Samsung ATIV Smart PC Pro "İkisi bir arada bilgisayar" video inceleme

Samsung ATIV Smart PC Pro, tablet ve dizüstü bilgisayar dünyasının güçlü özelliklerini bünyesinde barındıran ikisi bir arada bilgisayar. Tabet olarak düşünüldüğünde sınıfındaki en yüksek performanslı sistem olan ATIV Smart PC Pro hakkında merak edilen her şey video incelememizde.

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