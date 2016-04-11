Razer'dan Pro Gamepad "Wildcat" video inceleme

Razer'ın profesyonel oyuncuları hedefleyerek tasarladığı Xbox One ve PC gamepadi Wildcat test masamızda. Bakalım iş profesyoneller olunca bir gamepadde neler değişiyor.

Daha önce profesyonel oyuncular için geliştirilen fareler, klavyeler hatta oyuncu eldivenleri gördük fakat gamepad yeni bir kategori. Wildcat, kablolu yapısı ve ekstra tetik tuşları ile oyun turnuvalarını ve profesyonelleri hedefliyor.

Evet yanlış duymadınız Widcat kablolu bir gamepad. Kablosuz özellikleri bulunmuyor. Günümüz şartları için pek alışıldık bir şey değil ama Razer, hızlı tepki verebilmek adına kablosuzdan vazgeçtik diyor.

Kutu içeriğinde gamepad ve tasarım akseuarları yanında 3 metrelik örgülü usb kablo da yer alıyor. USB kablo her ne kadar mikro usb portu üzerinden gamepade bağlanıyor olsa da portun özelleştirilen yapısı nedeniyle gamepadinizde sadece bu kabloyu kullanabiliyorsunuz. Kaybetmemeye özen gösterseniz iyi olur zira Wildcat, belirttiğimiz gibi kablosuz çalışma desteğine sahip değil.

Kutudan çıktığı haliyle Xbox One’ın standart gamepadinden pek de farklı görünmeyen Wildcat, kutusunda yer alan kavrama alanı tutucuları ve analog pad kılıfları ile razer’ın yeşil renklerine bürünerek farklı bir tasarıma kavuşuyor.

2 set halinde kutuya dahil edilen tutuş kısmı padlerini gamepad e yapıştırarak kullanıyorsunuz. Pek kullanışlı bir yol olduğu söylenemez özellikle gamepad üzerinde size yol gösterecek yuvalar da olmadığı için iki tarafı da birebir aynı şekilde yapıştırmak imkansız.

Sonuç ne olursa olsun kabullenmek zorunda kalıyorsunuz zira bir kaç kere yanlış yapıştırıp söküp takarsanız bu sefer yapışkan özelliğini kaybeden pad gamepadden kolaylıkla ayrılıyor.

Gamepad, tutuş padleri ve koruyucu başlıklar sonrası güzel görünüyor olsa da ne yazık ki pad kısmı çok el terletiyor. Ben padsiz kullanmayı tercih ederdim.

Wildcat, ekstra tetik tuşlarına sahip. Bunlardan iki tanesi altta 2 tanesi de üstte yer alıyor. Kısa bir süre sonunda her iki ekstra tuş takımını da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Programlanabilen tuşlara dilediğiniz tuşun görevini atamak mümkün.

Bunu yapabilmek için PC veya konsol kullanmıyorsunuz. Gamepad üzerinde yer alan profil seçim tuşlarından profil 1 veya 2 deyken tuş atama butonuna basmanız yeterli. Bu tuşlar analog olmadıkları için özellikle FPS oyunlarında daha hızlı tepki vermenizi sağlıyorlar. Alttaki tetik tuşlarına alıştıktan sonra genelde bu tuşları kullanmaya başladığımı fark ettim.

Üstteki tetik tuşları ise konumları itibariyle her gamepadde olmalı. Ulaşmak kolay ve aksiyon anlarında dahi hızlı bir şekilde erişip işinizi görüyorsunuz.

Alttaki tuşlara alışamam derseniz bu tuşları sökebiliyorsunuz da. Alüminyum malzemeden üretilen tuşlar kutu içeriğinde yer alan tornavida ile kolaylıkla sökülebiliyor. Söktükten sonra boşluklar yine gamepad üzerindeki kapaklarla kapatılıyor. Oldukça pratik bir sistem. Takmak istediğinizde de hızlıca tuşları geri takmanız mümkün.

Gamepad üzerinde dijital fonksiyon tuşları tıklantıklarında ufak bir klik sesi çıkartıyorlar. Geri bildirim açısından oldukça iyi olmuş.

Dijital yön tuşları ise ortalamanın altında bir basış hissine ve konfora sahip. Ne güzel ki modern oyunlarda bu bölümü fazla kullanmıyoruz zira tüm oyunu buradan kontrol etmek isterseniz işiniz baya zor.

Gamepad üzerinde standart telefon kulaklıkları ile kullanabileceğiniz bir ses çıkışı da yer alıyor. Oyunun bütün seslerini buradan duyabileceğiniz gibi dilerseniz sadece sesli görüşmeyi buraya aktarabiliyorsunuz.

Oyun ses seviyesi ile sesli görüşme seviyesi ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Bunun için ses butonuna basarken dijital yön tuşlarını kullanıyorsunuz. Ses kalitesi ortalama düzeyde. Özellikle sadece Xbox değil PC ile de kullanılabiliyor oluşu, standart telefon kulaklıklarının iş görmesi iyi olmuş.

Genel kullanım esnasında Wildcat’in beğendiğmiz ve beğenmediğimiz yönlerine değinecek olursak ilk olarak beğendiğimiz yönleriyle başlayalım.

Beraberinde gelen taşıma çantası hem tasarımı hem de işlevsel yapısı ile sık kullanıma uygun. Malzeme kalitesi razer’dan beklendiği üzere üst seviyede, Kablolu olması sayesinde extra pil ve kablosuz modüllerden kurtulan gamepad Xbox One standart kontrolcü ve Elite’e göre çok daha hafif.

Beğenmediğimiz yönlerine ise kablolu olması ile başlıyoruz zira fiyat seviyesi düşünüldüğünde dileyen kullanıcıya mutlaka kablosuz kullanım seçeneği sunulmalıydı.

Dijital yön tuşları ergonomik değiller. Kullanması zor. Gamepad ile birlikte gelen ve yapıştırılan padler gereksizler. El terletiyorlar ve uygulaması zor. Beraberinde gelen kablonun kendine özel yapısı istenmeyen bir durum.

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Analog padlari koruyan yeşil başlıklar ise bazı kullanıcılarda tutuş zorlukları yaratabilir. Biraz fazla kalın gibiler.Gamepad güzel görünüyor. Özellikle tetik tuşları fonksiyonel ve istemediğimiz taktirde sökebiliyor oluşumuz iyi olumuş.Razer Wildcat, profesyonel oyunculuğun yükselişte olduğu günümüzde profesyonel donanımlara meraklı kullanıcılar için yeni bir alternatif. Yeni bir gamepad arıyorsanız göz gezdirilecekler listenizde olmasında yarar var.