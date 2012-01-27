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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Reeven yeni fan kontrolcüsü RFC-01'i duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,3b
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6
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Reeven yeni fan kontrolcüsü RFC-01'i duyurdu. Kasa modifikasyonundan hoşlanan donanım tutkunları ve hız aşırtmacılar için geliştirilen yeni kontrolcü, 5-25-inç sürücü yuvasını kullanıyor ve aynı anda 6 farklı fanın kontrol edilmesine olanak tanıyor. 148 x 42 x 100 mm boyutlarında olan yeni kontrolcü, Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelirken, fan kontrol özelliğine ek olarak 6 termal bölgeden sıcaklık bilgisi de verebiliyor.
Kasa içerisindeki ısı seviyesinin artmasına karşı alarm özelliği ile kullanıcılarına bilgi verebilen kontrolcünün, farklı pazarlar için o pazarın yerel oyuncularının markası altında sunulması bekleniyor, örneğin Scyhte gibi. Merak edenler için Reeven RFC-01'in yurt dışında 55-60 dolar seviyesinden sunulacağını da not düşelim. 

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7Mhz 7 yıl en beğenilen
İyide ekranı neden gömülü yapmışlar. Her kullanıcı kasayı karşısına alacak değil ya.
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saintroyo 7 yıl
çok beğendim, ama diğerleri gibi Türkiye macerası olamayacağı için sadece beğendim.
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dicoo 7 yıl
Acaba molex girişli fanları bağlayabiliyormuyuz
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E_Aydin35 7 yıl
Alarm özelliğimi çok iyi.. Her eve lazım yani ayarlanılabilir olmasıda güzel. :)
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artenis 7 yıl
sağlam bir fan kontrolcu bulmak zor , aynı şey kart oyucu ıcınde gecerlı (dahili)
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Hater- 7 yıl
Haf 912'ye çok yakışır bu.
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7Mhz 7 yıl en beğenilen
İyide ekranı neden gömülü yapmışlar. Her kullanıcı kasayı karşısına alacak değil ya.
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