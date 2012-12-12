Razer'ın oyun odaklı tablet bilgisayarına ait özellikler şekilleniyor

Razer oyun odaklı tablet bilgisayar projesi hakkında bazı önemli açıklamalar yaptı. İlk olarak Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse edilen ancak sonrasında hakkında çok fazla bilgi gelmeyen Project Fiona kod adlı yeni tablet için Razer, sosyal medya kampanyası düzenlemiş ve 10.000 kişinin tableti beğenmesi veya paylaşması halinde cihazın lanse edileceği belirtilmişti.

Razer cephesinde tabletle ilgili yeni bir açıklama daha geldi ve cihazın temel konfigürasyonuna şekil veren donanımlara ait ipuçları paylaşıldı. Intel desteği ile yapılan geliştirme çalışamlarının bir sonucu olarak yeni tablete, Core i5 veya Core i7 serisi işlemcinin güç vereceği belirtildi. Haswell jenerasyonuna daha aylar olduğu için muhtemelen Ivy Bridge tabanlı olacak işlemcilerin, detayları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Y serisi 10 Watt altı modeller olması beklenebileceği gibi var olan seçenekler ile devam edilmesi de beklenebilir.

Hangi üreticinin tercih edildiği açıklanmasa da Project Fiona isimli yeni oyun tabletinde, orta segmentte yer alan harici bir GPU kullanılacak. Daha önce Blade isimli dizüstü bilgisayar modelinde Nvidia ile işbirliğine giden Razer, tablet bilgisayarında da bu ortaklığı sürdürebilir. Ağırlığı ve kalınlığının iPad'in iki katı kadar olacağı ifade edilen tablet bilgisayara çıkartılabilir oyun kontrolcüleri eşlik edecek. Windows 8 işletim sistemiyle gelecek olan tabletin çıkış tarihi açıklanmasa da fiyatının 1299-1499 dolar bandında olacağı da paylaşıldı.

Microsoft Surface ya da Samsung ATIV Pro'da olduğu gibi takılabilir klavye aksesuarı olacak mı henüz belli olmasa da güçlü donanımı ile orta segment dizüstü bilgisayarlar ile benzer performans seviyesinde olacak cihazın, daha genel kullanım senaryoları için bir klavye asksesuarı ile desteklenmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor.