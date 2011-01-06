Samsung GT-S3353 video inceleme

Bu videomuzda, Facevbook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarıya olan entegrasyonuyla dikkat çeken cep telefonu Samsung GT-S3353'ü inceledik. Samsung'un QWERTY klavyeli telefonu hakkında bilmek istey

Bu videomuzda, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarıya olan entegrasyonuyla dikkat çeken cep telefonu Samsung GT-S3353'ü inceledik. Samsung'un QWERTY klavyeli telefonu hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey bu videoda.