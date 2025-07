One UI 8 Watch güncellemesiyle Samsung akıllı saatlere gelecek tüm yenilikler

Samsung, yakın zamanda Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra için One UI 8 Watch Beta programını açtı. Beta güncellemesi, ilk olarak ABD ve Kore'deki kullanıcılar için yayınlandı. Peki, One UI 8 Watch güncellemesi neler getiriyor?

One UI 8 Watch yenilikler

Tam Boyutta Gör One UI 8 Watch'un öne çıkan özellikleri arasında; görevler için Now Bar, çift sıkıştırma hareketleri, iyileştirilmiş bildirimler, uyku vakti rehberliği, farkındalık takibi, kişiselleştirilmiş saat kadranları, özel kutucuklar, uygulama önerileri, geliştirilmiş şarj efektleri ve daha fazlası yer alıyor. Bu özellikler saati daha sezgisel, bağlantılı ve kullanıcı dostu hale getiriyor.

Now Bar ile önemli görevleri gözden kaçırmayın

İhtiyacınız olan bilgileri kontrol edin ve temel özellikleri doğrudan saatten başlatın. Devam eden görevler, saat yüzünüzün alt kısmındaki Now Bar’da görünür, böylece önemli bilgileri hızlıca kontrol edebilirsiniz.

Çift sıkıştırmayla daha fazlasını yapın

Bildirimler arasında gezinmek, müziği kontrol etmek, fotoğraf çekmek ve daha fazlası için baş parmağınızla işaret parmağınızı sıkıştırmanız yeterlidir. Saat yüzünde müzik çalarda, alarmda, takvimde ve hatırlatıcı uyarılarında çift sıkıştırma hareketiyle ne olacağını da özelleştirebilirsiniz. Her durumda en çok ihtiyaç duyduğunuz eylemleri seçin.

Hatırlatıcıları önemli olarak işaretleyin

Yıldız simgesine dokunarak hatırlatıcıları önemli olarak işaretleyin. Önemli hatırlatıcılar, fark ettiğinizden emin olmak için hatırlatıcı listenizin en üstünde görünür.

Yeni şarj efektleri

Saatiniz şarj olurken, yeni ekran düzeni ve animasyonlar mevcut pil seviyesini ve kalan şarj süresini kontrol etmeyi kolaylaştırır.

Bildirimlere ve uyarılara kolayca yanıt verin

Bildirimlere ve uyarılara hızlı yanıt vermek için hareketleri kullanın. Bir bildirim göründüğünde, ayrıntıları görüntülemek veya yanıt göndermek için çift sıkıştırma hareketini yapabilirsiniz. Saat yüzüne dönmek için de bileğinizi sallayabilirsiniz.

Gelişmiş bildirim görünümü

Saatinizdeki bildirimler artık dikkat çekici yeni bir tasarımla daha kolay kullanılabilir. Aynı uygulamadan gelen bildirimler dikey olarak sıralanıyor ve daha az kaydırmayla daha fazla bildirim görüntülemenizi sağlıyor.

Daha akıllı bildirim ayarları

Artık saatinizde telefonunuzdan gelen bildirimleri nasıl alacağınıza karar vermek daha kolay. Akıllı cihaz seçimini seçerseniz, bildirimler yalnızca kullandığınızda telefonunuzda, kullanmadığınız zamanlarda da saatinizde görünür. Her ikisinde de her zaman göster'i seçerseniz, bildirimler her zaman hem telefonunuzda hem de saatinizde görünür.

Uyku vakti rehberliği

Doğru zamanda uyuyun, böylece dinlenmiş bir şekilde uyanın. Yeni Uyku Vakti Rehberliği özelliği uyku verilerinizi analiz eder ve her gece uyumak için en iyi zamanı önerir.

Farkındalık

Samsung Sağlık’taki yeni Farkındalık özelliğiyle günlük hayatınızdaki stres ve kaygıyı yönetin. Ruh halinizi ve duygularınızı takip edebilir ve stresi azaltmak için nefes egzersizleri yapabilirsiniz.

Mükemmel saat kadranını bulun

Artık sizin için doğru saat kadranını bulmak daha kolay. Tercih ettiğiniz stil, renk ve gösterilecek bilgiler gibi birkaç anahtar kelime seçmeniz yeterli.

Beğenebileceğiniz yeni saat kadranlarını keşfedin. Mevcut saat kadranınıza benzer renklere, stile veya bilgilere sahip saat yüzleri, saat kadranı seçim ekranında önerilir.

Kendi kutucuklarınızı oluşturun

İhtiyacınız olan bilgileri gösteren kendi özel kutucuklarınızı oluşturun. Hatta farklı uygulamalardan gelen bilgileri tek bir kutucukta birleştirebilirsiniz. Hava durumu bilgileri, takvim etkinlikleri, hatırlatıcılar ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş Uygulamalar ekranı

Öne çıkan uygulamalar artık en çok ihtiyaç duyduğunuz uygulamalara hızlı erişim sağlamak için Uygulamalar ekranınızın en üstünde görünüyor. Uygulamalar, ne sıklıkta kullandığınıza ve diğer kullanım kalıplarına göre öne çıkarılıyor. Uygulamalarınızı yalnızca simgeler yerine adlar içeren bir liste olarak da görüntüleyebiliyorsunuz.

Saatinizde gösterilecek takvimleri seçin

Artık saatinizdeki Takvim uygulamasında hangi takvimlerin gösterileceğini seçebilirsiniz. Telefonunuzda bulunan tüm takvimleri gösterebilir veya yalnızca ihtiyacınız olan takvimleri gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz.

One UI 8 Watch beta güncellemesini alacak modeller

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro

One UI 8 Watch beta sürümünü indirmek için Galaxy Watch'unuzun Samsung cihazına bağlı olması gerekiyor. Samsung Members Beta uygulamasını açıp Beta Programı bölümünde One UI 8 Watch 7 / Ultra Beta'ya, ardından Katıl'a dokunarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

