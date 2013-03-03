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Samsung Chronos 7 oyuncu bilgisayarı ve 7 Serisi Ultrabook'ları konuştuk

6 yıl
5,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni bilgisayarı Chronos 7 ve tasarımıyla dikkat çeken 7 Serisi ultrabooka ait detayları bu röportajımızda konuştuk. Ayrıca, videomuzda Samsung'un SSD'lerle ilgili Türkiye planları da gün ışığına çıkıyor. 
 

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1 Avatar
erci501 5 yıl
Gregor (notebook check.com)
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DH Misafiri 6 yıl
Bende Bu Var ASUS N56VZ-S4402H NOTEBOOK Bu Bile Oyunlarda Kasıyor düşünün artık 2 GB Daha Profesyonelmiş...
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kenan_0 6 yıl
01:38'de ki hareketi anlayamadım. Erdi adamın eline vurup elini indir mi diyor? :)
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londoner23 6 yıl kenan_0
kenan_0

01:38'de ki hareketi anlayamadım. Erdi adamın eline vurup elini indir mi diyor? :)


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Kir$of 6 yıl
@deepenergy
Hangi yönden Apple'ı taklit ediyor anlamadım ? Samsung un laptop olayını bir kenara bıraktık çok uzun süredir görüntü ürünleri ve bellekler ürettiğini biliyoruz.Onun haricinde birçok elektronik cihazın içerisinde,özellikle boardlarda samsunga ait komponentler mevcut,misal kondansatörler gibi.Samsung babamın firması değil,ama yabana atılacak bir marka olarak görüp bunu çocukça kıskanç bir biçimde dile getirmek hata olur.Ultrabook hikayesi çıkınca hemen Apple dan kopyaladılar,taklit ettiler vs haberleri çıktı da zaten Ultrabook Intel'in projelerine yer alan birşeydi,onlarda gördük bizde yapalım demediler.
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DH Misafiri 6 yıl
2gb ideal fakat teknolojinin gelişmesine ayak uyduracağını sanmıyorum. Artık insanlar sabit görüntüden, sıradanlıktan sıkıldılar. Yeni nesil bilgisayarlar istiyorlar. Gözünle hükmedeceğin, konuşmanla yazı yazan, sinirlenince otomatik oyun açan bir bilgisayar.www.teknolojiserdar.com
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DH Misafiri 6 yıl
ürünün 256gb ssd desteği var ve fransız amazonda satılıyor ayrıca 16gb ram olan versiyonu da alman amazon un da var 8870 670m'le başa baş giden bir ekran kartıdır ve 2gb gayet güzel eğer hard core oyuncuysanız alienware gibi 10 kilooluk laptop alın ya da hammallık etmeyip desktop alın daha karlı.
Sonuç olarak: MSI GE60'ın gtx 660m lik olanı ve samsung'un bu yeni 8870 li chronos'u "laptopta oyun" kavramını karşılayan en net çözümlerdir. laptop bacak üstü demek yani gidip asusun o koca bilgisauyarını ya da alienware i kucağıma koyup oyun oynamak bazı sıkıntılara yol açabilir ;) alın şöle ince zarif bir laptop, hem rahat edersiniz hem de çağa ayak uydurursunuz.
Sevgiler&saygılar
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explorerAA 6 yıl
samsung her zamanki gibi apple taklit etmeye devam ediyor bir milyar dolar ceza yemesi yetmemis anlasilan !

edit: bana katilmayanlara gelsin :)


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Sproing 6 yıl
O yaka mikrofonu mu ya =(
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28tatar 6 yıl
tasarım olarak güzel olsa da, şahsi fikrim oyun laptopu 17 inchten küçük olmamalı.
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demo22 6 yıl
Video da sorun var ilgili kişilere duyurulur.
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demo22 6 yıl
2 gb deyince ne oluyor amaciniz ne ?? neyse.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl demo22
demo22
2 gb deyince ne oluyor amaciniz ne ?? neyse.

Performansın bellek boyutuyla ölçülmedigi için.
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bsliali 6 yıl
2gb yüksek performans demesinde ne tür bir olumsuzluk var anlayamadım arkadaşlar :)
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