Razer'ın oyun odaklı tablet bilgisayarına ait özellikler şekilleniyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Razer oyun odaklı tablet bilgisayar projesi hakkında bazı önemli açıklamalar yaptı. İlk olarak Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lanse edilen ancak sonrasında hakkında çok fazla bilgi gelmeyen Project Fiona kod adlı yeni tablet için Razer, sosyal medya kampanyası düzenlemiş ve 10.000 kişinin tableti beğenmesi veya paylaşması halinde cihazın lanse edileceği belirtilmişti.
Razer cephesinde tabletle ilgili yeni bir açıklama daha geldi ve cihazın temel konfigürasyonuna şekil veren donanımlara ait ipuçları paylaşıldı. Intel desteği ile yapılan geliştirme çalışamlarının bir sonucu olarak yeni tablete, Core i5 veya Core i7 serisi işlemcinin güç vereceği belirtildi. Haswell jenerasyonuna daha aylar olduğu için muhtemelen Ivy Bridge tabanlı olacak işlemcilerin, detayları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Y serisi 10 Watt altı modeller olması beklenebileceği gibi var olan seçenekler ile devam edilmesi de beklenebilir.
Hangi üreticinin tercih edildiği açıklanmasa da Project Fiona isimli yeni oyun tabletinde, orta segmentte yer alan harici bir GPU kullanılacak. Daha önce Blade isimli dizüstü bilgisayar modelinde Nvidia ile işbirliğine giden Razer, tablet bilgisayarında da bu ortaklığı sürdürebilir. Ağırlığı ve kalınlığının iPad'in iki katı kadar olacağı ifade edilen tablet bilgisayara çıkartılabilir oyun kontrolcüleri eşlik edecek. Windows 8 işletim sistemiyle gelecek olan tabletin çıkış tarihi açıklanmasa da fiyatının 1299-1499 dolar bandında olacağı da paylaşıldı.
Microsoft Surface ya da Samsung ATIV Pro'da olduğu gibi takılabilir klavye aksesuarı olacak mı henüz belli olmasa da güçlü donanımı ile orta segment dizüstü bilgisayarlar ile benzer performans seviyesinde olacak cihazın, daha genel kullanım senaryoları için bir klavye asksesuarı ile desteklenmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor.
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Çok şükür ki sonunda forumda konuşmadan önce Düşünen Biri varmış.
Pardon, i7 işlemci desteği varmış konsolun, son yorum iptal.. Ama genede fiyat itibariyle pahalı, üstelik çıkacak olan haswel işlemcinin, grafik performansı,, amdnin gpu sundan daha zayıf,, bu tip cihazlar için 2014 beklemek daha hayırlı olur,,
Önceki cevabımı geri alıyorum, cihazın x86 destekli olduğunu unutmuşum,, yalnız donanım itibariyle, gpu tarafı yeterli olacağını düşünmüyorum,, bu yazılanlar doğru ise, hd4000 , 6530 gpu dan daha yavaş çünkü, üstelik, gpu tarafı ile öne çıkacak bir ürün,, başka amd tercih edilebilir..
Alete klavye mause bağlanıyorda, kaç adet oyun var buna destek sağlayan ?
geçen yılki oyunda 3-4 oyun vardı yanılmıyorsam hatta skyrim bilr oynuyorlardı. Ama işlemci zaten x86 tabanlı olduğu için ve harici bir grafik kartı olduğu için pcye çıkmış her oyunu oynatabilir. Bunun normal bir laptoptan pek farkı yok anlıcağın. Ama o controllerlar hangi oyunları destekler bilmiyorum.
Overclokingin yorumu gayet mantıklı contollerların dizaynı hatalı ve saçma olmjş. Ps move benzeri controller koymuşlar ama olmamış.
Bu tasarım yapanlarda nasıl bir beyin var, var mı yok mu onu merak ediyorum.
Hadi diyelim ki oyun oynuyorsun ve başparmaklarının ikisi de joysticklerde diyelim. Fakat oyunda ikisi de kullanılıyor diyelim. Cihazı iki elinizle kavradığınız zaman başparmağınız üstte kaldığında diğer 4 parmağınız o tutamaçları kavradığı zaman ya arkada kalır ya da dolaşır ve yandaki boşluklara gelir.
Dolayısıyla o tuşlara basmak için parmağını joystickten çekmek gerekiyor.
Hayatımda gördüğüm en gerizekalıca şey. Araba yarışı oynuyorsun, nos a basacağın zaman elini direksiyondan çekiyorsun. E hadi soldakiyle kontrol ediyor ve sağdakine basacaksan sorun yok ta ikisini kullanıyorsan her düğmeye basışında parmağını joystickten çekeceksin. Crysis tarzı oyunda ya ilerlemeyeceksin ya da nişan alamayacaksın ateş ederken. Aynı anda ilerleyip aynı anda nişan alıp aynı anda da o butona basabilmek için el başına 2 şer başparmak lazım...
İşte bu dediğini yapan en iyi cihaz klavye-fare ikilisi. Ama illa yenilik yapmaya çalışıyorlar. Yahu bunu mükemmel denebilecek kadar iyi yapan, nokta atışı gibi durumları hassas ve rahat bir şekilde kontrol etmemize olanak sağlayan bir şey var zaten. Ne gerek var yeniliğe? Her yeniliğin gelişme demek olmadığını unutuyorsunuz.
alete klavye mouse bağlanabiliyor. Geçen yıl tanıtımında bir dock sayesinde klavye ve mouse ile oyun oynamışlardı. Aletin yanındaki controllerlar ise çıkartılabilir yapıdaymış bugün bir sitede okudum adını hatırlamıyorum.
Ve cihazı çıkartmakta çok geç kaldılar. Yılın başında nerdeyse tamamlanmış gibiydi hadi 6 ay da software üzerinde çalışsalar (ki alet windows ve x86 tqbanlı bir i7 işlemci kullanıyordu optimizasyona ne gerek varsa) yarım yıl önce ürünün çıkması gerekiyordu. Hem ayrıca bu alete pil dayanmaz ve işlemci ciddi anlamda ısınır. Geçen yıl gösterilen prototip sürekli kabloya bağlıydı.