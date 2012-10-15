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Samsung Galaxy Ace 2 Video İnceleme "Yeni Fiyat/Performans Telefonu"

7 yıl
70,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Shady
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Samsung, akıllı telefonları alt ve orta segmentte daha da yaygınlaştırmak için çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu videomuzda, firmanın Galaxy Ace ve Galaxy Ace Plus'dan sonra büyük revizyonla karşımıza çıkan Galaxy Ace 2'yi mercek altına alıyoruz.
 
  

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bafbaf 7 yıl en beğenilen AnGets
AnGets

İnceleyen arkadaşımız iyi diksiyonu ve sesi sayesinde videoyu izlettiriyor ama yüzünü Aczimendi tarikatı üyesi gibi sakal içinde bırakması insanları irete eder..Bu durumuyla İzleyiciye büyük saygısızlık yapıldığını düşünüyorum..

Ayrıca telefon ekranına yakın çekim yapıldığında, ekrana dokunan parmaklar çok kötü bir his bırakıyor insanda.. Bildiğin yumak olmuş ya o parmaklar..:)

O bahsettiğin saygı sende olsa ilk videosunda arkadaşı önce tebrik ederdin,önce kendi saygısızlığını öğren.
Tertemiz inceleme yapmış sanane sakalından bıyığından ister kaşını alır ister sakal bırakır.
AnGetsİnceleyen arkadaşımız iyi diksiyonu ve sesi sayesinde videoyu izlettiriyor ama yüzünü Aczimendi tarikatı üyesi gibi sakal içinde b...
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1 Yanıt Yanıtla +79
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a.f.y. 7 yıl
Türkiyeyi bırak, dünyanın en büyükleri arasında yer alan bu platformun üyelerine böyle basitçe sakal-bıyık muhabbeti yapmak yakışmıyor. hadi diyeyim 60 yaş üzeri türkiyede yaşayan bazı eski kafalı dinazorlardansınız diyecem ama değilsiniz. Peki bu seviyesiz yorumlar neden o zaman ?

Bakın arkadaşlar. Bu ülkede geçmişte bu hata çok yapıldı. şekilcilik yapılarak nice değerler harcandı bu ülkede. O insanlar ülke menfaatine kanalize edilse fena mı olurdu? Kimisine solcu dediler dışladılar, kimisine sağcı dediler dışladılar, kimisine kominist dediler dışladılar, kimisine dinci dediler dışladılar, kimisine senin sakalın uzun dediler dışladılar, kimisini senin fikirlerin uzun dediler dışladılar, kimisine başörtülüsün dediler dışladılar, kimisine sen mini eteklisin dediler dışladılar. Tek tip insan olacaksınız dediler. Rengin farklı, ırkın farklı, dilin farklı olamaz dediler. Farklı kültürlerin beraber yaşayabilemesini sindiremediler. Bunu kötü olarak gösterdiler ki; dünya şekilciliği bırakalı 50 yıl olmasına rağmen bizimkiler ısrarla bunu dayattılar.

Peki ne oldu, ben söyleyeyim; ülkeyi yalakalar , eyyamcılar kapladı. İşin başına onlar geçti. Bu ülkenin 30-40 senesini yiyip bitirdiler. Başka ülkelere kaçtı kafası çalışanlar, o ülkelerin teknolojilerine katkı yaptılar ve şimdi o ülkeler bize o ürünleri satıyorlar.

Statükocu zihniyet dediğimiz ( bunu siyasi algılamayın, her türlü dayatmayı kast ediyorum) zihniyet bu ülkeye ve bu ülke insanına çok şey kaybettirdi.

Siz bari genç arkadaşlar siz bari, babalarınızın, geçmişteki idarecilerin yaptıkları hatalara düşmeyin. Bizi ancak bu şekilde parçalayabilirlerdi ki; bunuda geçmişte çok iyi yaptılar. Geçmişten ders alıp geleceği şekillendiremiyorsak boşuna yaşıyoruz demektir.
Türkiyeyi bırak, dünyanın en büyükleri arasında yer alan bu platformun üyelerine böyle basitçe sakal-bıyık muhabbeti yapmak yakışmıyor. hadi diyeyim 60 yaş üze...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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tavernac1 7 yıl
Yapılan dandik yorumlara katılmıyorum.
Bunca zamandır inceleme yapan Ender Yıldız'dan çok daha profesyonelce bir inceleme tebrik ediyorum traşlı haliyle yeni incelemelerinde başarılar diliyorum.
Yapılan dandik yorumlara katılmıyorum.Bunca zamandır inceleme yapan Ender Yıldız'dan çok daha profesyonelce bir inceleme tebrik ediyorum traşlı haliyle yen...
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DH Misafiri 6 yıl
sorunlarım var ace 2 aldım internet paketim vr ama kontürden gidiyor 20tl yüklettim 90 kr kaldı paket veriyi kapatıyorum bu seferde nete giremiyorum yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 6 yıl
flaş player ı var mı bari youtube açıyo mu
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alwaysdownn 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

flaş player ı var mı bari youtube açıyo mu

ben hiçbir şey yüklemedim fp gibi ama tarayıcıdanda youtube programındanda acıyor youtube videolarını
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DH Misafiri 7 yıl
bu telefonda nova 3 ve shadowgun nasıl çalışıyor?
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CVenturas 7 yıl
Merhaba,
Öncelikle ilk incelemenizi gönülden kutlarım. Tertemiz ve dolu dolu bir inceleme yapmışsınız. Görevinizi layıkıyla yerine getirmişsiniz. İlerleyen dönemlerde de sizi ekranlarda görmeyi umuyorum. İlk incelemenize göre gayet başarılı bir duruşunuz ve konuşmanız var.
Kendinizi çok daha fazla geliştirmeniz dileğiyle,
Başarılar
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-JonTurk- 7 yıl
100-200 daha verip galaxy s advance almak daha mantıklı
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ahmeh 7 yıl
peters

Sen kendine bak milenyum çocuğu kolpacı gençlik.Senin gibi goygoycular anaca başkasına yapılan yorumlara muhalefet olup iğnebaşı kadar akıllarıyla siyaset yaparlar.Biz ne sağcıyız nede solcu biz atatürkçüyüz kurt adam değil.senin dışlandığı dediğin insanlar bu ülkede yaşıyorlar hatta bizden daha iyi.nevarsa eskilerde yani büyüklerimizde var onlara dinazor kafa diyemessin.Kafanda kurma kimsenin bölündüğü dışlandığı yok bu ülkede herkez beraber yaşıyor.Sen çıkar haberlere göre yaşıyorsun çıkta dışarı bak.



Aldığın eksilere bak bakalım önce sen.

Elbette burada sadece kişilerin şekillerine bakarak yorum yapan zavallıları eleştireceğiz.

Kendi fikrini dikte etmek isteyipte olur olmaz yerde, kel alaka bir şekilde Atatürkçüyüm diyen tiplerede uyuz oluyorum.

Ulen Atatürkçülükle ne ilgisi var konunun

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ahmeh 7 yıl
-Sniper-
Güzel bir inceleme olmuş.Donanımhaberde yeni yüzler görmek güzel...

bakayım.
valla yeni yüz.
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KUM23 7 yıl
telefon güzel incelemede harika..
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-Sniper- 7 yıl
Güzel bir inceleme olmuş.Donanımhaber'de yeni yüzler görmek güzel...
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kpln04 7 yıl
şu ace ye uyuz olduğum kadar hiçbir şeye uyuz olmuyorum ya hiç sevmedim bu telefonu
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