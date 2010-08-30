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Samsung Galaxy S için hazırladığı batarya takviyesini satışa sunuyor

Samsung Galaxy S batarya takviyesi için hazırladığı EBB-U10 Power Pack adlı ürününü satışa sunuyor.
8 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung Galaxy S için hazırladığı batarya takviyesini satışa sunuyor
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Akıllı telefon üreticilerinde Samsung, ürettiği akıllı telefonların amiral gemisi olarak nitelendirilen Android işletim sistemli Galaxy S için yeni aksesuar hazırladı. Samsung'un Galaxy S için hazırladığı EBB-U10 isimli aksesuar Galaxy S telefonlara fazladan batarya ömrü sunuyor. Kılıf işlevine de sahip olan EBB-U10 kullanıcılara 8.5 saate varan konuşma ve 500 saate varan bekleme süresi sunacak. Kılıfın arka kısmında yer alan LED'ler ile EBB-U10'da kalan sarj durumu takip edilebilecek. Samsung'un Android işletim sistemli telefonu Galaxy S için hazırladığı batarya takviyesi aparatı EBB-U10, Eylül ayının sonundan itibaren 88$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Samsung Galaxy S için hazırladığı batarya takviyesini satışa sunuyor
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DH Misafiri 7 yıl
Harbiden yaa flaş yokmus bunda ana ben ne diye uzuluyorum ki bu dandik telefona benim telefon galaxy ace tı yala okunuşu s'i andırabilir ama yanından bile gecemez özellikte hahaha
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DH Misafiri 7 yıl
hem telefonu darbelerden vs.vs.vs korumamız için uyarılarda bulunuyorsunuz ama kılıf bulamıyoruz , tel ilgili bi sıkıntı yok gerçekten mükemmel bi tel.
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DH Misafiri 7 yıl
Bunlar aldatmacadan başka bir şey değil. 2 milyar verip telefon alıyoruz ama 8 saat bile şarjı gitmeden bitiyor. İphone a kötü diyodum ama samsung daha da kötüymüş.
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DH Misafiri 7 yıl
güzel bir düşünce olmuş tr de fiyatı ne kadardır acaba ayrıca flash sorunu için alt takılmalı bişiler yapsınlar ozmn :D bu flash sorunu dienlerde sussunlar
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DH Misafiri 7 yıl
telefon güzel. hatta süper ötesi. ama bataryasınını bir günde bitmesi tam bir kabus. bu piyasaya çıkarsa belki biraz telafi gibi bişey olur.
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DH Misafiri 8 yıl
Ben aldım çok kötü. Telefonu aktif olarak kullanayım derseniz pili 1-2 saatte bitiyor. Sakın almayın derim. Yada arkasına bu saçma sapan pil takviyesini takmanız gerekecek. Telefon teknolojisi aldı başını gidiyor ama pil teknolojisi yerinde sayıyor malesef.
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kirmizibulten 8 yıl

DH Misafiri

Ben aldım çok kötü. Telefonu aktif olarak kullanayım derseniz pili 1-2 saatte bitiyor. Sakın almayın derim. Yada arkasına bu saçma sapan pil takviyesini takmanız gerekecek. Telefon teknolojisi aldı başını gidiyor ama pil teknolojisi yerinde sayıyor malesef.

bilader salliyon da bu kadar sallama. yok 10dk da pil bitiyor.bende de var ayni telefon 2 saat full parlaklik acik kullandim herseyini kurcaladim 20% gitti gitmedi.
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Richard Kruspe 8 yıl
türkiyede yokmu nerden satın alabilicez peki?
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blade_umt 8 yıl
üstteki çıkıntı kaba diyen arkadaşlar bunu alsın o zaman :)

videoda

youtube.com/...
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ManoMachine 8 yıl
Cihazla birlikte kılıf 8,5saat konuşma mi yoksa tek başına kılıf mi? Tek başına değildir herhalde e cihazla birlikte olunca da öyle çok ahım şahım birşey değilmiş anladigim kadarıyla.

Eğer tek başına kılıf, galaxy s in pil omrune 8,5 saat ekliyorsa o zaman bu takoz tasarıma rağmen alınası bir ürün olabilir. Ama toplamda 8,5 saatten bahsediliyor ise ki bence öyle, bu tasarıma, bu özelliğe de 150 200 lira verilmez.


Ama tabii bence güzel bir gelişme bir telefon üreticisinin, bu tip orjinal kılıf işine girmesi bizim işimize gelir. Umarım iyi satar da diğerleri de kılıf işinde Samsung u takip ederler :)
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DH Misafiri 8 yıl
üstteki çıkıntı usb girişinden yapılan bağlantı için
bence bu aksesuar arka kapak ve pili iptal edip yapılsaydı hem üstteki çıkıntı olmazdı hem pil ömrü orjinal pili ve extra pil toplamından daha fazla olurdu
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peugeot206WRC 8 yıl
üstteki çıkıntı çok kötü olmuş bir de kaç Mah acaba bu pil?
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bilore 8 yıl
ne zaman tr de satışa çıkacakmış
telefon dan sıkılıp yenısını aldıgımızda mı ?
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