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Samsung Galaxy S4, Android 4.3 güncellemesini aldı: İlk izlenimler

6 yıl
81,7b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S4 için Android 4.3 güncellemesi ülkemizde de resmi olarak kullanıma sunuldu. Bu videomuzda, yeni güncellemenin Galaxy S4'e kazandırdıklarına hızlıca göz atıyoruz.
 

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captor34 6 yıl en beğenilen ₩uston
₩uston
Media Markt'dan aldığım S4'üme daha gelmedi güncelleme


Media marktdan alinanlara guncelleme gelmeyecek..samsung acikladi
₩ustonMedia Markt'dan aldığım S4'üme daha gelmedi güncellemeMedia marktdan alinanlara guncelleme gelmeyecek..samsu...
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3 Yanıt Yanıtla +60
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freudunpiposu 6 yıl
Piyasada Nexus hariç en iyi güncelleme veren firma samsung. Maalesef ne htc ne de sonny bu konuda duyarsız. Htc one'ın 4.3'ü alacağı duyruldu ama hâlâ bekleniyor. Zira geçen sene ki amiral gemisi olan one x'e de güncelleme vermeyeceğini duyurdu. Rakip firmaların bu tavrı samsung'un bu konuda rahat olmasını sağlıyor...
Piyasada Nexus hariç en iyi güncelleme veren firma samsung. Maalesef ne htc ne de sonny bu konuda duyarsız. Htc one'ın 4.3'ü alacağı duyruldu ama hâlâ bekleni...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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EniqmaticTr 6 yıl AppleFans
azsussan
new-desing
azsussan
ZAMZUNG'cular 4.3 geldi diye seviniyorlar. G2'ye 3 hafta icinde 4.4 gelecek. Ne haber


3 aralıkta elimdeki G2 güncelleme almazsa sizden bilirim.

Aralikta 4.4 gelmezse forumu birakacagim. Şeref ve namus sözü

Alintilayalim. Forumu birakmani isterim sahsen. Gereksiz bir kisiliksin. Üslübun da cok yanlis.
azsussannew-desingazsussanZAMZUNG'cular 4.3 geldi diye seviniyorlar. G2'ye 3 hafta icinde 4.4 gel...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
Klavye 3×4 kullananlarida düşünmek gerekirdi hic sevmedim bu klavyeyi
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DH Misafiri 5 yıl
ben s4'mü alalı bir ayı geçti hala 4.3 güncellemesi gelmedi nasıl yapabilirim yardım lütfen
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PhotoTech 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben s4'mü alalı bir ayı geçti hala 4.3 güncellemesi gelmedi nasıl yapabilirim yardım lütfen

hocam başlığın son 4-5 sayfasını okuyun bir daha. Belki gelmemesi hayırlıdır
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaslar ben guncelledim cihazimdan ve hafizada yukselme oldu 11 16 gb oldu yanliz sesli resim gelmedi turkiyede yokmu bu aksam guncelledim super hizli sorun yok gibi klavye olmamis eskisi duruyor
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donanimhaberantalya 5 yıl
BUYRUN ARKADAŞLAR ANDROİD TELEFONUNUZU BİREBİR İOS 7 YE DÖNÜŞTÜRÜN VİDEODA TALİMATLAR VERİLMİŞTİR İYİ EĞLENCELER. bc.vc/...
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DH Misafiri 5 yıl
s4 miniye 4.3 gelecekmi yada güncelleme alan varmı kaç ay oldu bekliyoruz samsung müşteri hizmetleri bir alacak bir bilgi yok diyor deli ediyor insanı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim
saygılarımla
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farukakgun 5 yıl
Güncelleme yapıp da aa süper oldu diyen duymadım, hep bi sorun ya… S3, S4 hep aynı dert. 4.3 yükle tırmala sonra kit kat cart curt gelecek diye bekle avun sonra aaa S5 geliyor, S4 de kasıyodu zaten S5 kasmıyomuş diye yine bi avuntu :))
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DH Misafiri 5 yıl
turkcell den alınan lara gelecekmi günceleme
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DH Misafiri 5 yıl
turkcell den alınan lara gelecekmi günceleme
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sefa_arslan60 5 yıl
Arkadaşlar s3 e 4.3 güncellemesini aldım ama iyi yanlarida var fakat kötü yanlarida yada yine hatalı çıkardılar bunuda çoklu pencere özelliği filan kayboldu ozellik icin sekmesi var ama kendi ortada yok. ..
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sefa_arslan60 5 yıl
Arkadaşlar s3 e 4.3 güncellemesini aldım ama iyi yanlarida var fakat kötü yanlarida yada yine hatalı çıkardılar bunuda çoklu pencere özelliği filan kayboldu ozellik icin sekmesi var ama kendi ortada yok. ..
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Stannis Baratheon. 5 yıl
pil su gibi azalıyor resmen uyku modunda bile şok oldum

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DH Misafiri 5 yıl
turkcell den alınan lara gelecekmi günceleme
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