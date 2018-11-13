Samsung Galaxy S10'un işlemcisini gördük

Samsung'un bu videoyu hazırladığımız tarih itibariyle henüz duyurmadığı yeni mobil işlemcisi Exynos 9820'yi gördük. Bu işlemci Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 gibi modellere güç verecek.

Samsung yepyeni bir mobil işlemci hazırladı. Exynos 9820 adını taşıyan ve 7nm üretim geometrisiyle hazırlanan bu işlemcinin resmi tanıtımı henüz yapılmadı. Bu videoyu hazırladığımız gün itiariyle yarın tanıtılması beklenen Exynos 9820 işlemcisini tesadüfen gördük ve kayıt altına alarak bu videoda sizler için paylaştılk.