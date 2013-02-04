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Samsung ATIV Smart PC Pro "İkisi bir arada bilgisayar" video inceleme

6 yıl
19,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ATIV Smart PC Pro, tablet ve dizüstü bilgisayar dünyasının güçlü özelliklerini bünyesinde barındıran ikisi bir arada  bilgisayar. Tabet olarak düşünüldüğünde sınıfındaki en yüksek performanslı sistem olan ATIV Smart PC Pro hakkında merak edilen her şey video incelememizde.
 

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fx57 6 yıl en beğenilen nedensiz07
nedensiz07

erdi bey donanım haber olarak bence samsunga ekstra tölerans tanıyorsunuz.. bu benim düşüncem tabi.. cihazın bir defa tasarımı berbat.. usb girişinin tepede ne işi var.. klavyede pil neden yok... ve ekran klavye arasındaki ağırlık dengesi hemen hemen hiç yokken siz bunu birde olumlu gibi anlatmıssınız.. zira cihazı çok az geriye doğru ittirsen pat diye arkasına düşüyor
her zaman sony ve asus gibi cihazlara üvey muamelesi yapıyosunuz nedense.. çünkü kabul etsenizde etmesenizde sony vaio duo 11 piyasadaki en performanslı ve tasarım harikası cihaz..
bence incelemelerinizi bir gözden geçirin.. samsungun her cihazını gözünüz kapalı editörün seçimi yapıyorsunuz... samsung telefonlarını incelerken bile aynı muamele devam ediyor.. s3 mini gibi orta seviye bir telefona bile yarım saat vakit ayırırken htc sensation ve sony xperia s modeline zamanında 10dk yi zor ayırmıştınız
saygılarımla..

Merhaba,

Videoyu izlemediğinizi düşünüyorum.

"cihazın bir defa tasarımı berbat.. usb girişinin tepede ne işi var.. klavyede pil neden yok... " gibi belirttiğiniz noktaların hepsiniz biz zaten videoda dile getiriyor ve eleştirimizi yapıyoruz. Videoyu baştan sonra izlemenizi tavsiye edeceğim.

- Video içerisinde tasarımını beğenmediğimi net bir şekilde belirtiyorum ancak unutmamak gerekiyor ki söz konusu tasarım olduğu için genel geçer bir sonuç yoktur, kişiden kişiye göre değişebilir.
- Klavyede pil olmamasının ciddi bir olumsuzluk yarattığını video içerisinde bir kaç kez dile getirdik hatta pilli bir klavyeninçıkabileceğini bile söyledik.
- Tepedeki USB portunun görünümü bozduğunu söylüyoruz üstelik söylemekle kalmıyor bir de nasıl göründüğünü ekranlara getiriyoruz.

Dediğim gibi muhtemelen videoyu izlemediniz zira yaptığınız yorumun malesef video ile alakası yok.

Belirttiğiniz markalara gelirsek eğer, Sony Hybrid Duo incelemesini kısa bir süre içerisinde yayınlıyor olacağız zaten. Asus'a gelince, malesef en son çıkan iddialı ultrabook'lari henüz yollamadıkları için şu aşamada yapabilecek çok fazla şey yok. İncelemelerin süresinde ise, tek kişi ile çift kişi sunumları ister istemez videoların süresine etki ediyor. İki kişilik oturumlarda her editör kendi fikrini söylediği ve yorumlar yapdığı için tek kişilik sunuma göre doğal olarak süreler de değişiklik gösteriyor.

İyi geceler dilerim.
nedensiz07erdi bey donanım haber olarak bence samsunga ekstra tölerans tanıyorsunuz.. bu benim düşüncem tabi.. cihazın bir defa tasarımı...
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung ATIV da benim sorunum tabletle klavye arasındaki temassızlık oldu zaman zaman tabletle klavye arasındaki bağlantı kopuyor. Alalı bir ay oldu servisine götürdüm sorun olmadığı şeklinde iade ettiler. Tekrar baktığımda aynı sorun devam ediyordu servisten denilen yerine oturtturamadığım için böyle olduğu şeklinde çözüm ürettiler bende başka tabletlere baktım aynı şekil kullanım yaptım onlarda sorun olmuyordu ben şunu anladım ki samsung servisi hiç bir sorununda doğru dürüst ürüne sahip çıkmıyor. Bozulmayan bir tablet rast gelirse iyi eğer sorunlu bir urun rast gelirse ortada kalırsınız samsung servisleri yetersiz..
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DH Misafiri 5 yıl
tablet olarak bu fiyatı verince bu urunden çok şek bekliyordum fakat alınca degmiyecek bir urun olduğunu gördüm çok basit tabletlerin ayarında ekstra hiç bir özelliği olmadığı gibi windovs markette çok yetersiz geldi hiç bir farklı programı yok klavyesi ile tablet arasında temassızlık çok, en ufak oynamada iletişim kopuyor , biraz yoğun programda donma yapabiliyor beklentiyi karşılamayan bir tablet o yüzden değmez diyorum bu parayı vermeye,
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yme61 5 yıl
tablet deneyimi için windows store yetersiz gelirse Bluestacks la Play Store nimetlerinden yararlanılabilir
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung Ativleri Teknosa ve Saturn de inceledim ekranın altındaki ışık geldiği zaman da parlayan şeritlere anlam veremedim sorduğumda da sağlıklı bir cevap alamadım. Aynı ürünü taksim istiklal samsung bayiinde incelediğimde ise bu çizgilerin olmadığını farkettim . Birkaç kez kontrol ettiğim ürünlerin ekranlarının birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum fakat konu ile ilgili firmalar bilgi veremiyorlar. taksim samsung distribitör Genpa . teknosa ve satürndeki ürünler samsung electronic. bu ekranlardaki farklılıklar yüzünden ürünü almaktan vazgeçtim.
Konu ile ilgili bilgisi olan varsa lütfen paylaşsın.
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DH Misafiri 6 yıl
Cihazı kullanan biri olarak Usb meselesinin hiçbir sorun yaşatmadığını söyleyebilirim. Klavyedekiyle zaten bir cok isinizi görüyorsunuz. Klavye demişken 3 aydır devirmedim :) ağırlık dengeli bence.
Olaya biraz şöyle baksanız iyi olur bu aletler ultrabooklardan daha büyük bir devrimi kapımıza getirdiler. Widi desteğiyle kablosuz görüntü aktarımı yapıp dizi, film, sunum ve basit oyunlarınızı tv-projeksiyonlara kolayca aktarabilirsiniz.
Dokunmatiği kalemle (kullanışlı samsung programlarıda var) desteklemesi hem iş hemde çocukların gelişimi açısından önemli.
Tabletlerdeki gibi port etme derdi yok. Hoşunuza giden medyaları veya acil kullanmanız gereken dosyalarınızı aktarmak için teknoloji eğitimi almanıza gerek yok.
Ayrıca pil süresi dizüstülerle kıyaslanmalı bence ve bu konuda mükemmel.
Kendi kategorisindeki diğer birçok cihazda klavye bütünleşik. Bu bence cihazların farklılığını öldüren enbüyük tasarım hatasıdır. Ben bir ay klavyeyle taşıdım (alışmak için) son dönemde işyerinde basit tablet standlarından birini kullanıp kablosuz klavye/mause bağlıyorum ki böylece numerik klavyede aradan çıkıyor. Dışarda sunum yaparken veya basit işlerde zaten klavye gerekmiyor. Yazılımsal klavyede ekran boyutu sayesinde idare eder vaziyette bu arada. Evde tekrar kendi klavyesine bağlıyorum ve gereksiz bir yük taşımıyorum. Bu konularda belki surfacepro daha avantajlı bir tasarımda ama onunda klavye aparatının çabuk yıprandığı söyleniyor.
Daha bir sürü faydasını sıralayabilirim ama yoruldum.
Sonuçta böylesine cihazlarda eleştirilerin yumuşatılması gerekli çünkü hayatımıza katacakları birçok şey var ve ufak/düzeltilebilir hataların (görecelidir) almama sebebine dönüştürülecek boyutlarda aktarılması hepimiz için güzel şeylere açılacak kapıların kapanmadına sebep olacaktır. DH ekibine teşekkür ederim.
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba
tanıttığınız cihazın s not kısmında kalele yazılan el yazılarını text yazısına çevirme özelliği mevcut bu özelliği bir progarm yardımıyla mı yüklüyoruz yeni bir kalem mi satın alıyoruz? aldığm makinede text dönüştürücü mevcut değil bilgi verirseniz sevinirim
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bykaratas 6 yıl
Merhabalar,
Cihazın GPS özelliği mevcut mu, tam olarak bulamadım da.
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flyvalve 6 yıl
Merhabalar,

Bu cihaz için ekran koruyucu arıyorum fakat bulamıyorum. teknoloji marketlerin hiçbirisinde yok. nerede bulabilirim acaba, bir fikri olan var mı?
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Xit 6 yıl bykaratas
bykaratas

Merhabalar,
Cihazın GPS özelliği mevcut mu, tam olarak bulamadım da.

mevcut değil....
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chamicals2 6 yıl
işlemci ram ssd ekran çözünürlüğü gayet iyi fakat tasarım çakma çin tabletlerine benziyor. GPU zaten performans beklenecek birşey değil. Fakat ince bir zeka ile klavye kısmına ati'nin orta derece bir mobil ekran kartı olsa ve docka taktıımızda yüksek performans moduna geçse tadından yenmez.
Samsung beni product managerliğine alsana :D
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Gerginix 6 yıl chamicals2
caglarnal

işlemci ram ssd ekran çözünürlüğü gayet iyi fakat tasarım çakma çin tabletlerine benziyor. GPU zaten performans beklenecek birşey değil. Fakat ince bir zeka ile klavye kısmına ati'nin orta derece bir mobil ekran kartı olsa ve docka taktıımızda yüksek performans moduna geçse tadından yenmez.
Samsung beni product managerliğine alsana :D

Bu fikri tuttum.

BU arada AMD APU'su ile ne yapıyor sesi soluğu çıkmıyor derken Z-60 HOND adında 1GHZ 2xcore 1MB cache CPU kullanan ve HD4000'i tokatlayan bir tablet yapmış ama ne yazık ki pil ömrü çok düşük.
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aybey 6 yıl
Amd bu konuda güya birşeyler yapıyor ama hala ses seda yok. Geçen sen çıkan masa üstü işlemcileri mf2 sokat trinity'leri dahi yaygın olarak piyasaya sokamadı. Hoş bu işlemcinin yeni serisi tanıtıldı ekran kartı hd 8000 serisi olacakmış.
Sözün özü amd özellikle tablet için geliştirdiği işlemcileri piyasaya sokabilirse ve üreticilerde bu ürünleri kullanıp fiyat performans tabletlerini üretebilirler. Ben inanıyorum ki amd tabletler yaygınlaşırsa win tablet fiyatları da düşecektir.
Tabi amd bu dospa hızından kurtulup tavşan hızı olmasa da en azından biraz enik hızına kavuşmalı.
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Orlando DeJoseph 6 yıl
30 dakikanın özeti: Buna para verilmez.
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Prequel 6 yıl
ama=neden
Harika bir cihaz olmuş. Ne gerek var şimdi İpade, Android tablete veya Windows RTye.Intel az daha kassa 9 saat kullanıcaz 600 gramlık tabletleri.

Yav he he. Hangi oyunu oynayacaksın bunda?
Bir başka x86 tablet rezilliği. :D DX9, Low, 720p. Karşısında yazan rakam ne? 20. :D
Full HD'de test etmeye bile kalkışmamışlar. :D Android 2560x1600'e geçsin x86 tabletler böyle bakmaya devam etsin. Yamamaya uğraşmayın x86 tablette oyun oynanmaz.
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