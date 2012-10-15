Samsung Galaxy Ace 2 Video İnceleme "Yeni Fiyat/Performans Telefonu"

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Samsung, akıllı telefonları alt ve orta segmentte daha da yaygınlaştırmak için çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu videomuzda, firmanın Galaxy Ace ve Galaxy Ace Plus'dan sonra büyük revizyonla karşımıza çıkan Galaxy Ace 2'yi mercek altına alıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.