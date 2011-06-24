Samsung, Galaxy Tab 10.1'in aksesuarlarını satışa sundu

Kısa bir süre önce Amerika'da Galaxy Tab 10.1'i kullanıcıyla buluşturan Samsung, tableti için hazırladığı aksesuarları da satışa sundu.

Satışa sunulan aksesuarlardan biri olan multimedia dock (35 dolar) ile 10.1 inçlik tablet eksiksiz bir masaüstü multimedya cihazına dönüşüyor. Tabletin masaüstünde tıpkı bir dijital fotoğraf çerçevesi gibi durmasını sağlayan dock, üzerinde harici ses sistemlerine bağlanabilmesini sağlayan 3.5 mm'lik ses çıkışı bulundururken; ayrıca HDMI pass through ile aracı bir HDMI adaptörü ile tabletin eğlence sistemlerine bağlanmasına imkan veriyor.

Samsung'un satışa sunduğu diğer dock ise Galaxy Tab 10.1'e fiziksel klavye kazandırıyor. Klasik klavye tuşlarının yanı sıra internet, müzik, mail gibi işlemler için özelleşmiş tuşları bulunan klavyeli dock (70 dolar) ile tablette daha hızlı işlem yapabilmek mümkün oluyor. Samsung, tabletlerinde kablosuz klavye kullanmak isteyen kullanıcılar için hazırladığı Bluetooth'lu klavyesini ise ilerleyen dönemde satışa sunuacak. Galaxy Tab 10.1'i istenmeyen çiziklere karşı koruyan deri kılıflar (50 dolar) ve yüksek çözünürlüklü TV'lere bağlanılmasını sağlayan HDMI adaptörü (40 dolar) de Samsung'un satışa sunduğu aksesuarlar arasında yer alıyor.