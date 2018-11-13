Samsung Galaxy S10'un işlemcisini gördük

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un bu videoyu hazırladığımız tarih itibariyle henüz duyurmadığı yeni mobil işlemcisi Exynos 9820'yi gördük. Bu işlemci Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 gibi modellere güç verecek.
Samsung yepyeni bir mobil işlemci hazırladı. Exynos 9820 adını taşıyan ve 7nm üretim geometrisiyle hazırlanan bu işlemcinin resmi tanıtımı henüz yapılmadı. Bu videoyu hazırladığımız gün itiariyle yarın tanıtılması beklenen Exynos 9820 işlemcisini tesadüfen gördük ve kayıt altına alarak bu videoda sizler için paylaştılk.
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Şöyle ki henüz tanıtımı yapılmadı. Bizi gezdirdikleri yerde muhtemelen birinin fark edeceğini düşünmediler.
Çünkü sonrasında yeni çıkacak işlemcinin ismi Exynos 9820 mi olacak diye sorduğumda henüz duyurmadık yanıtlayamayız dediler :)
Umarım açıklayıcı olmuştur.
Sevgiler.
Görüşümüze saygı duyarım ama burada iki önemli nokta.
Bir;
- Yeni çıkacak işlemci hazır olma yolunda
- İsmi Exyos 9820 olacak.
Bunlar önemli bilgiler aslında. Cihazlar için birkaç ay daha beklememiz gerekiyor.
Teşekkürler.
Ben kendi adıma çok teşekkür ederim instagramda sabırsızca story atmasını beklediğim tek insansın.