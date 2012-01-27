Reeven yeni fan kontrolcüsü RFC-01'i duyurdu. Kasa modifikasyonundan hoşlanan donanım tutkunları ve hız aşırtmacılar için geliştirilen yeni kontrolcü, 5-25-inç sürücü yuvasını kullanıyor ve aynı anda 6 farklı fanın kontrol edilmesine olanak tanıyor. 148 x 42 x 100 mm boyutlarında olan yeni kontrolcü, Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelirken, fan kontrol özelliğine ek olarak 6 termal bölgeden sıcaklık bilgisi de verebiliyor.

Kasa içerisindeki ısı seviyesinin artmasına karşı alarm özelliği ile kullanıcılarına bilgi verebilen kontrolcünün, farklı pazarlar için o pazarın yerel oyuncularının markası altında sunulması bekleniyor, örneğin Scyhte gibi. Merak edenler için Reeven RFC-01'in yurt dışında 55-60 dolar seviyesinden sunulacağını da not düşelim.