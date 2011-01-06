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Samsung GT-S3353 video inceleme

8 yıl
912b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda, Facevbook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarıya olan entegrasyonuyla dikkat çeken cep telefonu Samsung GT-S3353'ü inceledik. Samsung'un QWERTY klavyeli telefonu hakkında bilmek istey

Bu videomuzda, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarıya olan entegrasyonuyla dikkat çeken cep telefonu Samsung GT-S3353'ü inceledik. Samsung'un QWERTY klavyeli telefonu hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey bu videoda.


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DH Misafiri 4 yıl
Emircan adlı arkadaşımın bu telefonu var bende yüklemeyi düşünüyorum Video için de teşekkürler güzel incelemişsiniz az sonra izleyeceğim videoyu.
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DH Misafiri 6 yıl
Sa Arkadaşlar ' Ben Telefon'dan Çok memunum Evde Kablosuz Modemim var Wifi Sorunum var Allah Rızası İçin Birisi Yardım Etsin Bilen Birisi facebook Hesabımı bırakayım Mesaj Atın Ne Yapacagımı Söyleyin Allah Rızası içini lütfen :(
İletişim: facebook.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
sim kartımın birisi bu telefon üzerinde bloke oldu başka sim kartı taktığımda pın i girin deniliyor onu yazdıktan sonra karşıma şifreyi girin diyor ama deniyorum olmuyor ne yapmam gerek yardımcı olursanız çok sevinirim
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DH Misafiri 6 yıl
Çok güzel ama çoğu yere belleği yetmiyor bu en büyük sorununuz olabilir
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r.yılmaz 6 yıl
Arkadaşımda bu telefondan var bilgisayardan telefona attığımız jpg uzantılı resimler açılmıyor sebebi ne olabilir.
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DH Misafiri 6 yıl
ben bu telefonu tam 1 yıldır kullanıyorum daha bir sorun yaşamadım
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DH Misafiri 6 yıl
seslideyken mesaj attıktan sonra gelen bir ses var onu nasıl kapatabiliyoruz ?
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DH Misafiri 6 yıl
ya gt-s3353 telefonuna buetoth ve pc üzerinden atılan videolar neden oynatmıyo
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DH Misafiri 7 yıl
bazı videolarda desteklenmeyen içerik diyor yapamadım lütfen yardım edin
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Mr.Loney 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bazı videolarda desteklenmeyen içerik diyor yapamadım lütfen yardım edin

dostum desteklemiyorsa ya çevirip atacaksın telefonun desteklediği bir formata ya da desteklemiyorsa desteklemez yani yapabileceğiniz birşey yok
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DH Misafiri 7 yıl
lanet olsun bu telefona çok kötü
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DH Misafiri 7 yıl
ben de bu telefonu kullanıyorum memnunum ama video çekerken ekranda ki video çakme alanı çok küçük kendiliğindenmi öyle yoksa büyütebiliyomuyuz merak ettim bilen varmı acaba? :D
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