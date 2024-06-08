Havadan su üreten kompakt boyutlu sebil, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

Günde 19 litre su üretebiliyor
DrinkingMaker isimli sebil, isteğe bağlı olarak mineral açısından zengin filtre kartuşları sunarak günde 19 litreye kadar su üretebiliyor. Cihaz su üretmenin yanında nem alma ve hava temizleme işlevlerini de yerine getirebiliyor. Şirket, cihazın AquaFetch+ ve gelişmiş grafen teknolojisi ile aşırı kuru koşullarda bile etkili bir şekilde çalıştığını iddia ediyor.
DrinkingWater ayrıca firmanın AirTrue teknolojisiyle zararlı PM2.5 parçacıklarının yüzde 99,97'sini ortadan kaldırıyor ve tüm parçacıkların yüzde 99,7'sini etkili bir şekilde adsorbe edebiliyor. Bu sayede ortamı polen, bakteri ve virüslerden temizleyerek sağlıklı bir ortam sunuyor.
Yeni nesil 3'ü 1 arada atmosferik su sebili (AWD) olarak adlandırılan cihaz, kitlesel fonlama kampanyasını Indiegogo'da sürdürüyor. Şirket kampanya hedeflerinin % 2200 üzerinde bağış topladığını belirtiyor. Cihazın normal sürümü (14 litre) 329 dolar, Pro Sürümü (19 litre) ise 339 dolar fiyata sahip. Ancak bu fiyatlar Indiegogo kampanyası üzerinden verilen ön siparişler için geçerli.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/filter-extracts-19-liters-water-from-air https://www.indiegogo.com/projects/the-next-gen-3-in-1-atmospheric-water-dispenser?utm_source=newatlas.com&utm_content=link&utm_campaign=94c23614&utm_medium=kickbooster#/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.