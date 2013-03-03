Samsung Chronos 7 oyuncu bilgisayarı ve 7 Serisi Ultrabook'ları konuştuk

Samsung'un oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı yeni bilgisayarı Chronos 7 ve tasarımıyla dikkat çeken 7 Serisi ultrabooka ait detayları bu röportajımızda konuştuk. Ayrıca, videomuzda Samsung'un SSD'lerle ilgili Türkiye planları da gün ışığına çıkıyor.
Hangi yönden Apple'ı taklit ediyor anlamadım ? Samsung un laptop olayını bir kenara bıraktık çok uzun süredir görüntü ürünleri ve bellekler ürettiğini biliyoruz.Onun haricinde birçok elektronik cihazın içerisinde,özellikle boardlarda samsunga ait komponentler mevcut,misal kondansatörler gibi.Samsung babamın firması değil,ama yabana atılacak bir marka olarak görüp bunu çocukça kıskanç bir biçimde dile getirmek hata olur.Ultrabook hikayesi çıkınca hemen Apple dan kopyaladılar,taklit ettiler vs haberleri çıktı da zaten Ultrabook Intel'in projelerine yer alan birşeydi,onlarda gördük bizde yapalım demediler.
Sonuç olarak: MSI GE60'ın gtx 660m lik olanı ve samsung'un bu yeni 8870 li chronos'u "laptopta oyun" kavramını karşılayan en net çözümlerdir. laptop bacak üstü demek yani gidip asusun o koca bilgisauyarını ya da alienware i kucağıma koyup oyun oynamak bazı sıkıntılara yol açabilir ;) alın şöle ince zarif bir laptop, hem rahat edersiniz hem de çağa ayak uydurursunuz.
Sevgiler&saygılar
edit: bana katilmayanlara gelsin :)
Performansın bellek boyutuyla ölçülmedigi için.