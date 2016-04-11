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Razer'dan Pro Gamepad "Wildcat" video inceleme

3 yıl
46,9b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Razer'ın profesyonel oyuncuları hedefleyerek tasarladığı Xbox One ve PC gamepadi Wildcat test masamızda. Bakalım iş profesyoneller olunca bir gamepadde neler değişiyor.
Daha önce profesyonel oyuncular için geliştirilen fareler, klavyeler hatta oyuncu eldivenleri gördük fakat gamepad yeni bir kategori. Wildcat, kablolu yapısı ve ekstra tetik tuşları ile oyun turnuvalarını ve profesyonelleri hedefliyor.
Evet yanlış duymadınız Widcat kablolu bir gamepad. Kablosuz özellikleri bulunmuyor. Günümüz şartları için pek alışıldık bir şey değil ama Razer, hızlı tepki verebilmek adına kablosuzdan vazgeçtik diyor.
Kutu içeriğinde gamepad ve tasarım akseuarları yanında 3 metrelik örgülü usb kablo da yer alıyor. USB kablo her ne kadar mikro usb portu üzerinden gamepade bağlanıyor olsa da portun özelleştirilen yapısı nedeniyle gamepadinizde sadece bu kabloyu kullanabiliyorsunuz. Kaybetmemeye özen gösterseniz iyi olur zira Wildcat, belirttiğimiz gibi kablosuz çalışma desteğine sahip değil.
Kutudan çıktığı haliyle Xbox One’ın standart gamepadinden pek de farklı görünmeyen Wildcat, kutusunda yer alan kavrama alanı tutucuları ve analog pad kılıfları ile razer’ın yeşil renklerine bürünerek farklı bir tasarıma kavuşuyor.
2 set halinde kutuya dahil edilen tutuş kısmı padlerini gamepad e yapıştırarak kullanıyorsunuz. Pek kullanışlı bir yol olduğu söylenemez özellikle gamepad üzerinde size yol gösterecek yuvalar da olmadığı için iki tarafı da birebir aynı şekilde yapıştırmak imkansız.
Sonuç ne olursa olsun kabullenmek zorunda kalıyorsunuz zira bir kaç kere yanlış yapıştırıp söküp takarsanız bu sefer yapışkan özelliğini kaybeden pad gamepadden kolaylıkla ayrılıyor.
Analog padlari koruyan yeşil başlıklar ise bazı kullanıcılarda tutuş zorlukları yaratabilir. Biraz fazla kalın gibiler.
Gamepad, tutuş padleri ve koruyucu başlıklar sonrası güzel görünüyor olsa da ne yazık ki pad kısmı çok el terletiyor. Ben padsiz kullanmayı tercih ederdim.
Wildcat, ekstra tetik tuşlarına sahip. Bunlardan iki tanesi altta 2 tanesi de üstte yer alıyor. Kısa bir süre sonunda her iki ekstra tuş takımını da çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Programlanabilen tuşlara dilediğiniz tuşun görevini atamak mümkün.
Bunu yapabilmek için PC veya konsol kullanmıyorsunuz. Gamepad üzerinde yer alan profil seçim tuşlarından profil 1 veya 2 deyken tuş atama butonuna basmanız yeterli. Bu tuşlar analog olmadıkları için özellikle FPS oyunlarında daha hızlı tepki vermenizi sağlıyorlar. Alttaki tetik tuşlarına alıştıktan sonra genelde bu tuşları kullanmaya başladığımı fark ettim.
Üstteki tetik tuşları ise konumları itibariyle her gamepadde olmalı. Ulaşmak kolay ve aksiyon anlarında dahi hızlı bir şekilde erişip işinizi görüyorsunuz.
Alttaki tuşlara alışamam derseniz bu tuşları sökebiliyorsunuz da. Alüminyum malzemeden üretilen tuşlar kutu içeriğinde yer alan tornavida ile kolaylıkla sökülebiliyor. Söktükten sonra boşluklar yine gamepad üzerindeki kapaklarla kapatılıyor. Oldukça pratik bir sistem. Takmak istediğinizde de hızlıca tuşları geri takmanız mümkün.
Gamepad üzerinde dijital fonksiyon tuşları tıklantıklarında ufak bir klik sesi çıkartıyorlar. Geri bildirim açısından oldukça iyi olmuş.
Dijital yön tuşları ise ortalamanın altında bir basış hissine ve konfora sahip. Ne güzel ki modern oyunlarda bu bölümü fazla kullanmıyoruz zira tüm oyunu buradan kontrol etmek isterseniz işiniz baya zor.
Gamepad üzerinde standart telefon kulaklıkları ile kullanabileceğiniz bir ses çıkışı da yer alıyor. Oyunun bütün seslerini buradan duyabileceğiniz gibi dilerseniz sadece sesli görüşmeyi buraya aktarabiliyorsunuz.
Oyun ses seviyesi ile sesli görüşme seviyesi ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Bunun için ses butonuna basarken dijital yön tuşlarını kullanıyorsunuz. Ses kalitesi ortalama düzeyde. Özellikle sadece Xbox değil PC ile de kullanılabiliyor oluşu, standart telefon kulaklıklarının iş görmesi iyi olmuş.
Genel kullanım esnasında Wildcat’in beğendiğmiz ve beğenmediğimiz yönlerine değinecek olursak ilk olarak beğendiğimiz yönleriyle başlayalım.
Gamepad güzel görünüyor. Özellikle tetik tuşları fonksiyonel ve istemediğimiz taktirde sökebiliyor oluşumuz iyi olumuş.
Beraberinde gelen taşıma çantası hem tasarımı hem de işlevsel yapısı ile sık kullanıma uygun. Malzeme kalitesi razer’dan beklendiği üzere üst seviyede, Kablolu olması sayesinde extra pil ve kablosuz modüllerden kurtulan gamepad Xbox One standart kontrolcü ve Elite’e göre çok daha hafif.
Beğenmediğimiz yönlerine ise kablolu olması ile başlıyoruz zira fiyat seviyesi düşünüldüğünde dileyen kullanıcıya mutlaka kablosuz kullanım seçeneği sunulmalıydı.
Dijital yön tuşları ergonomik değiller. Kullanması zor. Gamepad ile birlikte gelen ve yapıştırılan padler gereksizler. El terletiyorlar ve uygulaması zor. Beraberinde gelen kablonun kendine özel yapısı istenmeyen bir durum.
Razer Wildcat, profesyonel oyunculuğun yükselişte olduğu günümüzde profesyonel donanımlara meraklı kullanıcılar için yeni bir alternatif. Yeni bir gamepad arıyorsanız göz gezdirilecekler listenizde olmasında yarar var.
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Fazladan iki tane tetik, iki tanede saçma sapan, yapışkanlı pad koy 165 dolar para iste.

Sahtekar Razer.

Zaten amazonda çok olumsuz yorum var, anlaşılan alanlarda pek memnun değil.
Fazladan iki tane tetik, iki tanede saçma sapan, yapışkanlı pad koy 165 dolar para iste.Sahtekar Razer.Zaten amazonda çok olumsuz yorum ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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hakemzsr 3 yıl
mesut keske fiyatından da bahsetseydin bu nedir abi ya 700tl
çılgınlık resmen trajikomik bir durum.
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strathmorea 3 yıl
700 tl aşırı pahalı. Ne kadar kaliteli olsa da o parayı hak etmez. Razer ürünleri sırf ayağa düşmeyeyim belli bir kesime hitap edeyim hesabında fiyatları yüksek tutuyor.
700 tl aşırı pahalı. Ne kadar kaliteli olsa da o parayı hak etmez. Razer ürünleri sırf ayağa düşmeyeyim belli bir kesime hitap edeyim hesabında fiyatları yüksek...
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DH Misafiri 3 yıl
iyi aksamlar.Bir PC ile Xbox one oyunucusu olarak,kesinlikle Razer tavsiye etmem.bilhasa Razer Gamepad yerine Xbox one Elite Controlleri alsaniz daha iyi olur.Elite controllere ise Bluetooth dongle aldim hem pc hemde Xbox da sorunsuz oynuyorum.baglantilar süper,malzemesi olagan üstün.PS4 controllerden daha kaliteli.size dedigim gibi elite controlleri tavsiye ederim.razer den logitech den uzak durun.
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DH Misafiri 3 yıl
Microsoft un xbox kablosuz pc gamepad varken bunlar baya geriden geliyor komik inceleme için teşekkürler ama asla para vermeyeceğim bir şey . Xbox kablosuz pc ini var zaten bunu ne yapsinlar
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DH Misafiri 3 yıl
Microsoft un xbox kablosuz pc gamepad varken bunlar baya geriden geliyor komik inceleme için teşekkürler ama asla para vermeyeceğim bir şey . Xbox kablosuz pc ini var zaten bunu ne yapsinlar
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gurkanse 3 yıl
o gamepad aksesuarlarını aliexpress.com vb sitelerden cok ucuza ve bolca alabilirsiniz.zaten xbox one gamepad im varsa ben böyle yaparım.
zaten aynı gamepadi süngerle göndermişler o yani :D her zaman derim başına "oyuncu" kelimesi gelen fahiş fiyatlı ürünler çok olduğu kadar alacak kerizler de çok ki bu piyasa hala ayakta
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strathmorea 3 yıl
Tam 4 yıldır Logitech F510 kullanıyorum taş gibi. 100 tl altı fiyatta. Titreşim özelliği, eli dolduran kaymaz tutuş hissiyatı ve tetiklerinin hassaslığı ile orta seviyede alınabilecek en iyi gamepad bence. F710 ise aynı gamepadın kablosuz olanı ama fazla kalın bir yapıda içinde pil takıldığı için. Kablolu F510 ile arasında çok bir fiyat farkı yok. (yorumu yazarken bakayim dedim, fiyat olarak site bulamadım sanırım üretilmiyor artık.)
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konsoldede 3 yıl
cöp
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Das Boot 3 yıl
1ms değil isterse 0.1ms tepki süresi versin hacı o kablo nedir? Zaten çoğu kişi TV'ye bağlayarak kullanıyor konsolu. Bu tepki sürelerinin hiç bir anlamı yok. Kaldı ki konsol pahalı, oyunlar pahalı, PC grafiklerinin çok altında grafik üstüne birde 700 liraya gamepad alacam. Gerçekten çok akıllıca.
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Final Getsuga Tenshou 3 yıl
Pahalı bir çöp
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mehmetelmas82 3 yıl
Kablosuz olmaz. 2.4 ghz getmiyorsa 5ghz kablosuz baglanti kullanirsin olur biter. Bu cagda kablolu gamepad mi olur.
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soneday 3 yıl
gereksiz bir model
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acbold 3 yıl
Fiyatı bize pahalı geliyor diye herşeye b*k atmak zorunda değilsiniz. Gamer ürünler bu fiyatlandırmalara sahip 20 TL ucuz işçilik bir gamepad taraftarı olan kişinin bu ürünü yorumlaması ilginç. Kalite olarak fark yaratsa da sonuç olarak bütçe meselesi. Gamepad için 50-75$ arası zaten normal fiyat kabul ediliyor. 150$ ekstra harcamalar için bu ürünlerin üretimi de kısıtlı zaten. Microsoft elite gamepad leri amazon da sürekli ön sipariş ile satılıyor. Bu tarz ürünler çoğu marka da var. Razer-Steelseries-Mad Catz. Fiyatları TL çevirip piyasa yorumu yapmayı artık bırakmanız gerek... Dünya Türk Lirası ile dönmüyor.
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Ormanci 3 yıl
Tamam ama Razer genelde aşırı pahalı ama 20 TL'lik Snopy kalitesinde ürünler üretmesiyle meşhur
Görüntü, pazarlama süper ama 3 ay sonra olumsuz yorumlar patlıyor etrafta. Birçok ürünü için gördüm bunu. Yalnızca ilk çıkardıkları mouse'lar iyiydi. Onlar da battı sonradan.

Burada da benzer gereksiz bir ürün görüyoruz.

Gidip Elite Controller alınır paşalar gibi. Hatta iki tane alınır


Razer markasını 3-4 sene önce sildim. Herkese de aynı aksiyonu almasını tavsiye ederim. Paranız cebinizde kalır. Ha Snopy de alın demiyorum ama başka markaların çok daha kaliteli ürünleri var.
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