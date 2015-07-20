Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği "Spigen Armor serisi kılıflar" video inceleme

3 yıl
26,1b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda sizlerle beraber Spigen’in Samsung Galaxy S6 için ürettiği sağlamlık odaklı kaplarını inceleyeceğiz.

- İncelememize Spigen’in Slim Armor serisinden başlayalım. 

Metal, beyaz ve şampanya gibi birçok renk seçeğeniyle gelen Slim Armor elde gayet diri bir his oluşturuyor. Renkli sert polikarbon arka yüzey ve TPU malzeme olmak üzere iki parçadan oluşan Slim Armor, telefonunuzu rahatlıkla içine alabiliyor. Ani darbe durumunda şokun şiddetini azaltan deseniyle TPU malzeme, telefonunuzu çepeçevre sarıyor.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Slim Armor’un, adında geçen Slim, yani ince ibaresine rağmen telefonunuzu bir miktar kalınlaştırdığını görüyoruz. Kabın en kalın kısımları ise yuvarlatılmış kenarlar oluyor. Air Cushion, yani düşme ve darbe durumunda oluşan şiddeti kaba yayan ve yok etmeyi amaçlayan hava boşlukları bu kalın köşelerde bulunuyorlar. Telefonunu sık sık düşüren biri olarak basit ama etkili Air Cushion’ı beğendiğimi söylemem gerek.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Kabın kenarlarına geldiğimizde ise tuşların daha ince bir TPU ile kaplanmış olduğunu görüyoruz. Tok bir hissiyat veren ve dar kıyafetlerin ceplerinde yanlışlıkla basılmayacak türden butonları beğendiğimi söyleyebilirim. 
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Arka yüzeyde ise renkli sert polikarbon malzemeyi görüyoruz. İki parça olması sayesinde çift katmanlı koruma sağlayan renkli yüzeyin nispeten zor çizildiğini söyleyebiliriz. Arkayüzde dikkati çeken detaylardan biri de dayanak çubuğu oluyor. Film izleyeceğim, müzik dinleyeceğim zamanlarda gayet faydalı bulduğum dayanak çubuğunun tırnaklar ile yuvasına oturduğunu, bu sayede de gevşek durmadığını söyleyebilirim.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

- Şimdi sağlamlığın biraz daha ön planda olduğu Tough Armor’a gelelim.

Gümüş, metal ve şampanya rengi gibi birçok renk seçeğeniyle gelen Tough Armor, daha kaslı duran ve Slim Armor’dan bir tık daha kalın bir kap. Slim Armor’da olduğu gibi renkli sert polikarbon arka yüzey ve TPU malzeme olmak üzere iki parçadan oluşan Tough Armor birçok yönüyle Slim Armor’a benziyor ancak farklılaştığı yerler de bulunuyor.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Slim Armor’un yuvarlatılmış köşelerinin aksine Spigen’in keskin çizgiler verdiği Tough Armor, Slim Armor’a göre çok daha kaslı duruyor. Kabın arkasını çevirdiğimizde ise farklı detaylara yer verildiğini görüyoruz. Kamera yuvası küçülen Tough Armor’un arkayüzünde, telefonun sırtüstü düştüğü durumlarda en azından düz zeminlerde arka yüzeyinin yerle temas etmemesini sağlayan çentiklere yer verilmiş. Slim Armor’da bulunan dayanak çubuğu da unutulmamış.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Kenarlara geldiğimizde Slim Armor’da daha düşük profilde tutulan TPU’nun 2mm’ye çıkarıldığını, daha yüksek tutulması sayesinde kenarlardan alınabilecek hasarlara karşı daha iyi bir önlem alındığını görüyoruz. Butonlar da Slim Armor’da olduğu gibi TPU ile kaplı ancak Tough Armor’da daha kaslı çizgilere yer verilmiş.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Tough Armor’un genel anlamda sağlamlığa yönelik daha fazla önlem içerdiğini, daha korumalı bir kap olduğunu söyleyebiliriz.

- Sıra geldi şahsen en hoş bulduğum Neo Hybrid’e.

Diğer kaplarda olduğu gibi birçok renk seçeneğiyle gelen Neo Hybrid, Slim Armor ve Tough Armor’e göre daha zarif bir kap. Yuvarlatılmış hatlara sahip kabın etrafı renkli polikarbon bumper ile kaplı. Bumper’ın üzerinde bulunan butonlar ise plastikten imal edilmiş. İlk başta bumper’ı çıkardığınız an düşecekmiş izlenimi verseler de aslında sabitlenmiş olduklarını belirtmek gerek. Basış hissiyatı anlamında da Slim ve Tough Armor’dan çok daha diri ve doğal bir his veriyorlar.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği


Neo Hybrid’in arka yüzeyi ise Slim ve Tough Armor’un aksine tamamen TPU malzemeden oluşuyor. Elden kaymayı zorlaştıran desenli arka yüzeyin gayet hoş bir his verdiğini söyleyebilirim.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Neo Hybrid’i koruma anlamında değerlendirecek olursak kenarlarının renkli sert polikarbon bumper ile kaplanmış olmasına rağmen Air Cushion kullanılmış olduğunu görüyoruz. Düşme sırasında sert plastiğin şok emme kabiliyetinin ise TPU malzeme kadar iyi olmadığını belirtelim.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Genel olarak değerlendirecek olursak Neo Hybrid, Slim ve Tough Armor’dan daha ince ve zarif yapısıyla Spigen’in S6 için ürettiği kaplar arasında en beğendiklerimden biri oldu.

- Sıradaki ise hem malzeme kalitesiyle hem de zarifliği ile beğenimi kazanan Neo Hybrid Metal.

Özellikle kırmızı ve mavi renk seçeneklerini hoş bulduğum Neo Hybrid Metal belki de Galaxy S6 için üretilmiş en güzel kaplardan biri. Neo Hybrid’in bir üst versiyonu niteliğindeki Neo Hybrid Metal’in etrafında elmas kesimle hazırlanmış, haylice kalın, metal bir bumper bulunuyor. Gayet sağlam ve diri bir his veren metalin elde tutuş hissiyatı gayet hoş, kenarlarda bırakılan parlak hat ise premium bir hava katmış, kaliteli bir malzemeden yapıldığını dokunur dokunmaz hissediyorsunuz. 

Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 
Üzerindeki butonlar ise bumper’la aynı renk ve malzemede tutulmuş, böylece daha bütünleşik bir görünüm sağlanmış. Verdikleri hissiyatı da yine Slim ve Tough Armor’dan daha diri ve başarılı bulduğumu söyleyebilirim.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Arkayüzey ise tamamen TPU malzemeden oluşuyor. Üst ve alt kısımlardaki karbon fiber görünümle deseni hoş bulduğumu söyleyebilirim. Aradığım şeylerden biri ise dayanak çubuğu oldu, diğer kaplarda gördüğümüz çubuğa Neo Hybrid Metal’de yer verilmemiş.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Neo Hybrid Metal’i sağlamlık anlamında değerlendirecek olursak alüminyum çerçevenin malzemesi itibarıyla çizilmelere açık olduğunu belirtmekte fayda var. Günlük kullanımda kolay kolay çizilmese de bozuk para ve anahtar gibi sivri uçlu objeler alüminyum bumper’ı çizebiliyor. Telefonunu ve diğer malzemelerini farklı ceplerde taşıyanlar için bu durumun pek bir sorun teşkil etmediğini, ben zorlayana kadar da bumper’ı çizemediğimi belirtmem gerek. 
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Düşme durumlarında ise telefonu başarılı bir şekilde koruyabilen Neo Hybrid Metal’de Air Cushion’a yer verilmiş. Kabın iç yapısı ve köşelerindeki hava kanallarıyla gerekli koruma önlemlerinin alındığını söyleyebilirim. 

- Son olarak Spigen’ın S6 için üretmiş olduğu en sade kap olan Capsule’ü inceleyelim.

Diğer kaplarda olduğu gibi farklı renk seçenekleri sunulan Capsule, Spigen’in S6 için üretmiş olduğu en sade kap. İncelediğimiz kaplar arasında telefonunuzu renklendirmek için en iyi seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kaplarda olduğu gibi üzerinde herhangi bir girinti çıkıntı veya desen bulunmadığından biraz kaygan bulduğum kabın kalınlık anlamında diğer sağlamlık odaklı kaplardan pek bir farkı yok.
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Sert arka yüzey ve bumper’a yer verilmeyen Capsule, bünyesinde Air Cushion’a sahip. Bu açıdan bakıldığında telefonun tamamını saran yapısı ve Air Cushion ile koruma anlamında diğer kapların pek de gerisinde kalmıyor. 
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Butonların üzeri ise Slim Armor’da olduğu gibi TPU ile kaplı, basış hissiyatı olarak da aralarında fark bulunmadığını söyleyebilirim. Arka yüzeyinde ise dayanak çubuğu haricinde hiçbir çizgiye yer verilmemiş. 
Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği
 

Genel anlamda Capsule renkli yapısına rağmen sade çizgilere sahip, koruma anlamında yeterli bir kap olmuş.

Böylelikle Spigen’ın Samsung Galaxy S6 için üretmiş olduğu koruma odaklı kaplarını incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mfurkan0 3 yıl en beğenilen
Hep aynı kılıfı inceliyorsun.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesudum 3 yıl
Kafamdaki Slim Armor kılıfın siparişini verdim ve dün itibariyle Edge telefona taktım.
Daha önceki kılıflar kılıfsa bu başka bir şey.
Daha önce telefonlarımı yıllarca korumasız ve konforsuz kullanmışım.
Silikon ince kılıfta alamadığım tuş hislerini almaya başladım artık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 3 yıl
Kılıfta beğendiğim tek şey dayanak çubuğu oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl
Sanırım piyasada en çok "çakma" versiyonu bulunan marka bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johnnn 3 yıl
Benim hoşuma gitmeyen şey şu,
Her telefon bu spigen kılıfların içinde aynı duruyor ve bir şekilde biz bunları kullanmak zorundayız gibi hissediyoruz çünkü artık narinler.
Madem aynı duruyor, neden alırken ay onun tipi kaba yok ele iyi oturmuyor falan diyoruz ki?
Gerçekten can sıkıcı bir durum bu.
He tough armor+buff ekran koruyucu ile tank gibi oluyor mu oluyor o da ayrı nokta
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
Tasarım harikası cihazı ne hale soktunuz ya
Kalas ettiniz telefonu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meşhurkeladam 3 yıl
Yorum yorumdur buraya nüfus idaresinden onay alıp da nick almak zorunda değiliz. Unutmayalım ki "pippi" isimli arkadaşımız da varvar forumumuzda. Eleştiriye açık değilseniz yayıncılık yapmayın veyahutveyahutt arka planda çalışın.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 3 yıl meşhurkeladam
Öncelikle benim amacım meseleye bir espri katmaktı, meseleyi farklı anlamanıza üzüldüm doğrusu.

Ben diksiyonuma ne kadar dikkat ediyorsam siz de umarım o kadar yazımınıza dikkat edersiniz;

"...Erdi abide" yerine "...Erdi abi de"
"...türkçemize" yerine "Türkçemize"
"...mesut'da" yerine "...Mesut da"
"...herşey" yerine "...her şey"

...gibi gibi gibi.

Yorumunuz için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meşhurkeladam 3 yıl
Yorumum incelemeyi yapan burak arkadasımıza.Çok iyi türkçemizi korumaya çalışıyoruz ama kitaptan hayat bilgisi okur gibi sunum yapmayın.Çok itici ve sanki reklam için yapılıyormuş havası katıyor.Erdi abide ınceleme yapıyor mesut'da fakat hem dıksıyonu duzgun tutup hemde akıcılıgı korumalısınız.Naçizane yorumum bu şekilde.Yanlış anlaşılmaya mahal vermek ıstemem.Herşey iyi ancak bu noktaya yıkıcı degıl yapıcı olarak yorumda bulunmak ıstedım. :)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 3 yıl meşhurkeladam
Bu yorumu 'meşhur kel adam' atınca ciddiyetini yitirmiyor değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Bu kılıfları TC'de fiziksel mağazalardan bulabilme şansımız var mı arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl
İlave edeyim:
Elimdeki silikon ince kılıf ile kablosuz şarj sorunsuz yapılabiliyor. Arkadaşımın LG G3 telefonu çıplak halde şarj olurken kılıf içinde olmadı. Kendi orijinal LG şarj cihazı da aynı sorunu çıkarıyor.
Reklamdaki tür kılıflar acaba kablosuz şarj konusunda nasıl?
Spigen sitesinde bilgi verilmemiş.
Samsung, araya bir şey koymayın diyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 3 yıl Mesudum
Mesudum

İlave edeyim:
Elimdeki silikon ince kılıf ile kablosuz şarj sorunsuz yapılabiliyor. Arkadaşımın LG G3 telefonu çıplak halde şarj olurken kılıf içinde olmadı. Kendi orijinal LG şarj cihazı da aynı sorunu çıkarıyor.

Reklamdaki tür kılıflar acaba kablosuz şarj konusunda nasıl?
Spigen sitesinde bilgi verilmemiş.
Samsung, araya bir şey koymayın diyor.


Aslında o konuda şarj standı da önemli bir faktör. LG'nin yurtdışında sunduğu WCP-300 kablosuz şarj makinesi kalın kaplarla dahi telefonu şarj edebiliyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
15:20
Samsung Galaxy S8 deneyimim | Alır mıydım?
18,6b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,2b izlenme · 12 sa. yeni video
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
03:23
Airpods Katili "Sony WF-1000X" Bluetooth kulaklık ön inceleme
19,4b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
608 izlenme · 12 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
31:49
Android 8.0 alacak Samsung cihaz listesi ve fazlası | Mobilite
14,6b izlenme · 1 yıl
07:16
Kablosuz hızlı şarj "Samsung EP-PG950 şarj standı" inceleme videosu
11,3b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
10:50
Samsung Galaxy S9+'ın kutusunu açtık, tam bir sanat eseri!
13,9b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,2b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim