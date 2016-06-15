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Metal kasalı Meizu M3S duyuruldu

Çinli Meizu’nun metal kasalı akıllı telefonlarını barındıran Metal serisi, bu yıl farklı bir isimlendirme altında piyasada olacak. Yeni nesli Meizu M3S temsil ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
9
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son günlerde Çinli akıllı telefon üreticilerinin yoğun bir şekilde yeni model tanıttığını görüyoruz. Xiaomi Redmi 3S modelinin hemen ardından benzer özelliklere sahip Meizu M3S akıllı telefonu de resmiyet kazandı.

Aslında modelin M2 Metal adını alması bekleniyordu zira tamamen metal bir kasaya sahip. Bununla birlikte firma farklı bir isimlendirme tercih etmiş. 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Meizu M3S, 2.5D ön panel kavisiyle Premium hissi artırmayı amaçlıyor.

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8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860 MP2 grafik birimi barındıran MT6750 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB/3GB RAM seçenekleri yer alıyor. Elbette 3GB RAM seçeneğinin çok daha iyi performans sunacağını belirtmeye gerek yok.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera barındıran model, 3020mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Android 5.1 işletim sistemi üzerinde Flyme OS arayüzü çalışırken, ön kısımdaki mBack butonu birden fazla fonksiyonu yerine getirebiliyor.

Meizu M3S akıllı telefonu iki versiyon halinde satılacak. 2GB RAM/16GB artırılabilir kapasite sunan versiyon 106$. 3GB RAM/32GB artırılabilir kapasite sunan versiyon ise 137$ fiyat etiketine sahip. 18 Haziran itibariyle çevrimiçi ve fiziksel mağazalarda modelin satışına başlanacak. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/affordable-metal-clad-meizu-m3s-gets-announced-in-china.html Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Xiaomi , Meizu helal olsun !

140 $ bu telefonlar bir mucize !

Yediğiniz ekmek helal be helal.

Aklıma turkcelin t70 çöpü geliyor.
Snapdragon 210→ 650 tl imiş

Sizi 650 bin kere .....lazım !

kan emici aşağlık şerefsizler !

Ramazan ramazan adamı dinden imandan çıkartacaklar.
Xiaomi , Meizu helal olsun !140 $ bu telefonlar bir mucize !Yediğiniz ekmek helal be helal.Aklıma turkcelin t70 çöp...
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benkimim50 3 yıl
meizu m3 mini anakonusu almayı düşünen yada merak edenler için yardımcı olabilir.
mobile.donanimhaber.com/...
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FreeRun 3 yıl
General Mobile anlaşsa şu firmayla da düzgün telefonlar gelse ülkeye.
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Greylights 3 yıl
M1 metal mx5 ile aynı donanıma sahip sadece kamera ve kasa kalitesi daha düşüktü. M2 Metal'i note serisinden daha iyi bir seri olarak çıkacağını umut ediyordum. Metal serisini baya downgrade etmişler. M1 metal sahibi olarak, Mx6 yı bekleyeceğim artık.
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kadirirdem 3 yıl
şu telefonlar neden tr ye gelmiyor....
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Xiaomi , Meizu helal olsun !

140 $ bu telefonlar bir mucize !

Yediğiniz ekmek helal be helal.

Aklıma turkcelin t70 çöpü geliyor.
Snapdragon 210→ 650 tl imiş

Sizi 650 bin kere .....lazım !

kan emici aşağlık şerefsizler !

Ramazan ramazan adamı dinden imandan çıkartacaklar.
Yanıtla +12
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mskblt 3 yıl
Duyurulalı 3 gün oldu yaw. şöyle bir iki hafta felan geçseydi ondan sonra haber yapsaydınız keşke.
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wolf silver 3 yıl
Fiyatları felan aynı ama bence Xaomi Redmi 3s Snapdragon 430 ile çıkması onu 1 adım öne götürüyor.
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BekirHan 3 yıl
Evde m1 note ve m2 note kullanıyoruz ama arkadaşında belirttiği gibi yazılım konusunda hiç güldürmedi. Flyme 5' ten sonra biraz toparlandı gibi ama hala tam değil.
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ryalp 3 yıl
Güzel cihazlar yapıyorlar ancak yazılım sorunlarını gideremiyorlar
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