayında teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre artıyor mu? Oy Ver 372 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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simbolmina 1 yıl
Yatakla olan süre artıyor.
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arel.gr 1 yıl simbolmina
..... mezin arkadaşta sürekli yatıyor.
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firat_kilic 1 yıl
Radyasyon orucu bozar mı? :) // Tarafsız tin-sel bakarsak eğer bozar.
Oruç köken olarak ilk hindistanda çıkmış. Hint din tarihini okursak meditasyon yoga gibi kavramlarla da karşılaşırız. Meditasyon merkezlenme/dengelenme halidir. Oruç bizi her türlü alışkanlıktan uzak tutup diğer tutmayan benliğimizle kıyas etmemizi bu sayede farklı bilgilere ermemizi sağlar. Fakat günümüz de oruç ne demek derseniz bilgi raydan çıkmış bana göre.
Daha öte teknolojik bakacak olursak eğer radyasyon anlayamadığımız şekilde bizi etkiler. Mesela manyetik alan da ama göremessin. İşte bunlardan uzak duramadığına göre cehennem de oruç tutmanın anlamı nedir diye sorman lazım. Önce cehennemi cennete çevir. Yanlışları gör. Ses çıkar. BİZ kavramını yeniden oluştur. Aksi halde benlerin cehenneminde oruç tutarsan sadece gözünü bağlayan olursun. Olan dışarıda olmaya devam eder. Bu noktada dinler sadece yat-zili kalk-zili insan işletim sisteminden başka bir şeyler değildir. Onu ise yönetim-güç kullanır. Geldiği nokta budur. Bu saatten sonra dinler savaşı çıkar yada dinler kalkar. 1ncisi insanı dünyaya bağlar 2ncisi uzaya açılmanı sağlar.
Kısacası oruç zamanı meditasyon ile değil teknolojik uyuşturucu ile geçirilmiş/kaybedilmiş oluyor. Sonra yine atmosferi zehirliyoruz, ağaçları kesip suları zehirliyoruz.... Bir defa tam olarak bence bunu yaparsan her yıl oruç tutmakna bile gerek yok. Hem de çocukların oruç tutmasına gerek yok çünkü bilinç düzeyi ermemiş. Anlam çıkartamayacak sonra ömür boyu hapis gibi oruç tutturulacak oda ezbere bağlayacak ritüele dönecek böylece dini de rezil etmiş olacaksın. Diyorum ki 1 defa tam bilinç ile yap bir daha ömrün boyunca yapmana gerek kalmaz. Tam bilinç buna ermek önemli olan. Buda farkındalıkla olur. Ne yaptığının farkında olmakla olur. Sen yoksan Tanrı nasıl var olabilir? Gerçekten buradamısın? Bence hayır birazdan gideceksin...
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ONY86 1 yıl
ben her zaman 4 saat kullanıyorum ama evdeyken
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