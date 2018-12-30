Samsung Galaxy S10 ne zaman çıkıyor | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Samsung Galaxy S10'un çıkış tarihinden tutun da tanıtımı yapılan diğer yeni telefonlara kadar önemli gelişmeleri, Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yorumluyor.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi dopdolu içeriği ile karşınızda. Bu bölümde Samsung Galaxy S10'la ilgili gelişmeler başta olmak üzere mobil dünyada öne çıkan gelişmeleri, Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yorumluyor.
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mesut bey
Yıllardır sizleri takip ederim. Her alanda teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye çalışırım. Telefon piyasası ve teknolojisinde çok şey kattınız ülkeye teşekkür ederim. Sizin değinmediğiniz belki de kişisel görüş olduğu için değinemediğiniz önemli bir noktaya değinmek istiyorum;
Yıllardır samsung kullanıcısıyım. Nokia'dan androide geçtiğimden beri samsung kullanırım. Geçen ay ilk kez xiaomi mi 8 satın aldım MIUI 10 arayüzüne sahip.
Bu arayüz ve özelleştirmeler inanılmaz derecede samsung'dan daha iyi. Telefonu satın aldıracak kadar daha iyi bir arayüze sahip. Ayarlar olsun uygulamalara hakimiyet olsun detaylı seçim hakları olsun o kadar çok beğendim ki. Şimdi artık telefon alırken çok önemli bir kriterim daha oldu. Arayüz deneyimi nasıl? Arayüzün ne denli kullanışlı olduğu tabi ki bir incelemeyle anlaşılamaz, değeri birkaç hafta veya birkaç ay kullandıktan sonra farkediliyor. Sizin de bu konuya değinmenizi fikirlerinizi söylemenizi çok isterim. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir merak ediyorum. Sağlıcakla kalın
Öyle oturduğunuz yerden konuşmak olmuyor sanki sizden akıl alacaklardı...
Kameraların ekrana gömülü olması çok daha güzel bir görünüm veriyor.
Sonuçta ön ekran delikli yapılabiliyorken; hem çentik seçeneği, hem hareketli kamera mekanizması seçeneği atıl tercihler olmalı. Ayrıca çok işlevli tek kamera, tek işlevli çok kameradan; birde alanın kısıtlı olduğu mobil cihazlar anlamında düşünülünce çok daha mantıklı.
Ek olarak; Samsung S10 açısından ise aynı ekran/kasa oranında kompakt bir 5"'lik modeli daha çıksa, iri kardeşleri kadar satış rakamları yakalar bence.