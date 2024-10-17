Siber saldırı nedir, türleri neler, nasıl önlenir?

Türkiye, dünyada siber suçların en çok hedef aldığı bölgelerden biri. Önde gelen güvenlik şirketlerinden Kaspersky’nin canlı siber saldırı haritasına bakıldığında 2024 yılı itibarıyla ülkemiz en çok saldırılan 20 ülke arasında. Özellikle kimlik avı saldırısı yoluyla insanların şifrelerinden kredi kartı numaralarına banka hesaplarına kadar her türlü bilgi çalınabiliyor ve oltalama saldırıları her yıl daha da artıyor. Tabii ki yalnızca bireyler değil kuruluşlar da tehdit altında. Peki, çevrimiçi ortamdaki en büyük tehlike siber saldırı nedir, nasıl oluyor, türleri neler? En önemlisi siber saldırı nasıl önlenir, nasıl korunabiliriz? İşte yapay zekanın da katılımıyla daha da korkutucu hale gelen siber saldırı hakkında tüm merak edilenler:

Siber saldırı nedir 🤔 Tam Boyutta Gör Siber saldırı kısaca; bir ağa, bilgisayar sistemine veya dijital cihaza yetkisiz erişim sağlamaktır. Siber saldırılar, bilgisayar sistemlerini devre dışı bırakma, bozma, yok etme, kontrol etme veya sistemlerde tutulan verileri değiştirme, engelleme, silme, manipüle etme veya çalmayı amaçlar. Siber saldırı, genelde saldırganın veri ihlali gerçekleştirmeden önce bireysel veya ticari bilgisayarlara veya ağlara yetkisiz erişim elde etmek için attığı ilk adımdır. Siber saldırının amacı, hedef bilgisayarı devre dışı bırakmak ve çevrimdışı hale getirmek veya bilgisayarın verilerine erişip bağlı ağlara ve sistemlere sızmaktır. Siber saldırılar, karmaşıklıkları bakımından da büyük ölçüde farklılık gösterir; siber suçlular işletmelere hem rastgele hem de hedefli saldırılar gerçekleştirebilir. Siber savaş; bir ulus devlete karşı gerçekleştirilen ve ona önemli zararlar veren bir dizi stratejik siber saldırıdır. Bu zarar, hayati bilgisayar sistemlerinin bozulmasından can kaybına kadar uzanabilir. Siber savaş, genellikle bir ulus veya kuruluşun, bilgisayar virüsleri veya hizmet reddi saldırıları yoluyla altyapıyı bozma, hasara uğratma veya yok etme niyetiyle ülkelerin veya kurumların bilgisayar ağ sistemlerine saldırmak için gerçekleştirdiği bir dizi eylem olarak tanımlanır. Etkili siber tehdit istihbarat araçları, bu saldırıların verdiği zararları azaltabilir.

Türkiye, “siber güvenlik teşkilatı” için düğmeye bastı 3 hf. önce eklendi

Türkiye’nin maruz kaldığı en büyük siber saldırılar ⚠️ Tam Boyutta Gör Kaspersky’nin siber güvenlik raporuna göre, Türkiye dünyada siber suçların en çok hedef aldığı bölgelerden biri. Kimlik avı saldırıları ciddi oranda artış gösterirken, Türkiye, endüstriyel kontrol sistemlerine (ICS bilgisayarları) yönelik en fazla saldırı tespit edilen bölgeler arasında yer alıyor. Nesnelerin internetine yönelik saldırılar da küresel olarak katlanarak artıyor. Peki, Türkiye’nin bugüne kadar maruz kaldığı en büyük siber saldırılar hangileri oldu? Türk Telekom ve BTK’ya yönelik DDoS saldırısı (2015) : İnternet hizmetleri kesintiye uğradı. Önemli kamu hizmetleri geçici olarak etkilendi.

: İnternet hizmetleri kesintiye uğradı. Önemli kamu hizmetleri geçici olarak etkilendi. Bankacılık sektörüne yönelik siber saldırılar (2016 - 2017) : Banka müşterilerinin kişisel ve finansal bilgileri tehlikeye girdi. Mobil bankacılık uygulamaları, fiziksel ve sanal poslar, ATM’ler ve banka şubelerindeki finansal işlemlerde aksaklıklar yaşandı.

: Banka müşterilerinin kişisel ve finansal bilgileri tehlikeye girdi. Mobil bankacılık uygulamaları, fiziksel ve sanal poslar, ATM’ler ve banka şubelerindeki finansal işlemlerde aksaklıklar yaşandı. Türkiye Merkez Bankası’na yönelik siber saldırı (2018) : TCMB resmi olarak açıklama yapmasa da bazı hassas finansal verilerin çalındığı iddia edildi.

: TCMB resmi olarak açıklama yapmasa da bazı hassas finansal verilerin çalındığı iddia edildi. Devlet sitelerine büyük çaplı siber saldırı (2020) : Devlet kurumlarının online hizmetleri geçici olarak etkilendi.

: Devlet kurumlarının online hizmetleri geçici olarak etkilendi. Türkiye Sağlık Bakanlığı sistemlerine siber saldırı (2021): Sağlık sektöründen kişilerin ve hastaların verileri üzerinde risk oluşturdu.

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Siber saldırı nasıl önlenir ✅ Tam Boyutta Gör Sistemlerine yapılan basit bir saldırı nedeniyle büyük para cezaları ödeyen veya hatta iflas eden işletmeleri duymuşsunuzdur. Fidye yazılımlarından kimlik avına kadar yapay zekanın da dahil olduğu çok fazla siber tehdit var. Önlem almak çok çok önemli. Siber saldırıları önlemek için yapabilecekleriniz 🔐 Çalışanlarınızı eğitin

Yazılımlarınızı ve sistemlerinizi güncel tutun

Uç nokta koruması sağlayın

Bir güvenlik duvarı yükleyin

Verilerinizin yedeğini alın

Sistemlerinize erişimi kontrol edin

WiFi güvenliğini sağlayın

Her uygulama için farklı şifre ayarlayın

İki adımlı kimlik doğrulama sistemini kullanın

Antivirüs programını düzenli olarak güncelleyin

Türkiye ve dünya genelinde gerçekleştirilen siber saldırılar son dakika haberleri arasında en takip edilmesi gereken konu. Dijital dünyada artık siber savaşlar düzenleniyor ve büyük kayıplarla sonuçlanıyor. Bu rehber yazıda siber saldırı ne demek, en yaygın siber saldırı türleri neler, dünyada ve Türkiye'deki siber saldırılar canlı nasıl takip edilir gibi sıkça merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

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