Samsung Galaxy Tab, dünya çapında 2 milyon satış barajını aştı

Samsung'un ilk Android tableti ünvanını taşıyan Galaxy Tab'ın küresel pazara giriş yaptıktan üç ay sonra 2 milyonluk satış barajını aştığı anons edildi. Yonhap Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Galaxy Tab satışlarının 500.000'ini Avrupa, 350.000'ini Kuzey Amerika ve 330.000'ini Asya ülkeleri oluşturuyor. Şu an itibariyle 94 ülkede satışı tüm hızıyla süren tabletin teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (5.76 Mbps) desteği

12 mm kalınlık

Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi

TouchWIZ 3.0 arayüzü

1 GHz Hummingbird işlemci, 512 MB RAM, PowerVR SGX 540 grafik birimi

Üç yönlü jiroskop

7.0 inç boyutlu 600 x 1024 piksel dokunmatik ekran

3.5 mm kulaklık girişi

16 GB / 32 GB dahili bellek seçenekleri, microSD kart girişi

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 3.0

3.2 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş

720 x 480 @ 30 FPS video kaydı

Telefon olarak kullanılabilme

GPS, aGPS

Adobe Flash 10.1 desteği

Full HD video oynatabilme

4000 mAh batarya



göze çarpıyor.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2011/01/26/41/0601000000AEN20110126005700320F.HTML Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.