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Röportaj: Intel'den TeknoKadın Projesi

8 yıl
40,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futuristler Derneği, Türkiye'de kadınların bilgisayar ve interneti korkmadan ve daha etkin kullanmalarını, teknoloji sayesinde kendilerini geliştirmelerini ve girişimcilik ruhu kazanmalarını, ekonomiye daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Türkiye çapında yeni bir seferberlik başlatıyor. TeknoKadın Projesi kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde 21 ilde kendini geliştirmek isteyen her yaştan ve her meslekten kadınlara ücretsiz kapsamlı eğitimler verilecek.

TeknoKadın projesini Türkiye'nin dünya arenasındaki en başarılı kadın yöneticilerinden birisi olan, Intel'in 67 ülkeden sorumlu Türkiye, Ortadoğu ve Afrika direktörü Ayşegül İldeniz'den dinliyoruz.


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barkenxia 7 yıl
plum eşitliğine yahut ekonomiye katılım yüzdelerini yükseltmek için gibi gelebilir herkese. Türk mantalitesi gibi, kadın sadece çocuk doğurmak için yaratılmış bir canlı değil. En önemlisi; her kadın bir İnsan'dır
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Çk beğendim tebrik ediyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Yine güzel bir işe imza atmışsınız. Tebrikler.
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Emre Demirel 8 yıl
öyle diyosun ablacımda pc parcalarında dünyanın vergisini veriyoruz
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hardwaresolution 8 yıl
sitede en yüksek yönetici kimliği nedir? admin? dh yönetici? mareşal?
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lvlono 8 yıl
Bilgisayar okur-yazarı olma durumu, çok hoşuma gitmedi değil:). Ayşegül Hanım'ın, dünyadaki en önemli birkaç kadın şahsiyetten birtanesi olmasının onurunu ben de hissettim. Fakat, o denli yüksek bir sorumluluğu senelerce taşıyabilmek ise kişisel bir meziyettir. Bu konuda Ayşegül Hanım'ı takdir ve tebrik ediyorum.
Ulusal platformda 'kadın' yönetici olabilmek, farklı misyonları da beraberinde getiriyor. TeknoKadın Projesi; ülkemizdeki veya gelişmekte olan ülkelerdeki birtakım toplumsal eksiklikleri farkedip, bahsi geçen %26'lık oranın yükselmesi yada kadın bireylerin toplum eşitliğine yahut ekonomiye katılım yüzdelerini yükseltmek için gibi gelebilir herkese. Türk mantalitesi gibi, kadın sadece çocuk doğurmak için yaratılmış bir canlı değil. En önemlisi; her kadın bir İnsan'dır. En büyük 16. ekonomiyi kadınlar sayesinde büyüteceğiz. Saygılar.
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yunusyunus 8 yıl
"fiş ve friz" zihniyetli yöneticilere sahip olduktan sonra bir şey olmaz..
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ozkan_tpc 8 yıl
Son zamanlarda dh de bi yorum silme hastaligi baslamis. Kurallar cercevesinde yapilan yorumlari kafaniza gore silecekseniz lutfen yoruma kapatin o zaman haberleri.
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astralll 8 yıl
güzel röportoj
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arseniCem 8 yıl
ayşegül hanım gerçekten o kadar güzel, tane tane konuşmuş ki...


mehmet ali birand'dan bile daha az "ıı"lamış
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napolyon94 8 yıl
her taşın altından intel çıkıyor mübarek
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Volkanbaba 8 yıl
İnteli daha fazla görmek istiyoruz sosyal sorumluluk projelerinde
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vidoko 8 yıl
aslında kablosuz yaka mikrofonu olsa daha iyi olur bence ..
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CoolnQuiet 8 yıl
Ayşegül hanım gibi başarılı ve bir o kadar da güzel olması yanında ayrıca teknoloji işinde olan kadınlarımız olduğunu görünce insan bir yandan acayip seviniyor bir yandan da böyle bayanlarla bu zamana kadar karşılaşamamış olduğuna üzülüyor.

Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Bu vesile ile msn adresini istesem fazla ileri gitmiş olmam herhalde :)

Projeye yönelik görüşüm ise şu; bizim toplumumuzdaki sıkıntı esasen kadınlarımızın toplum hayatına batılı toplumlar kadar etkin olarak entegre olamaması yanında (teknoloji kullanımı da bunun bir alt dalı esasen), kız çocuklarımızı da erkeklerle eşit şartlarda fırsatlara sahip kılamamamız. Buna en bilindik örnek eğitim.

Bu çerçevede, kadınlarımız yanında kız çocuklarımızı daha küçük yaştan itibaren teknolojiye entegre edelim. Bu nasıl olur, OLPC benzeri minicik laptoplar kızlarımıza öncelikle dağıtılır mesela. Gerçi intel OLPC projesini benimsememişti ama bence hata etmişti, sonuçta düşünsenize küçücük bir çocuk intel logolu bir mini bilgisayarla büyüyor. Büyüdüğünde otomatik olarak intele yönelmesi kaçınılmaz olur. Bunu da bir düşünün derim.
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