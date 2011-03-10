Röportaj: Intel'den TeknoKadın Projesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futuristler Derneği, Türkiye'de kadınların bilgisayar ve interneti korkmadan ve daha etkin kullanmalarını, teknoloji sayesinde kendilerini geliştirmelerini ve girişimcilik ruhu kazanmalarını, ekonomiye daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla Türkiye çapında yeni bir seferberlik başlatıyor. TeknoKadın Projesi kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde 21 ilde kendini geliştirmek isteyen her yaştan ve her meslekten kadınlara ücretsiz kapsamlı eğitimler verilecek.
TeknoKadın projesini Türkiye'nin dünya arenasındaki en başarılı kadın yöneticilerinden birisi olan, Intel'in 67 ülkeden sorumlu Türkiye, Ortadoğu ve Afrika direktörü Ayşegül İldeniz'den dinliyoruz.
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Ulusal platformda 'kadın' yönetici olabilmek, farklı misyonları da beraberinde getiriyor. TeknoKadın Projesi; ülkemizdeki veya gelişmekte olan ülkelerdeki birtakım toplumsal eksiklikleri farkedip, bahsi geçen %26'lık oranın yükselmesi yada kadın bireylerin toplum eşitliğine yahut ekonomiye katılım yüzdelerini yükseltmek için gibi gelebilir herkese. Türk mantalitesi gibi, kadın sadece çocuk doğurmak için yaratılmış bir canlı değil. En önemlisi; her kadın bir İnsan'dır. En büyük 16. ekonomiyi kadınlar sayesinde büyüteceğiz. Saygılar.
mehmet ali birand'dan bile daha az "ıı"lamış
Kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Bu vesile ile msn adresini istesem fazla ileri gitmiş olmam herhalde :)
Projeye yönelik görüşüm ise şu; bizim toplumumuzdaki sıkıntı esasen kadınlarımızın toplum hayatına batılı toplumlar kadar etkin olarak entegre olamaması yanında (teknoloji kullanımı da bunun bir alt dalı esasen), kız çocuklarımızı da erkeklerle eşit şartlarda fırsatlara sahip kılamamamız. Buna en bilindik örnek eğitim.
Bu çerçevede, kadınlarımız yanında kız çocuklarımızı daha küçük yaştan itibaren teknolojiye entegre edelim. Bu nasıl olur, OLPC benzeri minicik laptoplar kızlarımıza öncelikle dağıtılır mesela. Gerçi intel OLPC projesini benimsememişti ama bence hata etmişti, sonuçta düşünsenize küçücük bir çocuk intel logolu bir mini bilgisayarla büyüyor. Büyüdüğünde otomatik olarak intele yönelmesi kaçınılmaz olur. Bunu da bir düşünün derim.