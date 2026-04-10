Razer yeni Hammerhead oyuncu kulaklığını duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncu donanımları sektörünün önemli oyuncusu Razer, kulaklık tarafında hamlelerini sürdürüyor. Uzun süredir Hammerhead serisi altında kulak için kulaklıklarını sergileyen Razer, bu hafta serinin en yeni modelini görücüye çıkardı.

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed özellikleri ve fiyatı

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed tam kablosuz oyuncu kulaklığı geleneksel modellerin aksine ağırlığını Hyperspeed 2.4GHz teknolojisine veriyor. Oyunlarda gecikmesiz aktarım sunan bu teknoloji için özel bir USB Tip-C adaptörü koruma kutusunun içerisinde yer alıyor.

Standart kullanım için Bluetooth 6.0 bağlantısına da yer veren kulaklık bu sayede birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Dikkat çekici kısım ise kutuyu bilgisayardan şarj ederken USB adaptör içindeyse aynı anda müzik yayını da alabiliyorsunuz.

Aktif gürültü engelleme sunan kulaklık aynı zamanda THX uzamsal ses desteği de sunuyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilirken kutusu ile toplamda 40 saate ulaşabiliyor. Razer Hammerhead V3 HyperSpeed oyuncu kulaklığı 130$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: