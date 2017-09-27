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Rus silah devi Kalashnikov Concern, uçan aracını tanıttı

Ünlü Kalaşnikov makineli tüfeklerini üreten ve Rus ordusu için halihazırda pek çok silah geliştiren Kalashnikov Concern şirketi, elektrikli çalışan uçan aracını tanıttı.
1 yıl
5,7b
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Rus silah devi Kalashnikov Concern, uçan aracını tanıttı
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Rusya'nın en büyük silah şirketlerinden ve ünlü Kalaşnikov makineli tüfeklerinin de üreticisi olan Kalashnikov Concer şirketi, geliştirdiği uçan araç prototipini tanıttı. Joystickler ile kontrol edilen ve her birinde 2 çark olmak üzere toplam 8 pervaneye sahip olan araç için henüz bir isimlendirme yapılmamış. Metal bir iskelet üzerinde hazırlanan prototipin güç ihtiyacı ise yakıt yerine sürücü koltuğunun altına yerleştirilen bataryalarla karşılanıyor.


Askeri Ürünleri Modernize Ediyor 

Tabi şirketin çalışma alanı ve son yıllarda geliştirdiği ürünlere bakıldığında uçan aracın gelecekte askeri görevlerde kullanılacağını düşünmek yanlış olmaz. BAS-01 BM Soratnik isimli yarı otonom muharebe aracı tasarlayan Kalashnikov Concern aynı zamanda yapay zekayla desteklenen ve tamamen otonom hareket etme kabiliyetine sahip olan taret geliştiriyor. Askeri ürünlerini modernize eden şirketin uçan aracını da daha gelişmiş bir hale getirerek helikopterlerin yerine kullanabileceği öngörülüyor. Araç şu an için saldırılara açık ve yavaş görünse de ilerleyen dönemlerde, kendisinden çok daha masraflı olan, helikopterlerin yerine kullanılarak operasyon maliyetlerini düşürebilir.


Aracın batarya performansı, taşıma kapasitesi, ulaşabileceği en yüksek hız ve uçabileceği yükseklik gibi önemli detaylar paylaşılmış değil ancak geliştirilen prototipin, bu yılın başında ABD ordusu ve Malloy Aeronautics şirketi tarafından tanıtılan uçan araçtan daha etkili göründüğü söylenebilir. Tabi benzeri teknolojileri askeri kullanım için değil de günlük kullanım için sunmak isteyen şirketler de var. Bu anlamda Rus Howersurf şirketi tarafından geliştirilen uçan araç Kalashnikov Concer'in geliştirdiği araca benzese de kişilerin günlük hayatta kullanabilecekleri eğlenceli bir ulaşım aracı olarak dikkat çekiyor. 

Geliştirilen uçan aracı tanıtımını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/09/26/kalashnikovs-military-gear-hoverbikes/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10ff 1 yıl
Bizde olsa Bundan da vergi alirlar.
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FIRAT_G_ 1 yıl
Uçan birşey ama ne? Araba değil çünkü bu

Evin damından işe gitmelik
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OverClocK1ng 1 yıl
Motosikletten biliyorum. Oturuş olayını çözmeleri lazım. Öyle oturunca dizlerin geriye katlamaktan epey ağrır. Ayrıca kalçana kan zor gittiği için uyuşur..
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TheLastNinja 1 yıl
adam zatürre olur yahu :D
koruma kabini ekstra para ile
karşınızda iCar
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interwap 1 yıl
2-3 kişilik gibi.
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tobepeople 1 yıl
Dönüş kabiliyeti yok belli ki o kısım direk kırpılmış :D
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muroooo19 1 yıl
etkilenmedim desem yalan olur.
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basartenk 1 yıl
Trafikte iyi olur
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huhuq 1 yıl
iyimiş
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dark_hell_86 1 yıl
Jetgiller aklıma geldi :D
Şu dronelar uçan arabalar için iyi fikir verdi.
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