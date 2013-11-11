Samsung Galaxy S4, Android 4.3 güncellemesini aldı: İlk izlenimler

Samsung Galaxy S4 için Android 4.3 güncellemesi ülkemizde de resmi olarak kullanıma sunuldu. Bu videomuzda, yeni güncellemenin Galaxy S4'e kazandırdıklarına hızlıca göz atıyoruz.

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