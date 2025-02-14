Amazon’da market ürünlerinde Ramazan’a özel indirim başladı

750 TL ve üzerine yüzde 20 indirim
Amazon’da bugün başlayan kampanya ile 750 TL ve üzeri gıda alışverişlerinizde indirimlere ek olarak sepette yüzde 20 indirim uygulanıyor. Fırsattan yararlanmak için kampanya sayfasını ziyaret edip linkteki ürünlerden dilediğinizi sepetinize ekleyip ödeme aşamasına geçmeniz yeterli.
Kampanya sayfası: Amazon Ramazan Fırsatı
Ramazan ayına özel yüzde 20 indirim kampanyası 23 Şubat’ta sona erecek. Bakliyat, çay, kahve, içecek, yağ, atıştırmalık, içecek, tatlı, kuruyemiş gibi ürünleri yüzde 20 indirimli olarak satın alabilirsiniz. Bu sene Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak ve 29 Mart'ta sona erecek.
Kampanya sayfası: Amazon Ramazan Fırsatı
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