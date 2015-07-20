Samsung Galaxy S6 için metal zırh desteği "Spigen Armor serisi kılıflar" video inceleme

Bu videomuzda sizlerle beraber Spigen’in Samsung Galaxy S6 için ürettiği sağlamlık odaklı kaplarını inceleyeceğiz.





- İncelememize Spigen’in Slim Armor serisinden başlayalım.





Metal, beyaz ve şampanya gibi birçok renk seçeğeniyle gelen Slim Armor elde gayet diri bir his oluşturuyor. Renkli sert polikarbon arka yüzey ve TPU malzeme olmak üzere iki parçadan oluşan Slim Armor, telefonunuzu rahatlıkla içine alabiliyor. Ani darbe durumunda şokun şiddetini azaltan deseniyle TPU malzeme, telefonunuzu çepeçevre sarıyor.





Slim Armor’un, adında geçen Slim, yani ince ibaresine rağmen telefonunuzu bir miktar kalınlaştırdığını görüyoruz. Kabın en kalın kısımları ise yuvarlatılmış kenarlar oluyor. Air Cushion, yani düşme ve darbe durumunda oluşan şiddeti kaba yayan ve yok etmeyi amaçlayan hava boşlukları bu kalın köşelerde bulunuyorlar. Telefonunu sık sık düşüren biri olarak basit ama etkili Air Cushion’ı beğendiğimi söylemem gerek.





Kabın kenarlarına geldiğimizde ise tuşların daha ince bir TPU ile kaplanmış olduğunu görüyoruz. Tok bir hissiyat veren ve dar kıyafetlerin ceplerinde yanlışlıkla basılmayacak türden butonları beğendiğimi söyleyebilirim.





Arka yüzeyde ise renkli sert polikarbon malzemeyi görüyoruz. İki parça olması sayesinde çift katmanlı koruma sağlayan renkli yüzeyin nispeten zor çizildiğini söyleyebiliriz. Arkayüzde dikkati çeken detaylardan biri de dayanak çubuğu oluyor. Film izleyeceğim, müzik dinleyeceğim zamanlarda gayet faydalı bulduğum dayanak çubuğunun tırnaklar ile yuvasına oturduğunu, bu sayede de gevşek durmadığını söyleyebilirim.





- Şimdi sağlamlığın biraz daha ön planda olduğu Tough Armor’a gelelim.





Gümüş, metal ve şampanya rengi gibi birçok renk seçeğeniyle gelen Tough Armor, daha kaslı duran ve Slim Armor’dan bir tık daha kalın bir kap. Slim Armor’da olduğu gibi renkli sert polikarbon arka yüzey ve TPU malzeme olmak üzere iki parçadan oluşan Tough Armor birçok yönüyle Slim Armor’a benziyor ancak farklılaştığı yerler de bulunuyor.





Slim Armor’un yuvarlatılmış köşelerinin aksine Spigen’in keskin çizgiler verdiği Tough Armor, Slim Armor’a göre çok daha kaslı duruyor. Kabın arkasını çevirdiğimizde ise farklı detaylara yer verildiğini görüyoruz. Kamera yuvası küçülen Tough Armor’un arkayüzünde, telefonun sırtüstü düştüğü durumlarda en azından düz zeminlerde arka yüzeyinin yerle temas etmemesini sağlayan çentiklere yer verilmiş. Slim Armor’da bulunan dayanak çubuğu da unutulmamış.





Kenarlara geldiğimizde Slim Armor’da daha düşük profilde tutulan TPU’nun 2mm’ye çıkarıldığını, daha yüksek tutulması sayesinde kenarlardan alınabilecek hasarlara karşı daha iyi bir önlem alındığını görüyoruz. Butonlar da Slim Armor’da olduğu gibi TPU ile kaplı ancak Tough Armor’da daha kaslı çizgilere yer verilmiş.





Tough Armor’un genel anlamda sağlamlığa yönelik daha fazla önlem içerdiğini, daha korumalı bir kap olduğunu söyleyebiliriz.





- Sıra geldi şahsen en hoş bulduğum Neo Hybrid’e.





Diğer kaplarda olduğu gibi birçok renk seçeneğiyle gelen Neo Hybrid, Slim Armor ve Tough Armor’e göre daha zarif bir kap. Yuvarlatılmış hatlara sahip kabın etrafı renkli polikarbon bumper ile kaplı. Bumper’ın üzerinde bulunan butonlar ise plastikten imal edilmiş. İlk başta bumper’ı çıkardığınız an düşecekmiş izlenimi verseler de aslında sabitlenmiş olduklarını belirtmek gerek. Basış hissiyatı anlamında da Slim ve Tough Armor’dan çok daha diri ve doğal bir his veriyorlar.





Neo Hybrid’in arka yüzeyi ise Slim ve Tough Armor’un aksine tamamen TPU malzemeden oluşuyor. Elden kaymayı zorlaştıran desenli arka yüzeyin gayet hoş bir his verdiğini söyleyebilirim.





Neo Hybrid’i koruma anlamında değerlendirecek olursak kenarlarının renkli sert polikarbon bumper ile kaplanmış olmasına rağmen Air Cushion kullanılmış olduğunu görüyoruz. Düşme sırasında sert plastiğin şok emme kabiliyetinin ise TPU malzeme kadar iyi olmadığını belirtelim.





Genel olarak değerlendirecek olursak Neo Hybrid, Slim ve Tough Armor’dan daha ince ve zarif yapısıyla Spigen’in S6 için ürettiği kaplar arasında en beğendiklerimden biri oldu.





- Sıradaki ise hem malzeme kalitesiyle hem de zarifliği ile beğenimi kazanan Neo Hybrid Metal.





Özellikle kırmızı ve mavi renk seçeneklerini hoş bulduğum Neo Hybrid Metal belki de Galaxy S6 için üretilmiş en güzel kaplardan biri. Neo Hybrid’in bir üst versiyonu niteliğindeki Neo Hybrid Metal’in etrafında elmas kesimle hazırlanmış, haylice kalın, metal bir bumper bulunuyor. Gayet sağlam ve diri bir his veren metalin elde tutuş hissiyatı gayet hoş, kenarlarda bırakılan parlak hat ise premium bir hava katmış, kaliteli bir malzemeden yapıldığını dokunur dokunmaz hissediyorsunuz.





Üzerindeki butonlar ise bumper’la aynı renk ve malzemede tutulmuş, böylece daha bütünleşik bir görünüm sağlanmış. Verdikleri hissiyatı da yine Slim ve Tough Armor’dan daha diri ve başarılı bulduğumu söyleyebilirim.





Arkayüzey ise tamamen TPU malzemeden oluşuyor. Üst ve alt kısımlardaki karbon fiber görünümle deseni hoş bulduğumu söyleyebilirim. Aradığım şeylerden biri ise dayanak çubuğu oldu, diğer kaplarda gördüğümüz çubuğa Neo Hybrid Metal’de yer verilmemiş.





Neo Hybrid Metal’i sağlamlık anlamında değerlendirecek olursak alüminyum çerçevenin malzemesi itibarıyla çizilmelere açık olduğunu belirtmekte fayda var. Günlük kullanımda kolay kolay çizilmese de bozuk para ve anahtar gibi sivri uçlu objeler alüminyum bumper’ı çizebiliyor. Telefonunu ve diğer malzemelerini farklı ceplerde taşıyanlar için bu durumun pek bir sorun teşkil etmediğini, ben zorlayana kadar da bumper’ı çizemediğimi belirtmem gerek.





Düşme durumlarında ise telefonu başarılı bir şekilde koruyabilen Neo Hybrid Metal’de Air Cushion’a yer verilmiş. Kabın iç yapısı ve köşelerindeki hava kanallarıyla gerekli koruma önlemlerinin alındığını söyleyebilirim.





- Son olarak Spigen’ın S6 için üretmiş olduğu en sade kap olan Capsule’ü inceleyelim.





Diğer kaplarda olduğu gibi farklı renk seçenekleri sunulan Capsule, Spigen’in S6 için üretmiş olduğu en sade kap. İncelediğimiz kaplar arasında telefonunuzu renklendirmek için en iyi seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kaplarda olduğu gibi üzerinde herhangi bir girinti çıkıntı veya desen bulunmadığından biraz kaygan bulduğum kabın kalınlık anlamında diğer sağlamlık odaklı kaplardan pek bir farkı yok.





Sert arka yüzey ve bumper’a yer verilmeyen Capsule, bünyesinde Air Cushion’a sahip. Bu açıdan bakıldığında telefonun tamamını saran yapısı ve Air Cushion ile koruma anlamında diğer kapların pek de gerisinde kalmıyor.





Butonların üzeri ise Slim Armor’da olduğu gibi TPU ile kaplı, basış hissiyatı olarak da aralarında fark bulunmadığını söyleyebilirim. Arka yüzeyinde ise dayanak çubuğu haricinde hiçbir çizgiye yer verilmemiş.





Genel anlamda Capsule renkli yapısına rağmen sade çizgilere sahip, koruma anlamında yeterli bir kap olmuş.





Böylelikle Spigen’ın Samsung Galaxy S6 için üretmiş olduğu koruma odaklı kaplarını incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.



