DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr, Ramazan Ayı’na özel indirim kampanyası başlattı. Ramazan ayı kalabalık sofralara vesile oluyor. 1 Mart’ta başlayacak Ramazan ayına hazırlık yapmak isteyenler için yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

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750 TL ve üzerine yüzde 20 indirim

Amazon’da bugün başlayan kampanya ile 750 TL ve üzeri gıda alışverişlerinizde indirimlere ek olarak sepette yüzde 20 indirim uygulanıyor. Fırsattan yararlanmak için kampanya sayfasını ziyaret edip linkteki ürünlerden dilediğinizi sepetinize ekleyip ödeme aşamasına geçmeniz yeterli.

Kampanya sayfası: Amazon Ramazan Fırsatı

Ramazan ayına özel yüzde 20 indirim kampanyası 23 Şubat’ta sona erecek. Bakliyat, çay, kahve, içecek, yağ, atıştırmalık, içecek, tatlı, kuruyemiş gibi ürünleri yüzde 20 indirimli olarak satın alabilirsiniz. Bu sene Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek.

Kampanya sayfası: Amazon Ramazan Fırsatı

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Amazon’da market ürünlerinde Ramazan’a özel indirim başladı