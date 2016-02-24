Samsung Galaxy S7 inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung’un en yeni akıllı telefonu Galaxy S7’nin tüm önemli detaylarına yakından baktık ve kapsamlı bir incelmesini hazırladık. Önemli yenilikler, performans, kamera özellikleri ve dahası videomuzda:
Samsung’un en yeni ve en iddialı akıllı telefonu Galaxy S7’nin tüm önemli detaylarına yakından baktık ve kapsamlı bir incelmesini hazırladık. Önemli yenilikler, performans, kamera özellikler ve dahası inceleme videomuzda.
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Mesut ile erdi abi gitmişken orada bir mobilite çekseler iyi Olurdu.
Samsung pile önem vermeye başladı. Amoled ekranın ve 14 nm üretim teknolojisi sayesinde pili En çok giden amiral gemisi olacak bence.
tasarım aynı diyenler; bu telefonu elinize aldığınızda eğer bir şıklık hissi veriyorsa tasarım aynı değildir, tasarıma şekik olarak bakıp detayı fark etmeyen adam elma ile armutta aynıdır der, telefonun çizgileri daha modern ve şık olmuş, elinize aldığınız zaman o hissiyatı veriyorsa eğer bitmiştir..
birde şu forumda tasarım geyiği yapmaktan bi vazgeçin audi mercedes bmw içinde yıllardır aynı tasarım diyormusunv veya volkswagen için, tasarım markanın yüzüdür, buda samsungun yüzüdür..