Samsung Galaxy S için hazırladığı batarya takviyesini satışa sunuyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Akıllı telefon üreticilerinde Samsung, ürettiği akıllı telefonların amiral gemisi olarak nitelendirilen Android işletim sistemli Galaxy S için yeni aksesuar hazırladı. Samsung'un Galaxy S için hazırladığı EBB-U10 isimli aksesuar Galaxy S telefonlara fazladan batarya ömrü sunuyor. Kılıf işlevine de sahip olan EBB-U10 kullanıcılara 8.5 saate varan konuşma ve 500 saate varan bekleme süresi sunacak. Kılıfın arka kısmında yer alan LED'ler ile EBB-U10'da kalan sarj durumu takip edilebilecek. Samsung'un Android işletim sistemli telefonu Galaxy S için hazırladığı batarya takviyesi aparatı EBB-U10, Eylül ayının sonundan itibaren 88$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
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bilader salliyon da bu kadar sallama. yok 10dk da pil bitiyor.bende de var ayni telefon 2 saat full parlaklik acik kullandim herseyini kurcaladim 20% gitti gitmedi.
videoda
youtube.com/...
Eğer tek başına kılıf, galaxy s in pil omrune 8,5 saat ekliyorsa o zaman bu takoz tasarıma rağmen alınası bir ürün olabilir. Ama toplamda 8,5 saatten bahsediliyor ise ki bence öyle, bu tasarıma, bu özelliğe de 150 200 lira verilmez.
Ama tabii bence güzel bir gelişme bir telefon üreticisinin, bu tip orjinal kılıf işine girmesi bizim işimize gelir. Umarım iyi satar da diğerleri de kılıf işinde Samsung u takip ederler :)
bence bu aksesuar arka kapak ve pili iptal edip yapılsaydı hem üstteki çıkıntı olmazdı hem pil ömrü orjinal pili ve extra pil toplamından daha fazla olurdu
telefon dan sıkılıp yenısını aldıgımızda mı ?