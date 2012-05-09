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Samsung Galaxy S III'ün öne çıkan özellikleri

7 yıl
156,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy  S III'ün öne çıkan özellikleri, Samsung yöneticilerinin anlatımı ve Türkçe altyazısı ile bu videoda. 1.4GHz hızında dört çekirdekli işlemciye, 4.8-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus HD ekrana ve Android 4.0.4 işletim sistemine sahip olan telefon, yazılım tarafında Samsung'a özgü bir takım önemli özelliklerle geliyor. İşte Samsung tarafından Galaxy S III'ün altı çizilen yenilik ve özellikleri;
 

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Speed-Step 7 yıl en beğenilen Colossal
Colossal

mp3 formatında dinlemek teknoseyir.com'dan araklanmış. adamlar 2 senedir yapıyordu, başarılardı, itunes'da zirvedelerdi, araklamamak olmazdı. Zamanında haftalık gündemi'de ilk olarak yapan teknoseyir.com'dan arakladığınızı düşünüyorum. Eksileri bağrıma basın şimdi...

Evet video çekmeyi, kamerayı, 2 kişilik sohbeti, ürün incelemeyi de oradan çaldık. Bunlar zaten dünyada yoktu bir onlarda vardı biz de onlardan çaldık. Haklısınız, sonuç?

Levent ağabey, Murat, Özkan hepsi dostumuz, yakın arkadaşlarımız işlerini hakkıyla yapmaya çalışan insanlar. Umarız daha iyi yerlere gelirler ama sizin bu yaptığınıza emin olun onlar da bir anlam veremezler.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Colossalmp3 formatında dinlemek teknoseyir.com'dan araklanmış. adamlar 2 senedir yapıyordu, başarılardı, itunes'da zirvedelerdi, araklam...
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1 Yanıt Yanıtla +51
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erci501 7 yıl genc34
genc34

bu millete telefon begendirmek cok zor olur bundan sonra, tsarim donanim sizce nasil olmali misal ??

bunlara tasarım beğendirmek istiyorsan telefonun arkasına ısırılmış elma logosu koy 2000+ fiyat çek birde telefon sanki uzaydan gelmiş gibi tanıtım yap. birde sitelere gazetelere tv kanallarına telefonu övmeleri için para yardımı yap veya ücretsiz cihaz dağıt gerisi önemli değil.
genc34bu millete telefon begendirmek cok zor olur bundan sonra, tsarim donanim sizce nasil olmali misal ??bun...
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FFadeleSS 7 yıl
mobilite programında ne zaman tartışacaksınız s3 ü ya bekliyoruz.
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1 Avatar
ziyannii 7 yıl
selam arkadaşlar bende s3 kullanicisiyim ilk android li cihaz deneyimim ve şöyle bi sorun var marketten gt racing adlı oyunu indirdim ve şöyle bi sorun var cihaz oyunda sürekli kilitleniyor ve arabanın içerisine girdigimde direksiyon gozukmuyor grafikle ilgili bi sıkıntı var galiba yada oyun da sorun var. bu oyunu kullanan var mi
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Thaedrial5 7 yıl
jibe
iphone un sirisini bile araklamışlar yahu hahahahahah yahu apple ortaya bir şey atıyor onun peşinde geziyor firmalar bir kerede şaşırtın bizi yahu bu arada telefon gerçekten en iyi fotoyu seçiyormuş gördük hahaha

Ya arkadaşlar neden apple çılar dünyanın en iyi telefonu kendilerinde zannediyolar. Egolarınızı tatmin etmek için buraya gelip o onu çalmış bu bunu yapmış diyorsunuz ki adamlar yapmış çalmamış. Anlayın artık S3 , 4S ten çok daha
iyi bir telefon bunu yediremiyecek birşey yok kullandıktan sonra gelin burda konuşun.Bende apple cıydım ama elma da bir yere kadar yeniliklere açık olun elmayada bu kadar bağlanmayın...
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DH Misafiri 7 yıl
bana devamlı hücre bilgisi geliyor nasıl engellerim bilen arkadaşların yardımlarını rıca ediyorum.n
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FİRUKO 7 yıl
samsung vondere videoyu izleyemedim.
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engurlu 7 yıl
SIII ün Kore versiyonu ortaya çıktı....

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kokah 7 yıl
Harbi trol bunlar, artı olarak kibir, kıskançlık...ee ne yaparsın adamlarda ot gibi telefon var, arayüz kişileştirilemez,widget desteği yok, rom yükleyemezsin,overclock yapamazsın, sistem dosyalarının altını üstüne getiremezsin ,..ne yapsın adamlar android forumuna gelip kendilerini tatmin ediyorlar .)
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DH Misafiri 7 yıl
Kim ne derse desin Apple 3 Hala iphone 4s'e yetişememişler.
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sadrag 7 yıl
Bu amerikada satılacak olan s3 lerin 2 çekirdekli olacağına dair bir şey okumuştum geçenlerde.. Bu ne derece doğru bilgisi olan varmı? (lte desteğinden ötürümüymüş neymiş.. pek anlamadığım için kaldı öyle)

Buda biraz saçma gibi geldi bana ama bekleyelim görelim..
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Gopc@ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kim ne derse desin Apple 3 Hala iphone 4s'e yetişememişler.

La o telefonu belese verseler satar en 2tane onda bin basan s3 alirim cahil kuheylan :))
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Dedekorkutt 7 yıl
ya bunlara ne kadar basit geliyor sanki millet hergün 2 milyarlik telefon alacak peki s 2 nin sucu neydi bir hdmi girişi bile yok bunlara göre dünya ne güzel valla bide türkiyeye gelsinler bakalim vergiler vergiler vergiler
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yasinaka 7 yıl
Geçen hafta arkadaşım için, Güney Koreden 480 dolara s2 getirttim. Türkiye fiyatları resmen uçmuş abi.
S3 içinde en uygun fiyata satılan ülkeden getirtmeyi ya da bizzat gidip almayı planlıyorum. Zaten ürünü 1-2 ay kullandıktan sonra bile Türkiye'de rahatlıkla aldığın fiyata satabiliyorsun.Talep çok. Ama iphone gibi bulunamaz değil. En çok da bu hoşuma gidiyor. Iphone 4 çıktığı zaman Londra'da ki 5 apple mağazasında mekik dokumuştum. 2 gün anam ağlamıştı.Bulunmaz hint kumaşı mübarek. Hadi buldun diyelim. Samsung gibi free değil.I tunes olmadan açılmıyor. v.s... aynı muhabbetlere girmek istemiyorum. Birazdan servise binip bu yağmurda işe gideceğim malesef. Galaxy tab'ımın 32 gb.lik micro sd kartına yüklediğim mkv formatında ki alcatraz ve fringe dizilerinin son çıkan bölümlerini izleyeceğim. Bi ara da flac formatlı müzik dinlerim. Ohhh... İşte ben bunu seviyorum. Kısıtlamayı değil...

19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun arkadaşlar...

İyi akşamlar.İyi haftasonları...
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kazan.dibi 7 yıl
yazin amerikaya gitcen s3 aliyim diyodum ama yorumlar kafami karistirdi
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yusuftaner 7 yıl kazan.dibi
FastMover

yazin amerikaya gitcen s3 aliyim diyodum ama yorumlar kafami karistirdi


Dostum 1-1,5aya kadar ; anyası, konyası, karası, akı belli olur, kafa karışıklığıda gider siz merak etmeyin
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şazenuş 7 yıl kazan.dibi
FastMover
yazin amerikaya gitcen s3 aliyim diyodum ama yorumlar kafami karistirdi


Neyi kafan karışıyor kardeş.adamlar taş gibi makina yapmış.imkanın varsa al derim.
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ceo-tr 7 yıl
DH Misafiri
Her yeni modelde bir inç ekranı büyüt, içine her iki çekirdek daha koy. dışını da adi plastik yap. ustüne de 2300 on sipariş fiyatı çek al sana yeni samsung galaxy.

ekran aynı kalsın.kasa aynı. işlemciyi değiştir. mp yi arttır. sonunada S ekle. yenilik bu değilmi?
eylülde de bişey ekler SL yaparlar. sonra SLX. :) yenilik bu.
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ÇAĞ 7 yıl ceo-tr
ceo-tr
DH Misafiri
Her yeni modelde bir inç ekranı büyüt, içine her iki çekirdek daha koy. dışını da adi plastik yap. ustüne de 2300 on sipariş fiyatı çek al sana yeni samsung galaxy.

ekran aynı kalsın.kasa aynı. işlemciyi değiştir. mp yi arttır. sonunada S ekle. yenilik bu değilmi?
eylülde de bişey ekler SL yaparlar. sonra SLX. :) yenilik bu.

+1
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Haşin Erkek 7 yıl ceo-tr
ceo-tr
DH Misafiri
Her yeni modelde bir inç ekranı büyüt, içine her iki çekirdek daha koy. dışını da adi plastik yap. ustüne de 2300 on sipariş fiyatı çek al sana yeni samsung galaxy.

ekran aynı kalsın.kasa aynı. işlemciyi değiştir. mp yi arttır. sonunada S ekle. yenilik bu değilmi?
eylülde de bişey ekler SL yaparlar. sonra SLX. :) yenilik bu.

Apple boxer çıkarsa ibox diye bir sonraki sene sonuna s koysa gine satar boyle bir kullanici kitlesi var
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DARTS 7 yıl
Biraz daha bekleseymişim daha iyi telefonlar ala bilirmişim.:(
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