Samsung Chronos 7 oyuncu bilgisayarı ve 7 Serisi Ultrabook'ları konuştuk

Samsung'un oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni bilgisayarı Chronos 7 ve tasarımıyla dikkat çeken 7 Serisi ultrabooka ait detayları bu röportajımızda konuştuk. Ayrıca, videomuzda Samsung'un SSD'lerle ilgili Türkiye planları da gün ışığına çıkıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.