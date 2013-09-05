Samsung Galaxy Note 3 ön inceleme "Süper telefonun tüm detayları bu videoda!"

Samsung uzun süredir merakla beklenen yeni nesil süper telefonu modeli Galaxy Note 3'ü tanıttı. 5.7-inç Full HD Super AMOLED ekrana, 4K video kaydı yapabilen yeni nesil kameraya ve Android 4.3 işletim sistemine sahip olan Galaxy Note 3'ün tüm detayları, kullanım özellikleri, oyun performans ve test sonuçları ile kamera yeteneklerine ait merak edilen ne varsa hepsi bu videomuzda.

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