Samsung Galaxy Note 3 ön inceleme "Süper telefonun tüm detayları bu videoda!"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung uzun süredir merakla beklenen yeni nesil süper telefonu modeli Galaxy Note 3'ü tanıttı. 5.7-inç Full HD Super AMOLED ekrana, 4K video kaydı yapabilen yeni nesil kameraya ve Android 4.3 işletim sistemine sahip olan Galaxy Note 3'ün tüm detayları, kullanım özellikleri, oyun performans ve test sonuçları ile kamera yeteneklerine ait merak edilen ne varsa hepsi bu videomuzda.
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Amerikan versiyonundaki farkları yazabilir misiniz hocam.
Donma çok sıksa, bozuk cihazdır, geri götür hemen. Almadan önce araştırma yaparken, böyle sorunla karşılaşanlara bunu önermişler hep, fazla geciktirmeden geri yolla cihazı.
Not: DH'nin bir Note serisi kullanıcıları grubuna ihtiyacı var bence zamanı olan birisinin buna eğilmesi faydalı olur