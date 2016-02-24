Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Galaxy S7 inceleme videosu

3 yıl
76,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung’un en yeni akıllı telefonu Galaxy S7’nin tüm önemli detaylarına yakından baktık ve kapsamlı bir incelmesini hazırladık. Önemli yenilikler, performans, kamera özellikleri ve dahası videomuzda:

Samsung’un en yeni ve en iddialı akıllı telefonu Galaxy S7’nin tüm önemli detaylarına yakından baktık ve kapsamlı bir incelmesini hazırladık. Önemli yenilikler, performans, kamera özellikler ve dahası inceleme videomuzda.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mu5tafa 3 yıl en beğenilen
Geç oldu ama temiz oldu. önlerden..

Mesut ile erdi abi gitmişken orada bir mobilite çekseler iyi Olurdu.


Samsung pile önem vermeye başladı. Amoled ekranın ve 14 nm üretim teknolojisi sayesinde pili En çok giden amiral gemisi olacak bence.
Geç oldu ama temiz oldu. önlerden..Mesut ile erdi abi gitmişken orada bir mobilite çekseler iyi Olurdu.Samsung pile önem verme...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan_kolay 3 yıl
daha iyi kamera, daha iyi ekran, daha güçlü işlemci, daha iyi pil kapasitesi, suya toza karşı dayanıklılık vs vs vs derken S6 ile arasında fark yok almayın diyenlerin bi zahmet burda işi yok ya..
tasarım aynı diyenler; bu telefonu elinize aldığınızda eğer bir şıklık hissi veriyorsa tasarım aynı değildir, tasarıma şekik olarak bakıp detayı fark etmeyen adam elma ile armutta aynıdır der, telefonun çizgileri daha modern ve şık olmuş, elinize aldığınız zaman o hissiyatı veriyorsa eğer bitmiştir..
birde şu forumda tasarım geyiği yapmaktan bi vazgeçin audi mercedes bmw içinde yıllardır aynı tasarım diyormusunv veya volkswagen için, tasarım markanın yüzüdür, buda samsungun yüzüdür..
daha iyi kamera, daha iyi ekran, daha güçlü işlemci, daha iyi pil kapasitesi, suya toza karşı dayanıklılık vs vs vs derken S6 ile arasında fark yok almayın diye...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caneycaney 3 yıl
her videoya aynı giriş şekli baydı açıkçası
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Drakoid 3 yıl fx57
Mobil olmuyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakimutata Insane 3 yıl
abla güzelmiş abla diyorum espiriden :) tam benlikmiş ilik gibi mubarek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 3 yıl
Tasarim temcik pilavi olmus her zamanki samsung insanlari enayi yerine koymus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snip5r 3 yıl
s6'dan tek farki pil ve kamera. hali hazirda s6'niz varsa s7'ye gecmek mantikli degil. bu arada rengi siyah iyi tutturmus samsung bu kez. uygulamalar arasi gecis cok iyi ama s6 ile yan yana pek fark yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 3 yıl
Samsung ların swipe klavyesi maalesef beş para etmez kelime haznesi çok kıt ve kullanıcıyı marketteki 3rd party keyloggerli klavyelere mahkum bırakıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 3 yıl
note 5 te tianium , s7 edge de gri mi artik ismi silver mi ne ise o renk super
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tupacamaru 3 yıl
Kağıt üstünde herşey iyi görünüyor ama acele etmemek lazım çünkü olası bir kronik sorun yada yazılım sorunları baş gösterebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
ah bi de çıkarılabilir batarya olsaydı 10 numara olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skyfall44 3 yıl
Bu kez yapmış samsung.Eksiği yok denebilecek bir cihaz olmuş.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bendenbirben 3 yıl
bendenbirben
erhanacarsBence bu sene lg g5 s7 nin onunde..cunku 1- ulkemize s7 ler sd820 ile gelmeyecek fakat lg g5 direk sd820 li (su an note 3 n9000q kullanan biri olarak note 3 un snapdragonlu yurt disi versiyonunun cok daha iyi oldugunu bir cok yorumdan ve kullanici tecrubelerinden biliyorum) 2- lg g5 de arti olarak infrared portu var 3) kamerasi 16 mp bence daha iyi 4) degistirilebilir batarya 5) fm radio 6) usb type c portu 7) daha buyuk ekran 8)eklenebilir kamera tarzi bir suru sey vs...bunlar su an ilk bakista aklima gelenler..ayrica s4 den beri samsunglarin hepsi ayni gibi..cok buyuk bir yenilik yok.. bu yuzden kesinlikle lg g5 ...
Sd note 3 te iyiydi fakat bu durum note 4 ile tersine döndü.. Artık exynoslar daha iyi. sd gelse almam bu telefonu. g5 ekran daha küçük. o çerçeveler ne öyle. Çok kötü bir tasarım. g3den sonra. pil yine sorun olacak. Adım gibi eminim buna. type-c portu şu an çok önemli değil ama yeni telefon da olmalıydı bu.

Düzeltme: Ekran konusunda Edge i kastetmiştim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:47
TRT bandrolündeki artışın telefon fiyatlarına etkisi
13,5b izlenme · 2 yıl
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
10,7b izlenme · 2 gün
15:20
Samsung Galaxy Note 8 detaylı ön inceleme: Merak edilen her şey!
25,9b izlenme · 2 yıl
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
14:23
Turkcell T80 lanse edildi: İşte detaylar
15,5b izlenme · 2 yıl
11:53
Huawei'in Çin'deki mağazasını gezdik: Nova 2 Plus, P10 Plus Mate 9 Pro ve dahası...
14,7b izlenme · 2 yıl
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
04:42
Çinli iPhone 8 elimizde: Çakma telefonda son nokta!
19,9b izlenme · 2 yıl
07:39
Nokia geri döndü: Android'li yeni telefonu Nokia 3'ü kullandık
31,4b izlenme · 2 yıl
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
17:49
Sony Xperia XZ Premium incelemesi "En Güçlü Samuray"
18,1b izlenme · 2 yıl
21:00
OnePlus 5 kutu açma, ön inceleme ve Xiaomi Mi6 ile kıyaslama
49,8b izlenme · 2 yıl
06:45
Nokia'nın en iddialı Android telefonu elimizde: Nokia 6
50,6b izlenme · 2 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,7b izlenme · 3 hf.
21:46
Çin'de Xiaomi Mi6 satın aldım: Fiyatlar nasıl ?
48,4b izlenme · 2 yıl
56:18
Samsung Galaxy S8+ detaylı inceleme: Kullanım deneyimlerimizle
22,8b izlenme · 2 yıl
20:33
OnePlus 5 inceleme videosu: Bu telefon çok hızlı, çok iddialı
33b izlenme · 2 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim