Streamlabs geliştiricisi Logitech tarafından satın alındı

Yayıncılık segmenti gerek oyun olsun gerek ana akım olsun her yaştan insanın ilgi gösterdiği bir yer haline geldi ve gelirlerini de her yıl katlayarak arttırıyor. Oyun donanımları üreticilerinin de yavaş yavaş bu alana yatırım yapmaya başladığını görüyoruz.

Streamlabs nedir?

Geçtiğimiz yıl Corsair’in özelleştirilmiş yayıncı panelleri üreten Elgato’yu satın almasının ardından Logitech de yazılım tarafında önemli bir girişimi satın aldı. Popüler Streamlabs OBS yazılımının geliştiricisi artık Logitech saflarında.

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ABD menşeli olan Streamlabs, yayıncıların Twitch veya YouTube gibi platformlara kolay bir şekilde yayın yapabilmesi için yazılım araçları sunmaktaydı. Oyun esnasında tek bir pencerede sohbet ekranının veya yayın ekranının bir araya getirilmesi gibi avantajlar bu uygulamada yer alıyordu.

Logitech’in girişimi satın almak için 29 milyon dolarlık hisse senedi ve eğer sonraki yıllar içerisinde başarı grafiği yükselirse 89 milyon dolara kadar da nakit ödemeyi kabul etti. Satın alımın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Bu alanda Streamlabs önemli bir paya sahip. Twitch de geçtiğimiz ay benzer bir yazılımı kullanıma sunmuştu ancak Streamlabs daha fazla tercih ediliyor. Logitech bu anlamda bir adım öne geçmiş oldu.