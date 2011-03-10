Röportaj: Intel'den TeknoKadın Projesi

Intel, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futuristler Derneği, Türkiye'de kadınların bilgisayar ve interneti korkmadan ve daha etkin kullanmalarını, teknoloji sayesinde kendilerini geliştirmelerini ve girişimcilik ruhu kazanmalarını, ekonomiye daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Türkiye çapında yeni bir seferberlik başlatıyor. TeknoKadın Projesi kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde 21 ilde kendini geliştirmek isteyen her yaştan ve her meslekten kadınlara ücretsiz kapsamlı eğitimler verilecek.

TeknoKadın projesini Türkiye'nin dünya arenasındaki en başarılı kadın yöneticilerinden birisi olan, Intel'in 67 ülkeden sorumlu Türkiye, Ortadoğu ve Afrika direktörü Ayşegül İldeniz'den dinliyoruz.