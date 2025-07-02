Samsung, One UI 8 ile güvenlik seviyesini yükseltiyor: İşte yeni özellik

Uyarı Merkezi, cihazın güvenlik durumunu gösterecek, önerilerde bulunacak
Uyarı Merkezi, uygulamalar kamera, mikrofon, konum, rehber gibi hassas izinlere eriştiğinde -özellikle arka planda- kullanıcıyı bilgilendirecek. Uygulamalar izinlere sıkça erişmeye çalıştığında, gözden geçirmeniz veya iptal etmeniz konusunda hatırlatacak. Güncellemeler nedeniyle güvenilir uygulamalar yeni izinlere ihtiyaç duyduğunda da, Uyarı Merkezi erişime izin vermeden önce bunları gözden geçirmesi için kullanıcıyı bilgilendirecek.
One UI 8 Uyarı Merkezi, genel güvenlik uyarıları için bir gösterge paneli görevi de görecek. Güncel olmayan uygulamalar, uygulamalarda bulunan kötü amaçlı yazılımlar, güvenli olmayan Google veya Samsung hesabını bildirecek. Konum takibi kapatıldığında biyometrik güvenliği etkinleştirme ve Cihazımı Bul uyarılarını görüntüleme hatırlatıcıları bile gönderecek.
Uyarı Merkezi özelliği geldiğinde, Ayarlar - Güvenlik ve Gizlilik Uyarıları menüsü altından erişilebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: