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    Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Roku uygulama ailesine Tidal da eklendi

    Uygun fiyatlı ve popüler medya oynatıcısı Roku, üst seviye ses deneyimi sunan Tidal uygulamasına da sahip oldu. Uygulama, Tidal'ın tüm kategorilerdeki müziklerine erişebilecek.
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    Medya Oynatıcılar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yüksek kaliteli, kayıpsız ses dosyalarını kullanan Tidal abonelerine bir iyi haber daha geldi. Tidal uygulaması, müzik ve video oynatma özelliklerine sahip Roku uygulamasını yayınladı. Aboneleri şimdiye kadar çok sayıda ses sisteminde Tidal kütüphanelerine erişebiliyorlardı fakat Roku desteğiyle birlikte kullanıcı kitlesi bir miktar daha genişleyecektir.
    Roku kullanıcıları rahatlıkla uygulamayı ana ekranlarına ekleyebilecekler ve kütüphanelerinin tamamına erişebilecekler. Tidal’ın premium ve hi-fi kategorilerinin tamamı Roku cihazlarda kullanılabilecek.


    https://blog.roku.com/tidal Yorum Yaz
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