Siber saldırı nedir, türleri neler, nasıl önlenir?

Türkiye, dünyada siber suçların en çok hedef aldığı bölgelerden biri. Önde gelen güvenlik şirketlerinden Kaspersky’nin canlı siber saldırı haritasına bakıldığında 2024 yılı itibarıyla ülkemiz en çok saldırılan 20 ülke arasında. Özellikle kimlik avı saldırısı yoluyla insanların şifrelerinden kredi kartı numaralarına banka hesaplarına kadar her türlü bilgi çalınabiliyor ve oltalama saldırıları her yıl daha da artıyor. Tabii ki yalnızca bireyler değil kuruluşlar da tehdit altında. Peki, çevrimiçi ortamdaki en büyük tehlike siber saldırı nedir, nasıl oluyor, türleri neler? En önemlisi siber saldırı nasıl önlenir, nasıl korunabiliriz? İşte yapay zekanın da katılımıyla daha da korkutucu hale gelen siber saldırı hakkında tüm merak edilenler:
Siber saldırı nedir 🤔
Siber saldırı, genelde saldırganın veri ihlali gerçekleştirmeden önce bireysel veya ticari bilgisayarlara veya ağlara yetkisiz erişim elde etmek için attığı ilk adımdır. Siber saldırının amacı, hedef bilgisayarı devre dışı bırakmak ve çevrimdışı hale getirmek veya bilgisayarın verilerine erişip bağlı ağlara ve sistemlere sızmaktır. Siber saldırılar, karmaşıklıkları bakımından da büyük ölçüde farklılık gösterir; siber suçlular işletmelere hem rastgele hem de hedefli saldırılar gerçekleştirebilir.
Siber savaş; bir ulus devlete karşı gerçekleştirilen ve ona önemli zararlar veren bir dizi stratejik siber saldırıdır. Bu zarar, hayati bilgisayar sistemlerinin bozulmasından can kaybına kadar uzanabilir. Siber savaş, genellikle bir ulus veya kuruluşun, bilgisayar virüsleri veya hizmet reddi saldırıları yoluyla altyapıyı bozma, hasara uğratma veya yok etme niyetiyle ülkelerin veya kurumların bilgisayar ağ sistemlerine saldırmak için gerçekleştirdiği bir dizi eylem olarak tanımlanır. Etkili siber tehdit istihbarat araçları, bu saldırıların verdiği zararları azaltabilir.
En yaygın siber saldırı türleri 🌐
DDoS
Kimlik avı
Fidye yazılımı
SQL enjeksiyon
DNS zehirlenmesi
Cryptojacking
Kötü amaçlı yazılım
Botnet
1️⃣ DoS ve DDoS saldırıları
2️⃣ Kimlik avı (Phishing) saldırıları
3️⃣ Fidye yazılımı (Ransomware) saldırıları
4️⃣ SQL ekleme saldırıları
5️⃣ DNS spoofing
6️⃣ Cryptojacking
7️⃣ Malware (Kötü amaçlı yazılım)
8️⃣ Botnet
Türkiye’nin maruz kaldığı en büyük siber saldırılar ⚠️
Kaspersky’nin siber güvenlik raporuna göre, Türkiye dünyada siber suçların en çok hedef aldığı bölgelerden biri. Kimlik avı saldırıları ciddi oranda artış gösterirken, Türkiye, endüstriyel kontrol sistemlerine (ICS bilgisayarları) yönelik en fazla saldırı tespit edilen bölgeler arasında yer alıyor. Nesnelerin internetine yönelik saldırılar da küresel olarak katlanarak artıyor. Peki, Türkiye’nin bugüne kadar maruz kaldığı en büyük siber saldırılar hangileri oldu?
Türk Telekom ve BTK’ya yönelik DDoS saldırısı (2015): İnternet hizmetleri kesintiye uğradı. Önemli kamu hizmetleri geçici olarak etkilendi.
Bankacılık sektörüne yönelik siber saldırılar (2016 - 2017): Banka müşterilerinin kişisel ve finansal bilgileri tehlikeye girdi. Mobil bankacılık uygulamaları, fiziksel ve sanal poslar, ATM’ler ve banka şubelerindeki finansal işlemlerde aksaklıklar yaşandı.
Türkiye Merkez Bankası’na yönelik siber saldırı (2018): TCMB resmi olarak açıklama yapmasa da bazı hassas finansal verilerin çalındığı iddia edildi.
Devlet sitelerine büyük çaplı siber saldırı (2020): Devlet kurumlarının online hizmetleri geçici olarak etkilendi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı sistemlerine siber saldırı (2021): Sağlık sektöründen kişilerin ve hastaların verileri üzerinde risk oluşturdu.
Türkiye ve dünya genelinde gerçekleştirilen siber saldırılar son dakika haberleri arasında en takip edilmesi gereken konu. Dijital dünyada artık siber savaşlar düzenleniyor ve büyük kayıplarla sonuçlanıyor. Bu rehber yazıda siber saldırı ne demek, en yaygın siber saldırı türleri neler, dünyada ve Türkiye'deki siber saldırılar canlı nasıl takip edilir gibi sıkça merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.