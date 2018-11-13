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Samsung Galaxy S10'un işlemcisini gördük

6 ay
15,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un bu videoyu hazırladığımız tarih itibariyle henüz duyurmadığı yeni mobil işlemcisi Exynos 9820'yi gördük. Bu işlemci Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 gibi modellere güç verecek.
Samsung yepyeni bir mobil işlemci hazırladı. Exynos 9820 adını taşıyan ve 7nm üretim geometrisiyle hazırlanan bu işlemcinin resmi tanıtımı henüz yapılmadı. Bu videoyu hazırladığımız gün itiariyle yarın tanıtılması beklenen Exynos 9820 işlemcisini tesadüfen gördük ve kayıt altına alarak bu videoda sizler için paylaştılk. 

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fx57 6 ay en beğenilen Xiaomiseverim
Merhaba,
Şöyle ki henüz tanıtımı yapılmadı. Bizi gezdirdikleri yerde muhtemelen birinin fark edeceğini düşünmediler.
Çünkü sonrasında yeni çıkacak işlemcinin ismi Exynos 9820 mi olacak diye sorduğumda henüz duyurmadık yanıtlayamayız dediler :)
Umarım açıklayıcı olmuştur.
Sevgiler.
Merhaba,Şöyle ki henüz tanıtımı yapılmadı. Bizi gezdirdikleri yerde muhtemelen birinin fark edeceğini düşünmediler.Çünkü sonrasında yeni çıkacak işlemc...
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fx57 6 ay seven_7343
Merhaba,
Görüşümüze saygı duyarım ama burada iki önemli nokta.
Bir;
- Yeni çıkacak işlemci hazır olma yolunda
- İsmi Exyos 9820 olacak.
Bunlar önemli bilgiler aslında. Cihazlar için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor.
Teşekkürler.
Merhaba,Görüşümüze saygı duyarım ama burada iki önemli nokta.Bir;- Yeni çıkacak işlemci hazır olma yolunda- İsmi Exyos 9820 olacak.Bunlar ...
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AliveFoto 6 ay
Neden hep böyle olumsuz bakıyorsunuz arkadaşlar? Adam yeni güncel haberleri en hızlı şekilde bizlere aktarmak için o kadar çok emek harcıyor bizde çok güzel bu bilgileri emekleri tüketiyoruz. Birtek senmi gördün? Siyah bir cip görsen ne olur görmesen ne olur gibi heves kırıcı yorumlar yapmak yerine ağzına sağlık teşekkürler yazsak ne kaybederiz ?
Ben kendi adıma çok teşekkür ederim instagramda sabırsızca story atmasını beklediğim tek insansın.
Neden hep böyle olumsuz bakıyorsunuz arkadaşlar? Adam yeni güncel haberleri en hızlı şekilde bizlere aktarmak için o kadar çok emek harcıyor bizde çok güzel bu ...
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Y-ZiyA 6 ay
Vatana millete hayırlı olsun
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smart1978 6 ay
Gecen yildan beri bilinen ve sonunda aciga cikan gercek Samsung 7nm yi uretemiyor anca 8 nm teknolojisi ile geliyor.
Lakin sonucta UFS 3.0 ve video da 8K 30 fps 4K da 150 FPS adanmis NPU 2 Gbps LTE-A Pro destegi ile kendi alaninda esasli yenilikleri var ...
Seri uretimini yil sonunda bekleniyormus ... Yani daha yeni baslanmis... Qualcomm un Snapdragon 8150 de ise 7 nm ve seri uretimi gecen aylarda baslanmisti ... Qualcomm un Snapdragon lu islemcisini TSMC yi tercih etmesinin tek sebebi Samsung un 7nm dokumu yapacak altyapisini yetistiremiyor olmasi ve Samsung dan anca 8 nm sunariz demesi ve Qualcomm da kabul etmemesi ki bu olay neredeyse 1 yil once gerceklesti ... Sonucta Snapdragon 8150 li cihazlari Samsung harici markalarda da cok oncesinden gorecegiz :)

Resmi olarak ilan edilmistir iste :
samsung.com/...
news.samsung.com/...
xda-developers.com/...
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Murat Burç 6 ay smart1978
Huawei 1080 60fps de cuvallasin Samsung 8k 30a destek versin

S10 bana sadece exynos ile egelecekmis gibi geliyor inşallah öyle olur. 8k 30 fpsi 5 dakika bile cektirse 10. Yıl cihazima yaraşır bir geliştirme olur. Millet kirin 980 diyip dursun :D
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Krone 6 ay
Diğer editörler gibi şişirme işlerle uğraşmıyor, gerçek bir teknoloji sevdalısı. Takipteyiz.
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djdon 6 ay
ikisibir ne zaman gelecek?
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AMC 6 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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REM 6 ay
Erdi bey sol gözünüzde bir sorun mu var?
Varsa geçmiş olsun
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FIRAT_G_ 6 ay
Bir kedi gördüm sanki, gibi olmuş başlık
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Gt95 6 ay
Ağızına emeğine sağlık
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Khoradasein 6 ay
Cinayeti kör bir kayıkçı görür de, doğanımhaber tesadüfen bi' işlemci görmez mi ha! güççük emrah nidasıyla hemi de!!!
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