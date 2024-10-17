Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Siber saldırı nedir, türleri neler, nasıl önlenir?

    Siber savaşlar yapay zekanın da dahil olmasıyla daha korkutucu hal aldı. Peki, en büyük çevrimiçi tehditlerden siber saldırı nedir, türleri neler, Türkiye siber suç haritası nasıl?

    Türkiye, dünyada siber suçların en çok hedef aldığı bölgelerden biri. Önde gelen güvenlik şirketlerinden Kaspersky’nin canlı siber saldırı haritasına bakıldığında 2024 yılı itibarıyla ülkemiz en çok saldırılan 20 ülke arasında. Özellikle kimlik avı saldırısı yoluyla insanların şifrelerinden kredi kartı numaralarına banka hesaplarına kadar her türlü bilgi çalınabiliyor ve oltalama saldırıları her yıl daha da artıyor. Tabii ki yalnızca bireyler değil kuruluşlar da tehdit altında. Peki, çevrimiçi ortamdaki en büyük tehlike siber saldırı nedir, nasıl oluyor, türleri neler? En önemlisi siber saldırı nasıl önlenir, nasıl korunabiliriz? İşte yapay zekanın da katılımıyla daha da korkutucu hale gelen siber saldırı hakkında tüm merak edilenler:

    Siber saldırı nedir 🤔

    siber saldırı tanımı Tam Boyutta Gör
    Siber saldırı kısaca; bir ağa, bilgisayar sistemine veya dijital cihaza yetkisiz erişim sağlamaktır. Siber saldırılar, bilgisayar sistemlerini devre dışı bırakma, bozma, yok etme, kontrol etme veya sistemlerde tutulan verileri değiştirme, engelleme, silme, manipüle etme veya çalmayı amaçlar.

    Siber saldırı, genelde saldırganın veri ihlali gerçekleştirmeden önce bireysel veya ticari bilgisayarlara veya ağlara yetkisiz erişim elde etmek için attığı ilk adımdır. Siber saldırının amacı, hedef bilgisayarı devre dışı bırakmak ve çevrimdışı hale getirmek veya bilgisayarın verilerine erişip bağlı ağlara ve sistemlere sızmaktır. Siber saldırılar, karmaşıklıkları bakımından da büyük ölçüde farklılık gösterir; siber suçlular işletmelere hem rastgele hem de hedefli saldırılar gerçekleştirebilir.

    Siber savaş; bir ulus devlete karşı gerçekleştirilen ve ona önemli zararlar veren bir dizi stratejik siber saldırıdır. Bu zarar, hayati bilgisayar sistemlerinin bozulmasından can kaybına kadar uzanabilir. Siber savaş, genellikle bir ulus veya kuruluşun, bilgisayar virüsleri veya hizmet reddi saldırıları yoluyla altyapıyı bozma, hasara uğratma veya yok etme niyetiyle ülkelerin veya kurumların bilgisayar ağ sistemlerine saldırmak için gerçekleştirdiği bir dizi eylem olarak tanımlanır. Etkili siber tehdit istihbarat araçları, bu saldırıların verdiği zararları azaltabilir.

    En yaygın siber saldırı türleri 🌐

    siber saldırı örnekleri Tam Boyutta Gör
    Siber saldırıların finansal kazançtan başka amaçları da olabilir. Bazı siber saldırılar kritik verileri yok etmeye ve bunlara erişim sağlamaya odaklanır. Siber saldırıların onlarca farklı türü olmakla birlikte, en yaygın siber saldırı örnekleri şu şekilde sıralanabilir:
    • DDoS
    • Kimlik avı
    • Fidye yazılımı
    • SQL enjeksiyon
    • DNS zehirlenmesi
    • Cryptojacking
    • Kötü amaçlı yazılım
    • Botnet

    1️⃣ DoS ve DDoS saldırıları

    siber saldırı türü ddos Tam Boyutta Gör
    Hizmet reddi (DoS) saldırısı, bir sistemin kaynaklarını geçerli hizmet isteklerine yanıt veremeyecek noktaya gelene kadar baskı uygulamak için tasarlanmıştır. Dağıtılmış hizmet reddi (DDoS) saldırısı da bir sistemin kaynaklarını tüketmeyi amaçlaması bakımından benzerdir. DDoS saldırısı, saldırgan tarafından kontrol edilen çok sayıda kötü amaçlı yazılım bulaşmış ana makine tarafından başlatılır. Bunlara "hizmet reddi" saldırıları denir çünkü saldırıya uğrayan site, erişmek isteyenlere hizmet veremez.

    2️⃣ Kimlik avı (Phishing) saldırıları

    siber saldırı örneği kimlik avı Tam Boyutta Gör
    Kimlik avı saldırısı, kötü niyetli aktörün hedefteki hassas bilgileri ele geçirmek amacıyla güvenilir, meşru kaynaklardan geliyormuş gibi görünen e-postalar göndermesiyle gerçekleşir. Kimlik avı saldırıları sosyal mühendislik ile teknolojiyi bir araya getirir. Kötü aktör saldırıyı gerçekleştirmek için sizi virüs gibi kötü amaçlı yazılımları indirmeniz veya saldırgana bilgilerinizi vermeniz için sahte bir web sitesine götüren bir link gönderebilir. Çoğu durumda hedef, tehlikeye atıldığını fark etmez. Bu nedenle e-posta başlığına, ekteki dosyanın türüne ve e-posta içeriğindeki linklere dikkat edin.

    3️⃣ Fidye yazılımı (Ransomware) saldırıları

    yaygın siber saldırı fidye yazılımı Tam Boyutta Gör
    Fidye yazılımı saldırısında, kurbanın sistemi saldırgana fidye ödemeyi kabul edene kadar rehin tutulur. Ödeme gönderildikten sonra, saldırgan hedefe bilgisayarın kontrolünü nasıl geri kazanabileceğine dair talimatlar verir. Bu saldırı "Fidye yazılımı" olarak adlandırılır çünkü kötü amaçlı yazılım kurbandan fidye talep eder. Ransomware saldırısında, hedef bir web sitesinden veya e-posta ekinden fidye yazılımı indirir. Kötü amaçlı yazılım, sistemin üreticisi veya BT ekibi tarafından ele alınmamış güvenlik açıklarından yararlanmak üzere yazılır. Fidye yazılımı daha sonra hedefin sistemini şifreler.

    4️⃣ SQL ekleme saldırıları

    siber saldırı türü SQL enjeksiyonu Tam Boyutta Gör
    Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL) enjeksiyonu, saldırganın bir veritabanını görüntülemesine veya değiştirmesine olanak tanıyan kötü amaçlı SQL kodunu bir uygulamaya yerleştiren bir siber saldırıdır. SQL Injection açığı, MySQL, Oracle, SQL Server veya diğerleri gibi bir SQL veritabanı kullanan herhangi bir web sitesini veya web uygulamasını etkileyebilir. Saldırganlar, hassas verilerinize (müşteri bilgileri, kişisel veriler, ticari sırlar, fikri mülkiyet ve daha fazlası) yetkisiz erişim elde etmek için bu güvenlik açığını kullanabilir. SQL Injection saldırıları, en eski, en yaygın ve en tehlikeli web uygulaması güvenlik açıklarından biridir.

    5️⃣ DNS spoofing

    siber saldırı tipi dns zehirlenmesi Tam Boyutta Gör
    Alan Adı Sistemi (DNS) önbellek zehirlenmesi, bilgisayar korsanının DNS kayıtlarını değiştirerek trafiği sahte bir web sitesine yönlendirmesidir. Kurban, sahte siteye girdikten sonra bilgisayar korsanı tarafından kullanılabilecek veya satılacak hassas bilgileri girebilir. Bilgisayar korsanı ayrıca rakip bir şirketi kötü göstermek için aşağılayıcı veya kışkırtıcı içerikli düşük kaliteli bir site de oluşturabilir. DNS spoofing saldırısında, saldırgan kullanıcının ziyaret ettiği sitenin gerçek olduğunu düşünmesinden faydalanır.

    6️⃣ Cryptojacking

    siber saldırı kripto para madenciliği Tam Boyutta Gör
    Cryptojacking, saldırganın kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla bir bilgisayar sistemine yetkisiz erişip kaynaklarını kripto para madenciliği için kullandığı saldırı türüdür. Kripto para madenciliği maliyetlidir. Cryptojacking, saldırganlara bu masraflardan kaçınmanın bir yolunu sağlar.

    7️⃣ Malware (Kötü amaçlı yazılım)

    siber saldırı örnek malware Tam Boyutta Gör
    Malware, kötü amaçlı yazılımlar için kullanılan genel bir terimdir. Kötü amaçlı yazılım, bir bilgisayara bulaşır ve işleyişini değiştirir, verileri yok eder veya kullanıcıyı veya ağ trafiğini gözetler. Kötü amaçlı yazılım, bir cihazdan diğerine bulaşabilir veya aynı sistemde kalabilir. Bu siber saldırı türünde, yazılımın hedef cihaza yüklenmesi gerekir. Yani kullanıcının eylemi gerekir. Bu nedenle, kullanıcılar kötü amaçlı yazılımları tespit edebilen güvenlik duvarları kullanmanın yanı sıra, hangi tür yazılımlardan kaçınmaları gerektiği, tıklamadan önce hangi tür bağlantıları doğrulamaları gerektiği ve hangi e-postalar ve ekleri açmamaları gerektiği konusunda bilinçlenmelidir.

    8️⃣ Botnet

    botnet nedir Tam Boyutta Gör
    Botnet, kötü amaçlı yazılım bulaşmış ve “bot herder" olarak bilinen tek bir saldırgan tarafın kontrolü altında olan bilgisayar ağıdır. Bot olarak adlandırılan her cihaz, botnet içindeki diğer cihazlarla uyumlu çalışır. Bot herder, bu ele geçirilmiş bilgisayarların birbirine bağlılığını düzenler ve ağ genelinde otomatik komut dosyaları yürütmek gibi çeşitli siber faaliyetleri yürütmek için kullanır. Botlar, bir ağ genelinde otomatik komut dosyaları yürütmek üzere tasarlanmış yazılım uygulamalarıdır. Aslında botnet, bot herder’ın komutası altında, çeşitli siber saldırıları yürütmek için uyum içinde çalışan ele geçirilmiş bilgisayarlardan oluşan bir ağdır.

    Türkiye’nin maruz kaldığı en büyük siber saldırılar ⚠️

    Siber saldırı nedir, türleri neler, nasıl önlenir? Tam Boyutta Gör

    Kaspersky’nin siber güvenlik raporuna göre, Türkiye dünyada siber suçların en çok hedef aldığı bölgelerden biri. Kimlik avı saldırıları ciddi oranda artış gösterirken, Türkiye, endüstriyel kontrol sistemlerine (ICS bilgisayarları) yönelik en fazla saldırı tespit edilen bölgeler arasında yer alıyor. Nesnelerin internetine yönelik saldırılar da küresel olarak katlanarak artıyor. Peki, Türkiye’nin bugüne kadar maruz kaldığı en büyük siber saldırılar hangileri oldu?

    • Türk Telekom ve BTK’ya yönelik DDoS saldırısı (2015): İnternet hizmetleri kesintiye uğradı. Önemli kamu hizmetleri geçici olarak etkilendi.
    • Bankacılık sektörüne yönelik siber saldırılar (2016 - 2017): Banka müşterilerinin kişisel ve finansal bilgileri tehlikeye girdi. Mobil bankacılık uygulamaları, fiziksel ve sanal poslar, ATM’ler ve banka şubelerindeki finansal işlemlerde aksaklıklar yaşandı.
    • Türkiye Merkez Bankası’na yönelik siber saldırı (2018): TCMB resmi olarak açıklama yapmasa da bazı hassas finansal verilerin çalındığı iddia edildi.
    • Devlet sitelerine büyük çaplı siber saldırı (2020): Devlet kurumlarının online hizmetleri geçici olarak etkilendi.
    • Türkiye Sağlık Bakanlığı sistemlerine siber saldırı (2021): Sağlık sektöründen kişilerin ve hastaların verileri üzerinde risk oluşturdu.

    Canlı siber saldırılar haritası 📍

    gerçek zamanlı siber tehdit haritası Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Her gün binlerce web sitesi, savunmasız dosyalar, eklentiler, sunuculardaki yanlış yapılandırma vb. nedenle saldırıya uğruyor. Siber saldırı haritası olarak da bilinen siber tehdit haritası, herhangi bir anda gerçekleşen bilgisayar güvenliği saldırılarının gerçek zamanlı haritasıdır. Canlı siber saldırı haritaları, ne tür saldırıların gerçekleştiğini anlık olarak gösteren değerli araçlardır.

    Siber saldırıları gösteren siteler ⬇️

    Siber saldırı nasıl önlenir ✅

    siber saldırılardan korunma yolları Tam Boyutta Gör
    Sistemlerine yapılan basit bir saldırı nedeniyle büyük para cezaları ödeyen veya hatta iflas eden işletmeleri duymuşsunuzdur. Fidye yazılımlarından kimlik avına kadar yapay zekanın da dahil olduğu çok fazla siber tehdit var. Önlem almak çok çok önemli. Siber saldırıları önlemek için yapabilecekleriniz 🔐
    • Çalışanlarınızı eğitin
    • Yazılımlarınızı ve sistemlerinizi güncel tutun
    • Uç nokta koruması sağlayın
    • Bir güvenlik duvarı yükleyin
    • Verilerinizin yedeğini alın
    • Sistemlerinize erişimi kontrol edin
    • WiFi güvenliğini sağlayın
    • Her uygulama için farklı şifre ayarlayın
    • İki adımlı kimlik doğrulama sistemini kullanın
    • Antivirüs programını düzenli olarak güncelleyin

    Türkiye ve dünya genelinde gerçekleştirilen siber saldırılar son dakika haberleri arasında en takip edilmesi gereken konu. Dijital dünyada artık siber savaşlar düzenleniyor ve büyük kayıplarla sonuçlanıyor. Bu rehber yazıda siber saldırı ne demek, en yaygın siber saldırı türleri neler, dünyada ve Türkiye'deki siber saldırılar canlı nasıl takip edilir gibi sıkça merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rayiç bedel ile satış bedeli arasındaki fark nofap nedir mitsubishi l200 4x4 vergisi ne kadar nissan pulsar kronik sorunlar sınıf değiştirme bahaneleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız