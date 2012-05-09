Samsung Galaxy S III'ün öne çıkan özellikleri

Samsung'un yeni nesil akıllı telefonu Galaxy S III'ün öne çıkan özellikleri, Samsung yöneticilerinin anlatımı ve Türkçe altyazısı ile bu videoda. 1.4GHz hızında dört çekirdekli işlemciye, 4.8-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus HD ekrana ve Android 4.0.4 işletim sistemine sahip olan telefon, yazılım tarafında Samsung'a özgü bir takım önemli özelliklerle geliyor. İşte Samsung tarafından Galaxy S III'ün altı çizilen yenilik ve özellikleri;

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