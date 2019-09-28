Roku uygulama ailesine Tidal da eklendi

Yüksek kaliteli, kayıpsız ses dosyalarını kullanan Tidal abonelerine bir iyi haber daha geldi. Tidal uygulaması, müzik ve video oynatma özelliklerine sahip Roku uygulamasını yayınladı. Aboneleri şimdiye kadar çok sayıda ses sisteminde Tidal kütüphanelerine erişebiliyorlardı fakat Roku desteğiyle birlikte kullanıcı kitlesi bir miktar daha genişleyecektir.

https://blog.roku.com/tidal

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