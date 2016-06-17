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Remix işletim sistemli 4 yeni bilgisayar geliyor

Windows işletim sisteminin arayüz ve fonksiyonlarına benzer bir sistem geliştiren Android tabanlı Remix OS, 4 yeni bilgisayar modeli ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,6b
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16
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemi üzerine inşa ettiği Windows’u anımsatan arayüz ile CES 2016 fuarının dikkat çeken ürünlerinden birisi haline gelen Remix OS, bu ilgiyi ticari hayata başarılı bir şekilde yansıtıyor. Remix OS üzerinde çalışan 4 yeni bilgisayar satışa çıkıyor.

Remix OS

En iyi Android modifikasyonu iddiasındaki Remix OS, gerçekten bu ünvanı hak edebilecek nitelikte zira ana ekran Windows'dan hatırlayacağımız şekilde, sağ alt kısımda saat ve bildirim paneli ile sol kısımda uygulama menüsü ve kısayollardan oluşuyor. Bu kullanımda yabancılık çekmeyeceksiniz.

Henüz Android tarafında göremediğimiz yenilikçi bir dosya yöneticisi geliştiren ekip ayrıca gelişmiş fare işaretçisi, sağ tık özelliği, ayrı pencerelerde çalışabilen çoklu görev yönetimi, Google Play mağaza erişimi, tam ekran verimlilik uygulamaları gibi sayısız yeniliği de platforma entegre etmiş. USB üzerinden çalıştırılabilmesi de en büyük avantajı.

Remix OS ile piyasaya çıkacak bilgisayarlardan ikisi geliştirici firma Jide’a ait. Diğer ikisi ise AOC ve Acer tarafından geliyor. Ürünler içerisinde tablet, dizüstü ve hepsi-bir-arada bilgisayarlar yer alıyor.

Remix Pro

Jide Remix Pro adındaki tablet, Remix işletim sisteminin ilk boy gösterdiği tablet modelinin devamı niteliğinde. 12 inçlik ekranında 2160x1440 piksel çözünürlük sunan tablet modeli, Snapdragon 652 yonga setinden gücünü alıyor. 3GB RAM ve 32GB artırılabilir kapasite ile desteklenen tablet, 8MP çözünürlüğünde arka ve 5MP çözünürlüğünde ön kamera barındırıyor.

Tablet modelinde 9000mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor 6.9mm kalınlığa sahip olan tabletin klavyeli bir kılıf aksesuarı da olacak.

Remix Box

Firmanın mini PC segmentindeki oyuncusu olan Remix Box, Rockchip 2268 yonga setinden gücünü alıyor. 1GB RAM/8GB artırılabilir kapasite ve 2GB RAM/16GB artırılabilir kapasite seçenekleri sunan kutu, HDMI üzerinden harici ekranlara 4K görüntü aktarabiliyor.

Acer ES1-131

11.6 inçlik 1366x768 piksel çözünürlükte ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 4 çekirdekli bir Celeron işlemci üzerinde çalışıyor. 4GB RAM ve 500GB HDD barındıran ürün, Chromebook tarzındaki ucuz dizüstü modellerine rakip olacak.

 

Remix işletim sistemli 4 yeni bilgisayar geliyor

AOC Mars

AOC’nin ürünleri ise hepsi-bir-arada bilgisayar sistemleri. Kısa süre önce 24 inçlik bir model tanıtan firma, şimdi de 22 ve 32 inçlik iki model daha tanıttı. Full HD çözünürlüğe sahip olan modellerde 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Amlogic s905 yonga seti, 2GB RAM, 16GB/64GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Metal kasalı Meizu M3S duyuruldu"

Görüldüğü üzere sistemler ARM veya düşük güçte çalışan Intel Celeron işlemcilerden gücünü alıyor. Bu bakımdan Daha çok giriş seviyesinde pazar payı arayacaklar. Cihazlar ilk olarak Çin’de piyasaya çıkacak. Sonrasında ise uluslararası pazara çıkması bekleniyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/06/15/jide-announces-remix-pro-tablet-and-a-new-remix-mini-pc-plus-an-acer-tablet-and-aoc-all-in-one-running-remix-os-but-only-for-china/ Yorum Yaz
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acbold 3 yıl
Remix Os uzun süredir takip ediyorum. Masaüstü linux dağıtımlarının başarılı olamama sebebi arayüzdür. Remix Os ile saçma sapan android dağıtımlarının da sonunun gelecek olması güzel bir gelişme. Beta sürümleri ücretsiz dağıtıldı. Release sürümlerde ücretsiz dağıtılırsa güzel olur.
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dobrasam 3 yıl
100 $ altı ince ergonomik Laptop lar için ideal sonuç itibariyle microsoft windows lisans problemi olmaz orta şekerli bir arm set koyarsın şok bim a101 de satarsın mis gibi :)
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KraftMK 3 yıl
Google keşke şunlardan kopya çeksede android tablet almak mantıklı hale gelse.
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beetle26 3 yıl
ben de remix mini var tv altı kullanıyorum gayet kullanışlı hemde çok uygun fiyatlı
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Umutcan 3 yıl
Mantıklı olmuş basit amaçlar için. Bu arada arayüz tasarımı direkt win 10'dan kopyala yapıştır, sağdaki ikonlar bile aynı.
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0MG90 3 yıl
Tabletlerde bu kullanılmalı artık
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bmelike 3 yıl
cast ajansının family ajans olduguna kanaat getirdim ve başvuru yaptım kısa bir zaman sonra basvuruyla ilgili geri donus yaptılar başvurumun onaylandıgını soyledıler ve şubeye cagırdılar giderken tedirgidim biraz ama oradayken butun tedırgınlıgımı yendım karsılama ilgi muazzam bı sekılde ve oldukca samımı ınsanlarla tanıstım gordugum kadarıylada bir hayli projeleri var yanı kısacası kayıt olduk beklıyoruz
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Angel of the Lord 3 yıl
Snapdragon 652'nin gücü 2K ekrana yetiyor mu ya?
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sis651 3 yıl Angel of the Lord
4K ekrana kadar destek veriyor ama GPU gücü yeterli mi kısmı değişir. Normal İnternet, döküman, video vs. için bir sıkıntı olmaz ama ağır ve iyi optimize olmayan 3D oyunlarda performans azalır. Yine de iş görür sanırım çoğu oyunda.
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benhuraxu 3 yıl
Çok stqbil olmayacagi icin PC almaya degmez. Ama uygun fiyatli tablette denemek guzel olur. Ozellikle tablet merak uyandiriyor.
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Teknopat76 3 yıl
Remix OS denemiştim bazı sıkıntıları vardı düzeltildimi bilmiyorum.Mesala Chrome bir sekmede YouTube müzik açıp yeni bir sekmeye geçtiğinizde müzik duruyordu.Her zaman bir sıkıntısı olacağını düşünüyorum çünkü Play Store'da ki uygulamalar akıllı telefonlara göre optimize edilmiş.Bu PCler üzerini Ubuntu gibi Linux işletim sistemi kuruluyorsa daha kullanışlı olabilir.
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KalemKolik 3 yıl
Çok güzel bir gelişme uygun fiyattan 13.3 bir pc alınabilir.
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