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    Anlık Bildirim

    Havadan su üreten kompakt boyutlu sebil, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor

    Havadaki nemden içme suyu elde eden sistemler uzun süredir bulunuyor. Ancak DrinkingMaker isimli firma, bu işlemi uygun fiyatlı ve kompakt boyutlara bir cihazla gerçekleştiriyor.
    Havadan su üreten kompakt sebil, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor Tam Boyutta Gör
    Havadaki nemden içme suyu elde eden sistemler uzun süredir bulunuyor. Ancak DrinkingMaker isimli firma, bu işlemi uygun fiyatlı ve kompakt boyutlara bir cihazla gerçekleştiriyor. Üstelik cihaz sahip olduğu güneş enerjisi sistemiyle seyahat halinde bile su üretebiliyor.

    Günde 19 litre su üretebiliyor

    DrinkingMaker isimli sebil, isteğe bağlı olarak mineral açısından zengin filtre kartuşları sunarak günde 19 litreye kadar su üretebiliyor. Cihaz su üretmenin yanında nem alma ve hava temizleme işlevlerini de yerine getirebiliyor. Şirket, cihazın AquaFetch+ ve gelişmiş grafen teknolojisi ile aşırı kuru koşullarda bile etkili bir şekilde çalıştığını iddia ediyor.

    DrinkingWater ayrıca firmanın AirTrue teknolojisiyle zararlı PM2.5 parçacıklarının yüzde 99,97'sini ortadan kaldırıyor ve tüm parçacıkların yüzde 99,7'sini etkili bir şekilde adsorbe edebiliyor. Bu sayede ortamı polen, bakteri ve virüslerden temizleyerek sağlıklı bir ortam sunuyor.

    Yeni nesil 3'ü 1 arada atmosferik su sebili (AWD) olarak adlandırılan cihaz, kitlesel fonlama kampanyasını Indiegogo'da sürdürüyor. Şirket kampanya hedeflerinin % 2200 üzerinde bağış topladığını belirtiyor. Cihazın normal sürümü (14 litre) 329 dolar, Pro Sürümü (19 litre) ise 339 dolar fiyata sahip. Ancak bu fiyatlar Indiegogo kampanyası üzerinden verilen ön siparişler için geçerli.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/filter-extracts-19-liters-water-from-air https://www.indiegogo.com/projects/the-next-gen-3-in-1-atmospheric-water-dispenser?utm_source=newatlas.com&utm_content=link&utm_campaign=94c23614&utm_medium=kickbooster#/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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