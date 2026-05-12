Microsoft affetmedi: Forza Horizon 6'nın sızan korsan sürümünü oynayanlara 8.000 yıl ban!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının merakla beklediği Forza Horizon 6, talihsiz bir hata sonucu resmi çıkış tarihinden önce internete sızdırılmıştı. Microsoft'un Steam üzerinde yanlışlıkla oyunun 155 GB'lık tam sürümünü halka açık şekilde yayınlamasıyla başlayan süreç, geliştirici ekip Playground Games'in çok sert müdahalesiyle sonuçlandı.

Forza Horizon 6 kırıldı, çıkmadan korsana yenik düştü! 17 sa. önce eklendi

Microsoft ve Playground Games, Forza Horizon 6'nın resmi çıkış tarihinden önce internete sızdırılan sürümünü çalıştıran oyunculara karşı oldukça sert önlemler almaya başladı. Aktarılan bilgilere göre oyuna erkenden ve illegal yollarla erişmeye çalışan binlerce kullanıcı, oyun dünyasında eşine az rastlanır ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Tam Boyutta Gör

Hesap değil, donanım yasaklanıyor

Yaptırımları standart yasaklamalardan ayıran en önemli özellik, ban işleminin sadece kullanıcı hesaplarıyla sınırlı kalmaması. Şirket "HWID ban" (donanım kimliği yasaklaması) yöntemine başvurarak, oyunun çalıştırıldığı cihazın özel donanım numaralarını sisteme kaydediyor. Yani kullanıcı yeni bir hesap açsa, oyunun lisanslı sürümünü satın alsa hatta bilgisayarına sıfırdan Windows kursa bile aynı sistem üzerinden oyuna giriş yapması imkansız hale geliyor.

Sistemde verilen cezaların bitiş tarihi resmi olarak 31 Aralık 9999 olarak görünmekte. Bu süre yaklaşık 69.9 milyon saatlik bir kısıtlamaya, ya da bir başka deyişle neredeyse 8.000 yıla tekabül ettiği için pratikte "ömür boyu men" niteliği taşıyor. Uygulanan bu kitlesel yasaklamalar, oyunun lansmanına günler kala gerçekleşti. Forza Horizon 6 normal şartlarda 19 Mayıs tarihinde PC ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacak. Ayrıca oyunun ilerleyen dönemde PlayStation 5 için de yayınlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Forza Horizon 6'nın sızan korsan sürümünü açanlara 8.000 yıl ban

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: