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RIM'ın tablet bilgisayarı PlayBook, FIPS 140-2 sertifikasına layık görüldü

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Research in Motion'ın ilk tablet bilgisayarı PlayBook, Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından FIPS 140-2 (Federal Bilgi İşleme Standardı) sertifikasına layık görüldü. FIPS 140-2 sertifikası şu anlama geliyor: ''PlayBook, ABD hükümetinde görev alan kişilerin kullanması için yeterince güvenli.'' PlayBook'un bu sertifikayı kazanmayı hakeden ilk tablet olduğu belirtiliyor.
2011 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin altında (Yaklaşık 500.000 adet) PlayBook'un dağıtımını gerçekleştiren ve dağıtılan tabletlerden kaçının nihai tüketiciyle buluştuğu hakkında bilgi vermeyen RIM'ın Wi-Fi destekli PlayBook üretimini sonlandıracağı, firmanın elindeki kaynakları 4G destekli PlayBook'a yönlendireceği öne sürülmüştü. İnternette yankı oluşturan bu iddia RIM yetkilileri tarafından derhal reddedilmişti. Bakalım gelen sertifika sayesinde ABD hükümetinde toplu PlayBook alımları gerçekleştirecek mi?

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FromZeroToHero 7 yıl
enesww
birde özellikleri yazılsaydı

Özellikleri zaten biraz araştırma yaparsanız siz de bulabilirsiniz, zaten yeni çıkan bi ürün değil, halihazırda piyasada var hatta bi ara üretimi bile durdurulması düşünülmüştü... Site içi bi arama size çözüm olacaktır.
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FromZeroToHero 7 yıl
Bunun anlamı şu, Gizli yapılan yazışmaları veya PlayBook sahibi olan herkesin bilgilerini seninle paylaşırım...
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enesww 7 yıl
birde özellikleri yazılsaydı
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