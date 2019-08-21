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Rusya’da yaşanan kaza sonrası, bölgedeki nükleer sensörler sessizliğe gömüldü

8 Ağustos tarihinde Rusya’da yaşanan kazada beş işçi hayatını kaybetmiş ve çevreye nükleer atık yayılmıştı. Şimdi de civarda bulunan nükleer sızıntı istasyonlarının veri iletmeyi kestiği söyleniyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Rusya’da yaşanan kaza sonrası, bölgedeki nükleer sensörler sessizliğe gömüldü
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8 Ağustos tarihinde Rusya’da bir nükleer roket testi sırasında yaşanan patlamada beş işçi hayatını kaybetmiş ve ortaya çıkan radyoaktif madde sızıntısı çevredeki yerleşim yerlerine yayılmıştı. Ülkenin Savunma Bakanlığı ilk etapta kazaya reddetmiş olmasına rağmen artan kamuoyu baskısı neticesinde yaşanan olayı kabul etmek durumunda kalmıştı.

Küresel çapta görev yapan ve ilgili ülkelerde bulunan radyoaktif madde sensörleri sayesinde elde ettiği verileri Viyana’daki merkeze yollayan Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü yapmış olduğu açıklamada, söz konusu sensörlerin yaşanan patlamadan kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde sessizliğe büründüğünü duyurdu.

Örgütün anlaşma kapsamındaki ülkelerde bulundurduğu teçhizat, havadaki radyonüklit (Çekirdeği kararlı olmayan, başka bir deyişle taşıdığı fazla enerjiyi çekirdek içindeki bir parçacık veya bir elektronu aracılığı ile yayan atom, radyoaktif izotop) parçacıklarını tespit ederken bahse konu ülkeler tarafından işletiliyor. Yapılan açıklamaya göre Dubna ile Kirov adlı istasyonlar patlamadan iki gün sonra, Bilibino ile Zalesova adlı istasyonlar ise patlamadan beş gün sonra veri trafiğini kesmişler.  

Küresel çapta konuşlanmış Radyonüklit tespit istasyonları 

Yaşanan olay sonrasında Rusya’nın istasyonlara kasıtlı olarak müdahale edip etmediği hususunun akla gelen ilk soru olduğu ifade ediliyor. Zira söz konusu istasyonlar kaza bölgesinde oldukça yakın bir bölgede bulunuyor. Ancak Rusya’nın böyle bir harekete kalkışmasının mantıklı olmadığını belirten Doğu Asya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Programı yöneticisi Jeffrey Lewis Reauters’e yaptığı açıklamada, “Rusya’nın ne yapmak istemiş olabileceğini kestirmek zor. Zira uluslararası alanda faal olan sensörler o kadar çok ki ilgili ülkenin yaşanan bir kaza sonrası ortaya çıkan sızıntı verilerini saklaması mümkün değil.” ifadelerini kullanmış.

İstasyonların ne sebeple sessizliğe gömüldüğü halen bilinmemekle birlikte olay ise gizemini korumaya devam ediyor.



https://www.reuters.com/article/us-russia-blast-ctbto-idUSKCN1V9183 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 dk.
daha bitmedi !
devamı gelecek :D
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IhtiyarDelikanli 5 dk.
dünyayı cehenneme çevirmeden rahat etmeyecekler
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