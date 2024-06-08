Havadan su üreten kompakt boyutlu sebil, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Havadaki nemden içme suyu elde eden sistemler uzun süredir bulunuyor. Ancak DrinkingMaker isimli firma, bu işlemi uygun fiyatlı ve kompakt boyutlara bir cihazla gerçekleştiriyor. Üstelik cihaz sahip olduğu güneş enerjisi sistemiyle seyahat halinde bile su üretebiliyor.

Günde 19 litre su üretebiliyor

DrinkingMaker isimli sebil, isteğe bağlı olarak mineral açısından zengin filtre kartuşları sunarak günde 19 litreye kadar su üretebiliyor. Cihaz su üretmenin yanında nem alma ve hava temizleme işlevlerini de yerine getirebiliyor. Şirket, cihazın AquaFetch+ ve gelişmiş grafen teknolojisi ile aşırı kuru koşullarda bile etkili bir şekilde çalıştığını iddia ediyor.

DrinkingWater ayrıca firmanın AirTrue teknolojisiyle zararlı PM2.5 parçacıklarının yüzde 99,97'sini ortadan kaldırıyor ve tüm parçacıkların yüzde 99,7'sini etkili bir şekilde adsorbe edebiliyor. Bu sayede ortamı polen, bakteri ve virüslerden temizleyerek sağlıklı bir ortam sunuyor.

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Yeni nesil 3'ü 1 arada atmosferik su sebili (AWD) olarak adlandırılan cihaz, kitlesel fonlama kampanyasını Indiegogo'da sürdürüyor. Şirket kampanya hedeflerinin % 2200 üzerinde bağış topladığını belirtiyor. Cihazın normal sürümü (14 litre) 329 dolar, Pro Sürümü (19 litre) ise 339 dolar fiyata sahip. Ancak bu fiyatlar Indiegogo kampanyası üzerinden verilen ön siparişler için geçerli.

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