Kerbal Space Program 2, Mart 2020'de piyasaya çıkıyor

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Steam üzerinde 2013 yılında erken erişime açılan ve 2015 yılında beta sürecinden çıkıp yayınlanan uzay uçuş simülasyonu Kerbal Space Program’ın (KSP) devam oyunu Kerbal Space Program 2 sonunda duyuruldu. İlki oldukça beğenilen ve yüksek inceleme puanları alan KSP’nin devam oyununda bizleri keşfedilecek yeni gezegenler ve yepyeni özellikler bekliyor olacak.

İlk oyunu geliştiren Meksika merkezli stüdyo Squad’ın direk olarak dahil olmadığı yapımı, Seattle’da bulunan stüdyo Star Theory Games yapacak. KSP2’de güncel motorlara sahip yeni yıldızlararası uzay gemileri inşa ederek kendimizi Kerbal güneş sisteminin dışına taşıyabileceğiz.

Oyun, detaylı üsler inşa edebileceğimiz bir koloni geliştirme arayüzü sunarken yörüngeden uzay aracı geliştirme şansını da elde edeceğiz. KSP2’de çok oyunculu bir mod da bulunacağı bilgisi paylaşılmış olmasına rağmen Star Theory Games bu konuda henüz bir açıklama yapmayı tercih etmiş değil.

Gezegenlerin keşfini daha ilginç kılan yeni yüzey şekilleri sistemi, daha derin mod desteği ve oyunun temel içeriklerini anlamamıza yarayan çok daha detaylı bir rehber KSP2’nin diğer öne çıkan özellikleri olarak dikkat çekiyor.

Önce PC'ye geliyor

KSP2’nin bir erteleme durumu olmaması halinde 2020’nin Mart ayında önce PC’ye ve akabinde konsollara gelmesi planlanıyor. Oyunu Steam kesin olmakla birlikte diğer mağazalarda da görmemiz mümkün olacak. İkinci oyunun 60 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesinin beklendiğini belirtelim.

Son olarak, KSP2 için yayınlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/uk/kerbal-space-program-2-announced/