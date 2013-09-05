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Samsung Galaxy Note 3 ön inceleme "Süper telefonun tüm detayları bu videoda!"

5 yıl
72,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung uzun süredir merakla beklenen yeni nesil süper telefonu modeli Galaxy Note 3'ü tanıttı. 5.7-inç Full HD Super AMOLED ekrana, 4K video kaydı yapabilen yeni nesil kameraya ve Android 4.3 işletim sistemine sahip olan Galaxy Note 3'ün tüm detayları, kullanım özellikleri, oyun performans ve test sonuçları ile kamera yeteneklerine ait merak edilen ne varsa hepsi bu videomuzda.
 

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Tek Kural Ahmet Kural 5 yıl en beğenilen
Bütün özellikler artıyor , ama pil hep yerinde sayıyor.
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Nightmare70 5 yıl
Samsung piyasaya çıktıktan sonra 3-4 ay bekleyin %30 daha ucuz alırsınız :)
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diosfer 5 yıl
Bu telefonu iphone 5 ile kıyaslamaya çalışan fanboylar gelmemiş. Tabi anladılar
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Genç Düşünür 3 yıl
Bir ara Note 3 almanın hayalini kuruyordum, derken vazgeçtim ve kullandığım ilk akıllı telefon LG G3 oldu, hala kullanmaktayım.
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DH Misafiri 3 yıl
Ben de note 3 kullanicisiyim telefon un arkasına akbili yaklastirdigim zaman telefon dan ses geliyor bu nedir ?
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Çetooooo 3 yıl DH Misafiri
NFC Hocam
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eskibirkurt 4 yıl
Kült firmalar güçlü reklam ve piyasa ağlarıyla önplanda olmasa saklı hazineler ganimet olmazdı.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar ben note 3 kullanıyorum ve gayette mutluyum pil ömrü de uzun ve acayip derecede hızlı çalışıyor kesinlikle tavsiye ederim ????????
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hamzavav 5 yıl
amerikan versiyonunudaki farklar yüzünden protesto ediyorum
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wolfestein 4 yıl hamzavav
hamzavav
amerikan versiyonunudaki farklar yüzünden protesto ediyorum

Amerikan versiyonundaki farkları yazabilir misiniz hocam.
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GedKalessin 5 yıl
Arkadaslar benim note 3 cok sık donuyor kendini yeniden baslatiyor sizdede donma sorunu var mi
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Guest-31C579044 5 yıl GedKalessin
GedKalessin

Arkadaslar benim note 3 cok sık donuyor kendini yeniden baslatiyor sizdede donma sorunu var mi

Donma çok sıksa, bozuk cihazdır, geri götür hemen. Almadan önce araştırma yaparken, böyle sorunla karşılaşanlara bunu önermişler hep, fazla geciktirmeden geri yolla cihazı.

Not: DH'nin bir Note serisi kullanıcıları grubuna ihtiyacı var bence zamanı olan birisinin buna eğilmesi faydalı olur
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Kartal Göz 5 yıl
Bir telefon icin fazla buyuk degil mi yahu. Yani bu telefon icin demiyorum sadece genel olarak diyorum ki 5 inc ve uzeri hatta 5 ince yakin alt degerler de bi telefon icin cok fazla geliyor. Cebe koysan sigmaz, biraz daha buyuse ahanda tablet. Bence gereksiz buyukluk gereksiz ve kullanilamayan fazla donanim ve yetersiz batarya diyorum.
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My İmm0rtal 5 yıl
la babam bundan aldı telefon cok ısınıyor yav çözümü yokmudur. benim s4 minide ısınıyor telefonlar eriyecek diye korkuyoz
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Guest-31C579044 5 yıl
Perşembe Cuma ben de kapıyorum bir note 3, lakin CPU kısmında 2.3 GHz quad core yazıyor, bu 800 modeli mi yoksa genelin memnun olmadı ekinox (ekinyx ne karın ağrısıysa) o mu, bunu bulamıyorum beyler, 4G gözüküyor cihaz
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haldun66 5 yıl
Yorumuna yurekten katiliyorum 3 haftadir kullaniyorum cok memnunum note2 yi esime verdim.Note3 u alanlar hizina hayran kalacaklar pil performansi da Note2 yi aratmayacak kadar iyi.Ekrani konusmaya bile gerek yok.Evet Samsung kasalarini kesinlikle revize etmeli bu kasa note2 ye gore daha ele gelen bir yapida cift islemci 8 cekirdek keyfini herturlu suruyorsunuz alin ama simdi ama sonra en az 3 sene zamanin gerisinde kalmazzsiniz.kasilmasiz donmasiz ikinmasiz sikinmasiz ortaligi yaksin diyorsaniz tek alternatif simdilik Note3 .. İyi forumlar.
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pusat_eril 5 yıl
Arkadaşlar bende yeni ücretsiz site açtım konumuzun biri note 3 üye olup ilk yorumları atarsanız sevinirim
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