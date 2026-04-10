Razer yeni Hammerhead oyuncu kulaklığını duyurdu

Razer Hammerhead V3 HyperSpeed özellikleri ve fiyatı
Razer Hammerhead V3 HyperSpeed tam kablosuz oyuncu kulaklığı geleneksel modellerin aksine ağırlığını Hyperspeed 2.4GHz teknolojisine veriyor. Oyunlarda gecikmesiz aktarım sunan bu teknoloji için özel bir USB Tip-C adaptörü koruma kutusunun içerisinde yer alıyor.
Standart kullanım için Bluetooth 6.0 bağlantısına da yer veren kulaklık bu sayede birden fazla cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Dikkat çekici kısım ise kutuyu bilgisayardan şarj ederken USB adaptör içindeyse aynı anda müzik yayını da alabiliyorsunuz.
Aktif gürültü engelleme sunan kulaklık aynı zamanda THX uzamsal ses desteği de sunuyor. Tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilirken kutusu ile toplamda 40 saate ulaşabiliyor. Razer Hammerhead V3 HyperSpeed oyuncu kulaklığı 130$ fiyat etiketine sahip.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz