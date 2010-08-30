Samsung Galaxy S için hazırladığı batarya takviyesini satışa sunuyor

Akıllı telefon üreticilerinde Samsung, ürettiği akıllı telefonların amiral gemisi olarak nitelendirilen Android işletim sistemli Galaxy S için yeni aksesuar hazırladı. Samsung'un Galaxy S için hazırladığı EBB-U10 isimli aksesuar Galaxy S telefonlara fazladan batarya ömrü sunuyor. Kılıf işlevine de sahip olan EBB-U10 kullanıcılara 8.5 saate varan konuşma ve 500 saate varan bekleme süresi sunacak. Kılıfın arka kısmında yer alan LED'ler ile EBB-U10'da kalan sarj durumu takip edilebilecek. Samsung'un Android işletim sistemli telefonu Galaxy S için hazırladığı batarya takviyesi aparatı EBB-U10, Eylül ayının sonundan itibaren 88$'lık fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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