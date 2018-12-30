Samsung Galaxy S10 ne zaman çıkıyor | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Samsung Galaxy S10'un çıkış tarihinden tutun da tanıtımı yapılan diğer yeni telefonlara kadar önemli gelişmeleri, Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yorumluyor.

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi dopdolu içeriği ile karşınızda. Bu bölümde Samsung Galaxy S10'la ilgili gelişmeler başta olmak üzere mobil dünyada öne çıkan gelişmeleri, Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yorumluyor.