Samsung Galaxy S III'ün öne çıkan özellikleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III'ün öne çıkan özellikleri, Samsung yöneticilerinin anlatımı ve Türkçe altyazısı ile bu videoda. 1.4GHz hızında dört çekirdekli işlemciye, 4.8-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus HD ekrana ve Android 4.0.4 işletim sistemine sahip olan telefon, yazılım tarafında Samsung'a özgü bir takım önemli özelliklerle geliyor. İşte Samsung tarafından Galaxy S III'ün altı çizilen yenilik ve özellikleri;
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Evet video çekmeyi, kamerayı, 2 kişilik sohbeti, ürün incelemeyi de oradan çaldık. Bunlar zaten dünyada yoktu bir onlarda vardı biz de onlardan çaldık. Haklısınız, sonuç?
Levent ağabey, Murat, Özkan hepsi dostumuz, yakın arkadaşlarımız işlerini hakkıyla yapmaya çalışan insanlar. Umarız daha iyi yerlere gelirler ama sizin bu yaptığınıza emin olun onlar da bir anlam veremezler.
Sevgiler,
Mesut Çevik
bunlara tasarım beğendirmek istiyorsan telefonun arkasına ısırılmış elma logosu koy 2000+ fiyat çek birde telefon sanki uzaydan gelmiş gibi tanıtım yap. birde sitelere gazetelere tv kanallarına telefonu övmeleri için para yardımı yap veya ücretsiz cihaz dağıt gerisi önemli değil.