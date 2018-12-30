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Samsung Galaxy S10 ne zaman çıkıyor | Mobilite

4 ay
12,6b
2
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Samsung Galaxy S10'un çıkış tarihinden tutun da tanıtımı yapılan diğer yeni telefonlara kadar önemli gelişmeleri, Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yorumluyor.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi dopdolu içeriği ile karşınızda. Bu bölümde Samsung Galaxy S10'la ilgili gelişmeler başta olmak üzere mobil dünyada öne çıkan gelişmeleri, Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yorumluyor. 

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koyunsavar 4 ay en beğenilen
Samsung u haksız gömüyorsunuz. fiyatları hawehawe den pahalı değil ve havehave den çok daha iyi telefonlar. Mesela S9, note 9 serisi mate20, p20 serisinden daha ucuz ve çok daha iyi cihazlar. Havehave için Uçuyor kaçıyor diyor destan yazıyorsunuz ama önce bi düzgün video çeksinler videoları berbat. Mate 20 pro 1 özelliği Samsung dan üstün gece fotoğraf çekme başka yok. Geri kalan herşey de Samsung. Türk insanın nın en zayıf noktası algıları çok kolay yönlendirilebiliyor.
Samsung u haksız gömüyorsunuz. fiyatları hawehawe den pahalı değil ve havehave den çok daha iyi telefonlar. Mesela S9, note 9 serisi mate20, p20 serisinden da...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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cumur 4 ay
samsung ile çinli markaların marka değerini aynı seviyede mi tutuyorsunuz yani, ozaman apple da aynı seviyede tutun, el insaf ya marka değeri diye bişey var
mesut bey
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aliofage 4 ay
Merhabalar ERDİ ÖZÜAĞ
Yıllardır sizleri takip ederim. Her alanda teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye çalışırım. Telefon piyasası ve teknolojisinde çok şey kattınız ülkeye teşekkür ederim. Sizin değinmediğiniz belki de kişisel görüş olduğu için değinemediğiniz önemli bir noktaya değinmek istiyorum;
Yıllardır samsung kullanıcısıyım. Nokia'dan androide geçtiğimden beri samsung kullanırım. Geçen ay ilk kez xiaomi mi 8 satın aldım MIUI 10 arayüzüne sahip.
Bu arayüz ve özelleştirmeler inanılmaz derecede samsung'dan daha iyi. Telefonu satın aldıracak kadar daha iyi bir arayüze sahip. Ayarlar olsun uygulamalara hakimiyet olsun detaylı seçim hakları olsun o kadar çok beğendim ki. Şimdi artık telefon alırken çok önemli bir kriterim daha oldu. Arayüz deneyimi nasıl? Arayüzün ne denli kullanışlı olduğu tabi ki bir incelemeyle anlaşılamaz, değeri birkaç hafta veya birkaç ay kullandıktan sonra farkediliyor. Sizin de bu konuya değinmenizi fikirlerinizi söylemenizi çok isterim. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir merak ediyorum. Sağlıcakla kalın
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DH Misafiri 4 ay
Youtube izletmezse buradan izleriz gardaş :)
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DH Misafiri 4 ay
Ekrana kamera deliğini kim açtı ve ilk kim tanıttı adamlar daha ne yapsın bak gör tüm android dünyası samsungung un peşinden gidecek
Öyle oturduğunuz yerden konuşmak olmuyor sanki sizden akıl alacaklardı...
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al-ozaria 4 ay
Tasarım açısından firmaların çentik seçeneğini oldum olası kötü bulmuşumdur.
Kameraların ekrana gömülü olması çok daha güzel bir görünüm veriyor.

Sonuçta ön ekran delikli yapılabiliyorken; hem çentik seçeneği, hem hareketli kamera mekanizması seçeneği atıl tercihler olmalı. Ayrıca çok işlevli tek kamera, tek işlevli çok kameradan; birde alanın kısıtlı olduğu mobil cihazlar anlamında düşünülünce çok daha mantıklı.

Ek olarak; Samsung S10 açısından ise aynı ekran/kasa oranında kompakt bir 5"'lik modeli daha çıksa, iri kardeşleri kadar satış rakamları yakalar bence.
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AbartmaDozu 4 ay
Dostum ezbere konuşuyorsun Mate 10 Pro kullanıyorum gayet de yeterli. P2O Pro'yu geçtim Mate 20 Pro'dan bahsediyorsunuz. Günlük hayattaki kullanımına bakın. Ezbere konuşmayın.
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muratkaya 4 ay AbartmaDozu
Mate 10 Pro eşimde var, fotoğraf konusunda beklentim çok yüksekti ama hiç de iyi değil. Samsung’la asla kıyaslanamaz. Ben Note FE kullanıyorum, Mate 10 Pro’nun kamera olarak bokeh dışında bir artısı yok.
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veteriner69 4 ay
Gereksiz Samsung gömmesi olan video.
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cengizhan72 4 ay
Apple fiyatları neden düşürmek yerine inat edip başka çözümler arıyor ? Bencil apple...
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GT_55 4 ay
Yine overrated huawei mevzusu mu? :)
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Affliate34 4 ay
s10 tasarımı bariz belli ben s7 kullanıyorum nispeten kamera özelliklerine doydum şimdi ses özellikleri yüksek bir telefon bekliyorum ama tek cazip gelen marka lg g7 thinq bakalım samsung dan mobilitesi yüksek bir telefon gelecekmi
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