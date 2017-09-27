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Intel insan beynini taklit edebilen bir AI çipi geliştirdi

Teknoloji artık o kadar yol aldı ki insan beynini taklit eden bir çip geliştirildi. Görünen o ki yakın gelecekte yapay zeka dünyaya hakim olacak. Detaylar için sizi haberimize davet ediyoruz.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Intel insan beynini taklit edebilen bir AI çipi geliştirdi
Daha önceden Apple, Google, Microsoft, NVIDIA ve Intel gibi birçok teknoloji şirketi derin öğrenme gibi işlevler için çipler oluşturmuştu. Ancak Intel bir adım daha ileri giderek "Loihi" adını verdiği insan beynini model alıp taklit eden deneysel bir yonga seti geliştirmeyi başardı. Intel'in üretmiş olduğu bu çipte insan beyninden sonra modellenen henüz ispatlanmamış  "nueromorphic" teknolojisi kullanılıyor.
Intel; bir süredir nöromorfik teknoloji üzerinde çalışıyordu hatta 2012 yılında bir çip oluşturdu. Bu teknolojide temel hesaplama birimi olarak mantık geçidi yerine"spiking neurons" kullanılıyor. Bunlar insan beynindeki nöronlar gibi farklı güçlerde oluşan sinyalleri iletebiliyor. Bu teknolojinin en önemli özelliği ise normal bir işlemci gibi bir saat tarafından kontrol edilmek yerine gerektiğinde kendisi devreye girebiliyor.
Intel'in Loihi çipinde 1.024 yapay nöron veya başka bir değişle 130 milyon muhtemel sinaptik bağlantıya sahip simüle nöronlar bulunuyor.
İnsan beyni, darbeler veya sivri uçlarla bilgi aktararak ve değişiklikleri yerel olarak sinaps bağlantılarına depolayarak çalışır. Böylelikle beyin hücreleri tek başına çalışmaz çünkü bir nöronun faaliyeti diğerlerini de doğrudan etkiler.
Loihi çipi teorik olarak makine öğrenimini hızlandırabilirken güç gereksimini 1.000 kata kadar düşürebilmekte. Bunun yanında, veri kümeleri yerine bu çip kullanılarak öğrenim yapılabiliyor. Üstelik bu çipler bilgisayara dahil edilirse daha önceden öğretilmemiş görevleri kendi kendine öğrenebiliyor.
Bu tarz çipler bize yapay zeka hakkında beklediğimiz davranışları sergileyebilecek. Yani, robotlar ve diğer cihazlar kendi kendilerine öğrenebilecekler. Intel, "Test edilen çip, robotların yanında otomobilleri ve endüstri uygulamalarını geliştirecek potansiyele sahiptir." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Şimdiye kadar her şey güzel görünüyor, lakin nöromorfik çiplerin kendilerini kanıtlamaları gerekiyor. IBM, "TrueNorth" adında bir nöromorfik çip geliştirdi ve bu çipin  256 milyon sinapsi simüle eden 4096 işleyicisi var. Bununla birlikte Facebook'un derin öğrenme uzmanı YannLeCun, geliştirdiği çipin NeuFlow  kıvrım modelini kullanarak görüntü tanıma gibi görevleri kolayca yapamadığını söyledi.
Intel; ayrıca nöromorfik çipinin bazı derin öğrenme modelleriyle uyumlu çalışmadığını kabul etti. Intel'in Movidius ve MobliEye'ı satın almasına rağmen, mevcut yapay zeka algoritmaları ile çalışan bir dizi makine görme ve öğrenme çipi mevcut. Ayrıca Intel, yapay zeka bulut işlem lideri Nvidia'yı üstlenmek için geçen sene Nervana adlı bir şirketi satın aldı.
Intel 2018 yılında Loihi çiplerini yapay zeka ile ilgili çalışmalar yürüten önemli üniversite ve araştırma enstitülerine vermeyi planlıyor. Böylelikle çipin yeni AI uygulamaları geliştirme fizibilitesi test edilerek daha da geliştirilmesi sağlanacak. Son olarak Intel'in çipleri 14 nanometrelik teknolojiyle üreteceğini ve ilk deneme modelini kasım ayında çıkaracağını söyleyelim.

https://www.engadget.com/2017/09/26/intel-loihi-neuromorphic-chip-human-brain/ Yorum Yaz
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grafman09 1 yıl en beğenilen
Peki kararsız kalabiliyor mu? :)
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DH Misafiri 1 yıl
Kendi elleriyle Dünya'nın sonunu getiriyorlar. Yapay zeka yüzünden insanlar gelecekte iş bulamayacak.
Yapay zeka herşeyin kontrolünü ele geçirip bilinç kıvılcımı kazanınca Dünyayı yok edecek. Ülkeleri birbirine düşürebilir. Zayıf düşen İnsanlar birbirini yerken yapay zeka son darbeyi vurur filmlerdeki gibi
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kadirirdem 1 yıl
Aşk acısı çekiyor mu ? :D
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serafon 1 yıl
Bence insan beyninden başka bir yol bulsunlar. Hep taklit hep taklit. Nereye kadar ;)
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Frost05 1 yıl
Peki OC. olabiliyor mu?
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deoks 1 yıl
Bu yapay zekaya bir de işlemci tasarlamayı öğretse değmeyin keyiflerine.
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Amd64x2 1 yıl
biz 500 milyon yıldır akıllanamadık bunlar 2050 ye kadar nasıl akıllansın.
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OverClocK1ng 1 yıl
Gittikçe akıllanıyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin.
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BekirTemel 1 yıl
Sonunuz yakın beyler
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oray 1 yıl
az kaldı... önümüzdeki 10 sene içinde AI hayatımızın bir parçası olmaya başlayacak, göreceksiniz!
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eAkman 1 yıl
2050 diyen arkadaş tekrar düşünsün.
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