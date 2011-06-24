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Samsung, Galaxy Tab 10.1'in aksesuarlarını satışa sundu

7 yıl
19,1b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy Tab 10.1'in aksesuarlarını satışa sundu
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Kısa bir süre önce Amerika'da Galaxy Tab 10.1'i kullanıcıyla buluşturan Samsung, tableti için hazırladığı aksesuarları da satışa sundu.

Satışa sunulan aksesuarlardan biri olan multimedia dock (35 dolar) ile 10.1 inçlik tablet eksiksiz bir masaüstü multimedya cihazına dönüşüyor. Tabletin masaüstünde tıpkı bir dijital fotoğraf çerçevesi gibi durmasını sağlayan dock, üzerinde harici ses sistemlerine bağlanabilmesini sağlayan 3.5 mm'lik ses çıkışı bulundururken; ayrıca HDMI pass through ile aracı bir HDMI adaptörü ile tabletin eğlence sistemlerine bağlanmasına imkan veriyor.

Samsung'un satışa sunduğu diğer dock ise Galaxy Tab 10.1'e fiziksel klavye kazandırıyor. Klasik klavye tuşlarının yanı sıra internet, müzik, mail gibi işlemler için özelleşmiş tuşları bulunan klavyeli dock (70 dolar) ile tablette daha hızlı işlem yapabilmek mümkün oluyor. Samsung, tabletlerinde kablosuz klavye kullanmak isteyen kullanıcılar için hazırladığı Bluetooth'lu klavyesini ise ilerleyen dönemde satışa sunuacak. Galaxy Tab 10.1'i istenmeyen çiziklere karşı koruyan deri kılıflar (50 dolar) ve yüksek çözünürlüklü TV'lere bağlanılmasını sağlayan HDMI adaptörü (40 dolar) de Samsung'un satışa sunduğu aksesuarlar arasında yer alıyor.

Samsung, Galaxy Tab 10.1'in aksesuarlarını satışa sundu
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Samsung, Galaxy Tab 10.1'in aksesuarlarını satışa sundu
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Samsung, Galaxy Tab 10.1'in aksesuarlarını satışa sundu
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sansal07 7 yıl
smart1978
Amerika dan urun bedeli (500$ ) disinda 40$ farkla getirtiyorum... Sahibinden ve gittigdyordaki kazik fiyatlara mahkum kalmayin...

Arkadaşım ürünün özelliklerini bana yazabilirsen sevinirim .. Ürünün depolama kapasitesi ne kadar ve ayrıca 3g modeli mi ? Not : 3g modeliyse tr de kullanıma imkan veriyor mu ? Şimdiden teşekkürler
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba,
amerikadan gelenler verizon ya da TT olsa bile yada serbest surum olsa bıle calısıyor mu?
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smart1978 7 yıl
Amerika dan urun bedeli (500$ ) disinda 40$ farkla getirtiyorum... Sahibinden ve gittigdyordaki kazik fiyatlara mahkum kalmayin...
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smart1978 7 yıl
USB host adaptoru de var 20$ ... Boylece harici diskler klavye fare usb bellekler kart okuyuculari da kullanilabiliyor....
Samsung bu kadar incelik icin giris turlerinde kisitlanmasi anlasilabilir.. Onemli olan bu giriislerin adaptorlerin dusunulmesiiydii....
Blietoth kalvye ve fare zaten var... Tabletlierde usb den klavye fare baglama cok SIK degil hosdegil....
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séquestre 7 yıl
İyiymiş arkadaşın dediği gibi bir faresi eksik ..
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sondemir 7 yıl

kopfnickerz
İyiymiş arkadaşın dediği gibi bir faresi eksik ..

Bluetooth mouse bağlanabiliyor.
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aisiklilar 7 yıl
amerikadan getirdim galaxy tab 10.1 ilgilenen varsa satabilirim :)
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patrain 7 yıl
fare bağlayamıyor muyuz ?
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theyapici 7 yıl
biraz fazla büyük gibi ama gerçekten de klavye takılınca lap top net book arası birşee dönüşeceği kesin
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