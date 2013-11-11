Samsung Galaxy S4, Android 4.3 güncellemesini aldı: İlk izlenimler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Klavye 3×4 kullananlarida düşünmek gerekirdi hic sevmedim bu klavyeyi
|ben s4'mü alalı bir ayı geçti hala 4.3 güncellemesi gelmedi nasıl yapabilirim yardım lütfen
DH Misafiri
hocam başlığın son 4-5 sayfasını okuyun bir daha. Belki gelmemesi hayırlıdır
|Arkadaslar ben guncelledim cihazimdan ve hafizada yukselme oldu 11 16 gb oldu yanliz sesli resim gelmedi turkiyede yokmu bu aksam guncelledim super hizli sorun yok gibi klavye olmamis eskisi duruyor
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|s4 miniye 4.3 gelecekmi yada güncelleme alan varmı kaç ay oldu bekliyoruz samsung müşteri hizmetleri bir alacak bir bilgi yok diyor deli ediyor insanı bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim
saygılarımla
|Güncelleme yapıp da aa süper oldu diyen duymadım, hep bi sorun ya… S3, S4 hep aynı dert. 4.3 yükle tırmala sonra kit kat cart curt gelecek diye bekle avun sonra aaa S5 geliyor, S4 de kasıyodu zaten S5 kasmıyomuş diye yine bi avuntu :))
|turkcell den alınan lara gelecekmi günceleme
|turkcell den alınan lara gelecekmi günceleme
|Arkadaşlar s3 e 4.3 güncellemesini aldım ama iyi yanlarida var fakat kötü yanlarida yada yine hatalı çıkardılar bunuda çoklu pencere özelliği filan kayboldu ozellik icin sekmesi var ama kendi ortada yok. ..
|Arkadaşlar s3 e 4.3 güncellemesini aldım ama iyi yanlarida var fakat kötü yanlarida yada yine hatalı çıkardılar bunuda çoklu pencere özelliği filan kayboldu ozellik icin sekmesi var ama kendi ortada yok. ..
|pil su gibi azalıyor resmen uyku modunda bile şok oldum
|turkcell den alınan lara gelecekmi günceleme
Media marktdan alinanlara guncelleme gelmeyecek..samsung acikladi
Alintilayalim. Forumu birakmani isterim sahsen. Gereksiz bir kisiliksin. Üslübun da cok yanlis.