Samsung Galaxy S7 inceleme videosu

Samsung’un en yeni akıllı telefonu Galaxy S7’nin tüm önemli detaylarına yakından baktık ve kapsamlı bir incelmesini hazırladık. Önemli yenilikler, performans, kamera özellikleri ve dahası videomuzda:

Samsung’un en yeni ve en iddialı akıllı telefonu Galaxy S7’nin tüm önemli detaylarına yakından baktık ve kapsamlı bir incelmesini hazırladık. Önemli yenilikler, performans, kamera özellikler ve dahası inceleme videomuzda.