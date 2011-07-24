RIM'ın tablet bilgisayarı PlayBook, FIPS 140-2 sertifikasına layık görüldü

Research in Motion'ın ilk tablet bilgisayarı PlayBook, Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından FIPS 140-2 (Federal Bilgi İşleme Standardı) sertifikasına layık görüldü. FIPS 140-2 sertifikası şu anlama geliyor: ''PlayBook, ABD hükümetinde görev alan kişilerin kullanması için yeterince güvenli.'' PlayBook'un bu sertifikayı kazanmayı hakeden ilk tablet olduğu belirtiliyor.

2011 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin altında (Yaklaşık 500.000 adet) PlayBook'un dağıtımını gerçekleştiren ve dağıtılan tabletlerden kaçının nihai tüketiciyle buluştuğu hakkında bilgi vermeyen RIM'ın Wi-Fi destekli PlayBook üretimini sonlandıracağı, firmanın elindeki kaynakları 4G destekli PlayBook'a yönlendireceği öne sürülmüştü. İnternette yankı oluşturan bu iddia RIM yetkilileri tarafından derhal reddedilmişti. Bakalım gelen sertifika sayesinde ABD hükümetinde toplu PlayBook alımları gerçekleştirecek mi?

