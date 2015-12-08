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S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı şarj rehberi videomuzda

3 yıl
69,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı bir şarj rehberini sizler için hazırladık. Diğer Android kullanıcıları da rehberimizden faydalanabilir. Detaylar videomuzda.
Note 5, S6 Edge Plus, S6 ve S6 Edge gibi telefonlarda şarj sürenizi minimum seviyelerde tutmak için yapmanız gerekenler adım adım videomuzda.

S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı şarj rehberi videomuzda

1)Package Disabler Pro: Bu uygulama ile ihtiyacınız olmayan uygulama veya dosyaları devre dışı bırakarak, arka planda çalışmalarına engel olabilirsiniz. Package Disabler Pro kullanımı ve güvenle devre dışı bırakabileceğiniz uygulamaların listesini aşağıdaki inceleme videosunda bulabilirsiniz. 

2)Telefon ile beraber gelen SmartManager uygulamasında pil kısmına gelin ve daha sonra uygulama optimizasyonu bölümünden arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamaları “Her zaman optimizasyonu” olarak değiştirin. Bu seçenek, arka planda çalışan uygulamaları kapatarak pil süresine yardımcı olur. Ancak örneğin Nova Launcher gibi bazı programlarda sürekli olarak devre dışı kaldığı için ana sayfanın yeniden yüklenmesine sebep olur. Başka bir örnek olarak Swipe Home Button gibi bir uygulamayı kullanıyorsanız cihaz uyku moduna girdiği anda uygulama devre dışı kalır ve yeniden başlatmak zorunda kalırsınız. Burada sık kullandığınız uygulamalar için optimizasyonu “Otomatik optimizasyon” olarak değiştirin.  Bu şekilde kontrol aralığı üç güne çıkacak ve arka planda uygulamalar kapatılmayacak. “Devre dışı” seçeneği ise uygulamalar üzerinde herhangi bir optimizasyon yapılmamasını sağlar.

3)Ayarlardan Wifi’a gelerek en sağdaki menü tuşuna basın ve “taramaya daima izin ver” seçeneğine gelerek “Yalnızca Wi-Fi açıkken tara”’ özelliğini kullanın. Bu şekilde cihaz lokasyon servisleri için sürekli wifi taraması yapmadan sadece GPS’den yararlanır. 

4)Ekran kısmından “AMOLED sinema” seçeneğini işaretleyin. 

5)Güç Tasarruf Modu cihazınızdaki enerji tüketimini azaltacaktır. Bu modu sürekli olarak veya cihazınızın şarjı yüzde 50’nin altına düştüğünde kullanabilirsiniz. Oyun oynamak istediğiniz zamanlarda bu mod kapalı dursun.

S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı şarj rehberi videomuzda

6)Lokasyon servisleri şarj düşmanıdır. Sürekli açık olması arka planda şarjınızı yer. Bir uygulamada lokasyon servislerine ihtiyacınız olduğu zaman zaten size uyarı verir. Örneğin kamera uygulaması, çektiğiniz fotoğrafların exif bilgisine lokasyon ekler. Bu güzel özelliği kullanmak için Kamera uygulaması girişte size zaten lokasyon servislerinin kapalı olduğunun uyarısını yapar

7)Wi-Fi kullandığınız zamanlar mobil veriyi kapatın. Aynı şekilde mobil veri açık olduğu zaman Wi-Fi’ıda kapatabilirsiniz.

8)Parlaklık değerini yüzde 40 civarlarında veya otomatik mod ile kullanın. Full parlaklık cihazınızın şarjını en çok tüketen etkenlerden biridir. Güneş altındaki kullanımlarda otomatik mod en performanslı deneyimi sağlar ancak sürekli olarak güneş altında cihazın parlaklığını maksimum seviyede tutacağı için pile olumsuz etkisi de olur.

9)Bluetooth veya NFC gibi bağlantıları ihtiyacınız olmadığı zaman kapalı duruma getirin. 

10)Ayarlar > Sesler ve bildirimler bölümünden Zil sesleri ve sesler kısmına gelerek Dokunma sesleri, Tuş sesleri, Ekran kilidi sesleri ve Klavye sesi seçeneklerinden istediklerinizi kapatın.

11)Bildirimler de şarja etken unsurlardan biri. Bildirim almak istemediğiniz uygulamayı devre dışı bırakın. Ayarlar>Sesler ve Bildirimler>Uygulama Bildirimleri kısmına gelerek oyunlar gibi bildirim almak istemediğiniz uygulamaların bildirim özelliğini kapatın. 

S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı şarj rehberi videomuzda

12)Stock E-Posta uygulamasını eğer kullanmıyorsanız Package Disabler Pro uygulaması ile devre dışı bırakın. Eğer kullanıyorsanız da ayarlar bölümüne gelerek program senkronizasyonundan yoğun günlerinizi belirleyin. Yoğun dönemde, örneğin sabah 8 akşam 5 arası sunucu destekliyorsa anlık olarak işaretleyin. Belirlediğiniz gün ve saat dışındaki yoğun dönemlerde ise e-posta alma Aralığını 15 veya 30 dakika yapın. 

13)Widgetlar’dan kullanmadığınız var ise mutlaka sayfadan kaldırın. 

14)Google Play üzerinde ayarlar bölümüne gelin ve “Uygulamaları otomatik güncelle” kısmını ”uygulamaları otomatik güncelleme” şeklinde değiştirin. Bu ayarla beraber Google Play sürekli arka planda uygulama güncellemesi kontrol etmeyecektir. Güncellemeleri manuel olarak yapabilirsiniz. Ayrıca manuel güncellemelerin bir faydası da yeniliklerin ne olduğunu gördükten sonra güncelleme yapabilmenizdir. 

S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı şarj rehberi videomuzda

15)Amoled ekranlarda siyah arka plan kullanmanız şarja olumlu etki edecektir. Cihaz ayarlarından duvar kâğıdınızı daha koyu bir duvar kâğıdı ile değiştirebilirsiniz. Siyah arka planları Zedge gibi uygulamalardan bulmak oldukça kolay. Ayrıca yine Samsung temalarından koyu temalar seçmenizde yine pil süresi bakımından yararlı olur.

S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 için kapsamlı şarj rehberi videomuzda

16)Son olarak şarjınıza en çok etki eden hesaplar kısmına gelin. Burası özellikle rehberinizi buluta yükleme gibi senkronizasyon ayarlarını barındırır. Google servisleri en çok aktif olandır. Buradan ihtiyacınız olmayan servisleri kapatın. Ancak unutmayın ki Rehber eşitlemesini kapattığınız zaman cihazdaki rehberiniz Google Contacts ile senkronize olmaz ve yeni kaydettiğiniz kişiler buraya eklenmez. Ancak bu ayarı manuel olarak da yapabilirsiniz.  Otomatik senkronizasyonu tamamen de devre dışı bırakabilirsiniz.  



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KalemKolik 3 yıl en beğenilen
Mahmutosman

Program google play da parali ucretsiz bulabilirmiyiz? Yada forumda varmi?


2.5tl uygulama.Bir zahmet parasını verde al.Sonra android market niye gelişmiyor.

2.5tl vermeyen adam note 5 kullanıyor dikkatinizi çekerim.
MahmutosmanProgram google play da parali ucretsiz bulabilirmiyiz? Yada forumda varmi?2.5tl uygulama.Bir zahmet parasını...
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LastShip 3 yıl Scorpion28
Scorpion28
KalemKolik
Mahmutosman

Program google play da parali ucretsiz bulabilirmiyiz? Yada forumda varmi?


2.5tl uygulama.Bir zahmet parasını verde al.Sonra android market niye gelişmiyor.

2.5tl vermeyen adam note 5 kullanıyor dikkatinizi çekerim.

2.5 tl veremez çünkü kredi kartına 9 taksit borcun altından muhtemelen zor kalkıyordur.
Bilinçsiz tüketim ne beklersin


Telefonu taksitle almis yada almamis bu kimseyi ilgilendirmez. Ulke sartlarinda 2500 liralik bir telefonu şak diye nakite alabilecek cok insan yok. Tv,pc,mobilya gibi esyalari taksitle alip catir catir izleyen kullanan yada oturanlara lafiniz olmuyorda telefonu taksitle alana mi laf yapiyorsunuz?

Ben s4 kullaniyorum zamaninda 3 taksitle aldim 2.5 yildir kullaniyorum sonraki telefonum muhtemelen 6 plus olacak vade farklida olsa onuda taksitle alip 2 3 yil kullanmayi dusunuyorum.

Hayatin her parçasında taksit varken yalnizca taksitle alinan telefona laf atilmasi cok ironik
Scorpion28KalemKolikMahmutosmanProgram google play da parali ucretsiz bulabilirmiyiz? Yada ...
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berkans 3 yıl porsche911gt2
porsche911gt2

Package Disabler Pro, bu uygulama ile Androidin kendinden devre dışı bırakmanın ne farkı var.bilmediğimden soruyorum ona göre tercih edebilirim bu uygulamayı.

Bu uygulama sadece Samsung telefonlar için. Telefonda kapatamadığınız programları da devre dışı bırakmanızı sağlar. Örneğin E-Posta gibi. Package Disabler Pro inceleme videosuda haberin içinde. İzleyebilirsiniz.
porsche911gt2Package Disabler Pro, bu uygulama ile Androidin kendinden devre dışı bırakmanın ne farkı var.bilmediğimden soruyorum ona gö...
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DH Misafiri 2 yıl
Tema adı sd black aratınca cikar
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mustafas42 2 yıl
Bu temayı bende cok merak ediyroum ama malesef bulamadım. Arkadaşın dedigi temayıda araştırdım ancak buradaki tema gibi degil bu temayı bilen varsa yazarsa sevinirim gerçi video ceken abimizde bende hatırlamıyoum dedigine gore bulmak zor olacak.. :)
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musty2626 3 yıl
Berkan bey telefonda hangi temayı kullanıyorsunuz acaba..!
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Lemans 3 yıl
Zero Dark.MiNU teması
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Lemans 3 yıl musty2626
Zero Dark.MiNU teması
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james4242 3 yıl
Arkadaslar elimde note 5 icin sifir spigen neo hybird ve samsung sarj pedi var satiyorum telefonu sattim oyuzdn satiyorum
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anelka39 3 yıl
İyiymiş
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bestanime 3 yıl
İlgilenemeyeceksiniz sorularla neden konu açıyorsunuz ve eleştireye kapalisiniz mesajim silinmiş sanirim
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cos37 3 yıl
Greenify öneririm arkadaşlar, çok yararlı bir program. Task killerların aksine greenify uygulamaları normalde ayarlar uygulamalardan durdurduğunuz gibi kapatıyor böylelike uygulamalar kafasına göre çalışmıyor. Program rootsuz, rootlu ve xposed olmak üzere 3 farklı modda çalışıyor. Ben xposed modunda kullanıyorum ve çok memnunum. Ücretsiz de var ancak sanıyorum 4 tl gibi fiyatı var ve bana kalırsa parasını sonuna kadar hakediyor.

Bu arada bu uygulama dondurma olayı zaten link2sd, titanium backup gibi programlarla zaten yapılıyor bu programın ne artısı var anlamadım.

Edit : 2,5 tl imiş.
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berkans 3 yıl cos37
cos37

Greenify öneririm arkadaşlar, çok yararlı bir program. Task killerların aksine greenify uygulamaları normalde ayarlar uygulamalardan durdurduğunuz gibi kapatıyor böylelike uygulamalar kafasına göre çalışmıyor. Program rootsuz, rootlu ve xposed olmak üzere 3 farklı modda çalışıyor. Ben xposed modunda kullanıyorum ve çok memnunum. Ücretsiz de var ancak sanıyorum 4 tl gibi fiyatı var ve bana kalırsa parasını sonuna kadar hakediyor.

Bu arada bu uygulama dondurma olayı zaten link2sd, titanium backup gibi programlarla zaten yapılıyor bu programın ne artısı var anlamadım.

Edit : 2,5 tl imiş.

Merhaba

Tek tek cevap vereyim

Greenify programının yaptıgının daha ıyısını zaten package dısabler pro yapıyor. Greenıfy root olmadıgı zaman arka planda telefonun ısıgını acıp uygulamayı kapatıyor. Ancak uygulama eger yenıden devreye gıren bır yapıya sahıpse yenıden acılıyor. Package dısabler pro ıse tamamen devre dısı bırakıyor. Uygulamayı Google ĞPlay veya uygulama yonetıcısı uzerınden bıle gerı acamıyorsunuz.

artı olarak Greenıfy'ın yaptıgı uygulama dondurmayı zaten smart manager'da yapıyor. Uygulamaları arka planda, ekran kapandıktan sonra otomatık olarak anında donduruyor. Bunun ıcın her zaman optimizasyonu secmenız yeterlı.

Vıdeoda bahsedılen yontem tamamen root gerektırmeyen bır yontemdır. Yoksa root ıle yapabıleceklerınızın tabıkı sınırı yok.
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DH Misafiri 3 yıl
Yardım bekliyorum,öncelikle merhaba.ben satın aldım uygulamayı note 5 kullanıcisiyim ve otomatik devredışı bıraktım programdan,ayarlar daki pil seçeneği gitti nasıl geri getirebilirim sadece pil seçeneğini diğer devredışı ayarları aynı kalsın istiyorum
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KediTartaklayanBodyciFare 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yardım bekliyorum,öncelikle merhaba.ben satın aldım uygulamayı note 5 kullanıcisiyim ve otomatik devredışı bıraktım programdan,ayarlar daki pil seçeneği gitti nasıl geri getirebilirim sadece pil seçeneğini diğer devredışı ayarları aynı kalsın istiyorum

Smart Manager uygulamasını kaldırmayın.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar yardım bekliyorum, ben satın aldım devre dışı bıraktim otomatik olarak gereksizleri ama ayarlarda pil seçeneği gitti nasıl sadece onu geri getirebilirim?
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Jet lag 3 yıl
güzel çalışma.
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