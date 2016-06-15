Metal kasalı Meizu M3S duyuruldu

Son günlerde Çinli akıllı telefon üreticilerinin yoğun bir şekilde yeni model tanıttığını görüyoruz. Xiaomi Redmi 3S modelinin hemen ardından benzer özelliklere sahip Meizu M3S akıllı telefonu de resmiyet kazandı.

Aslında modelin M2 Metal adını alması bekleniyordu zira tamamen metal bir kasaya sahip. Bununla birlikte firma farklı bir isimlendirme tercih etmiş. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Meizu M3S, 2.5D ön panel kavisiyle Premium hissi artırmayı amaçlıyor.

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8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860 MP2 grafik birimi barındıran MT6750 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB/3GB RAM seçenekleri yer alıyor. Elbette 3GB RAM seçeneğinin çok daha iyi performans sunacağını belirtmeye gerek yok.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model, 3020mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde Flyme OS arayüzü çalışırken, ön kısımdaki mBack butonu birden fazla fonksiyonu yerine getirebiliyor.

Meizu M3S akıllı telefonu iki versiyon halinde satılacak. 2GB RAM/16GB artırılabilir kapasite sunan versiyon 106$. 3GB RAM/32GB artırılabilir kapasite sunan versiyon ise 137$ fiyat etiketine sahip. 18 Haziran itibariyle çevrimiçi ve fiziksel mağazalarda modelin satışına başlanacak.