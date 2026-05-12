Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft affetmedi: Forza Horizon 6'nın sızan korsan sürümünü oynayanlara 8.000 yıl ban!

    Microsoft ve Playground Games, Forza Horizon 6 oyununun internete sızdırılan korsan sürümünü resmi çıkış tarihinden önce oynayan kullanıcılara karşı ağır yaptırımlar uygulamaya başladı.

    Forza Horizon 6'nın sızan korsan sürümünü açanlara 8.000 yıl ban Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının merakla beklediği Forza Horizon 6, talihsiz bir hata sonucu resmi çıkış tarihinden önce internete sızdırılmıştı. Microsoft'un Steam üzerinde yanlışlıkla oyunun 155 GB'lık tam sürümünü halka açık şekilde yayınlamasıyla başlayan süreç, geliştirici ekip Playground Games'in çok sert müdahalesiyle sonuçlandı.

    Microsoft ve Playground Games, Forza Horizon 6'nın resmi çıkış tarihinden önce internete sızdırılan sürümünü çalıştıran oyunculara karşı oldukça sert önlemler almaya başladı. Aktarılan bilgilere göre oyuna erkenden ve illegal yollarla erişmeye çalışan binlerce kullanıcı, oyun dünyasında eşine az rastlanır ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

    Forza Horizon 6'nın sızan korsan sürümünü açanlara 8.000 yıl ban Tam Boyutta Gör

    Hesap değil, donanım yasaklanıyor

    Yaptırımları standart yasaklamalardan ayıran en önemli özellik, ban işleminin sadece kullanıcı hesaplarıyla sınırlı kalmaması. Şirket "HWID ban" (donanım kimliği yasaklaması) yöntemine başvurarak, oyunun çalıştırıldığı cihazın özel donanım numaralarını sisteme kaydediyor. Yani kullanıcı yeni bir hesap açsa, oyunun lisanslı sürümünü satın alsa hatta bilgisayarına sıfırdan Windows kursa bile aynı sistem üzerinden oyuna giriş yapması imkansız hale geliyor.

    Sistemde verilen cezaların bitiş tarihi resmi olarak 31 Aralık 9999 olarak görünmekte. Bu süre yaklaşık 69.9 milyon saatlik bir kısıtlamaya, ya da bir başka deyişle neredeyse 8.000 yıla tekabül ettiği için pratikte "ömür boyu men" niteliği taşıyor. Uygulanan bu kitlesel yasaklamalar, oyunun lansmanına günler kala gerçekleşti. Forza Horizon 6 normal şartlarda 19 Mayıs tarihinde PC ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun ilerleyen dönemde PlayStation 5 için de yayınlanması bekleniyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/microsoft-drops-hammer-forza-horizon-6-leakers-hardware-ban/ https://www.pcgamer.com/games/racing/forza-horizon-6-leaks-early-developer-responds-by-banning-the-ips-of-anyone-playing-it-for-just-under-8-thousand-years/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izopropil asetilen benzin deposu neden hava yapar elektrikli araba batarya fiyatları konut kredi ara ödeme mantıklımı sıfır far neden buhar yapar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 FE
    Samsung Galaxy S25 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Latitude 3450
    Dell Latitude 3450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum