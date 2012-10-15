Samsung Galaxy Ace 2 Video İnceleme "Yeni Fiyat/Performans Telefonu"

Haber Editörü
Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Samsung, akıllı telefonları alt ve orta segmentte daha da yaygınlaştırmak için çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu videomuzda, firmanın Galaxy Ace ve Galaxy Ace Plus'dan sonra büyük revizyonla karşımıza çıkan Galaxy Ace 2'yi mercek altına alıyoruz.
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O bahsettiğin saygı sende olsa ilk videosunda arkadaşı önce tebrik ederdin,önce kendi saygısızlığını öğren.
Tertemiz inceleme yapmış sanane sakalından bıyığından ister kaşını alır ister sakal bırakır.
Bakın arkadaşlar. Bu ülkede geçmişte bu hata çok yapıldı. şekilcilik yapılarak nice değerler harcandı bu ülkede. O insanlar ülke menfaatine kanalize edilse fena mı olurdu? Kimisine solcu dediler dışladılar, kimisine sağcı dediler dışladılar, kimisine kominist dediler dışladılar, kimisine dinci dediler dışladılar, kimisine senin sakalın uzun dediler dışladılar, kimisini senin fikirlerin uzun dediler dışladılar, kimisine başörtülüsün dediler dışladılar, kimisine sen mini eteklisin dediler dışladılar. Tek tip insan olacaksınız dediler. Rengin farklı, ırkın farklı, dilin farklı olamaz dediler. Farklı kültürlerin beraber yaşayabilemesini sindiremediler. Bunu kötü olarak gösterdiler ki; dünya şekilciliği bırakalı 50 yıl olmasına rağmen bizimkiler ısrarla bunu dayattılar.
Peki ne oldu, ben söyleyeyim; ülkeyi yalakalar , eyyamcılar kapladı. İşin başına onlar geçti. Bu ülkenin 30-40 senesini yiyip bitirdiler. Başka ülkelere kaçtı kafası çalışanlar, o ülkelerin teknolojilerine katkı yaptılar ve şimdi o ülkeler bize o ürünleri satıyorlar.
Statükocu zihniyet dediğimiz ( bunu siyasi algılamayın, her türlü dayatmayı kast ediyorum) zihniyet bu ülkeye ve bu ülke insanına çok şey kaybettirdi.
Siz bari genç arkadaşlar siz bari, babalarınızın, geçmişteki idarecilerin yaptıkları hatalara düşmeyin. Bizi ancak bu şekilde parçalayabilirlerdi ki; bunuda geçmişte çok iyi yaptılar. Geçmişten ders alıp geleceği şekillendiremiyorsak boşuna yaşıyoruz demektir.
Bunca zamandır inceleme yapan Ender Yıldız'dan çok daha profesyonelce bir inceleme tebrik ediyorum traşlı haliyle yeni incelemelerinde başarılar diliyorum.