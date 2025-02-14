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    Anlık Bildirim

    Amazon’da market ürünlerinde Ramazan’a özel indirim başladı

    Amazon'da bakliyat, çay, yağ gibi gıda ürünlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başladı. Ramazan başlamadan önce indirimli olarak mutfak ihtiyaçlarınızı tamamlayabilirsiniz.
    Amazon’da market ürünlerinde Ramazan’a özel indirim başladı Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr, Ramazan Ayı’na özel indirim kampanyası başlattı. Ramazan ayı kalabalık sofralara vesile oluyor. 1 Mart’ta başlayacak Ramazan ayına hazırlık yapmak isteyenler için yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

    750 TL ve üzerine yüzde 20 indirim

    Amazon’da bugün başlayan kampanya ile 750 TL ve üzeri gıda alışverişlerinizde indirimlere ek olarak sepette yüzde 20 indirim uygulanıyor. Fırsattan yararlanmak için kampanya sayfasını ziyaret edip linkteki ürünlerden dilediğinizi sepetinize ekleyip ödeme aşamasına geçmeniz yeterli.

    Kampanya sayfası: Amazon Ramazan Fırsatı 

    Ramazan ayına özel yüzde 20 indirim kampanyası 23 Şubat’ta sona erecek. Bakliyat, çay, kahve, içecek, yağ, atıştırmalık, içecek, tatlı, kuruyemiş gibi ürünleri yüzde 20 indirimli olarak satın alabilirsiniz. Bu sene Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek.

    Kampanya sayfası: Amazon Ramazan Fırsatı


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 15 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 22 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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