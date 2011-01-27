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Samsung Galaxy Tab, dünya çapında 2 milyon satış barajını aştı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'un ilk Android tableti ünvanını taşıyan Galaxy Tab'ın küresel pazara giriş yaptıktan üç ay sonra 2 milyonluk satış barajını aştığı anons edildi. Yonhap Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre Galaxy Tab satışlarının 500.000'ini Avrupa, 350.000'ini Kuzey Amerika ve 330.000'ini Asya ülkeleri oluşturuyor. Şu an itibariyle 94 ülkede satışı tüm hızıyla süren tabletin teknik özelliklerini sizler için bir kez daha gündeme getirirsek;

  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (5.76 Mbps) desteği
  • 12 mm kalınlık
  • Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi
  • TouchWIZ 3.0 arayüzü
  • 1 GHz Hummingbird işlemci, 512 MB RAM, PowerVR SGX 540 grafik birimi
  • Üç yönlü jiroskop
  • 7.0 inç boyutlu 600 x 1024 piksel dokunmatik ekran
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 16 GB / 32 GB dahili bellek seçenekleri, microSD kart girişi
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 3.0
  • 3.2 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • 720 x 480 @ 30 FPS video kaydı
  • Telefon olarak kullanılabilme
  • GPS, aGPS
  • Adobe Flash 10.1 desteği
  • Full HD video oynatabilme
  • 4000 mAh batarya

    göze çarpıyor.

    • http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2011/01/26/41/0601000000AEN20110126005700320F.HTML Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Tablet bile olmayan bir cihazın bu kadar satmış olması bile oldukça şaşırtıcı
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Batuist 8 yıl
aslında bakılacak olursa hiç alınacak bir tablet değil. Bu aslında tabletten ziyade tam anlamıyla ekranı büyük bir telefondan başka birşey değil. insan bir tablette gelişmiş yazılım kullanmak ister. bunda sadece android telefonların minik ekranları için yazılmış basit yazılımlardan başka birşer kullanamıyorsun. Zaten android 2.2 emanet gibi duruyor cihazda, birde bazı uygulamaların sadece ekranın ortasında desteklediği çözünürlük kadar yerde ekranın orta yerinde çalışması çok kötü bir durum.. ne alınacak bir ürün nede o parayı hak eden bir ürün. ilk nesil ürünler oldukları için normal karşılanabilir ama son tüketicinin en azından ikinci nesil ürünleri beklemesi bence çok daha yararlarına olacaktır.
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taytaylan 8 yıl
Batuist

aslında bakılacak olursa hiç alınacak bir tablet değil. Bu aslında tabletten ziyade tam anlamıyla ekranı büyük bir telefondan başka birşey değil. insan bir tablette gelişmiş yazılım kullanmak ister. bunda sadece android telefonların minik ekranları için yazılmış basit yazılımlardan başka birşer kullanamıyorsun. Zaten android 2.2 emanet gibi duruyor cihazda, birde bazı uygulamaların sadece ekranın ortasında desteklediği çözünürlük kadar yerde ekranın orta yerinde çalışması çok kötü bir durum.. ne alınacak bir ürün nede o parayı hak eden bir ürün. ilk nesil ürünler oldukları için normal karşılanabilir ama son tüketicinin en azından ikinci nesil ürünleri beklemesi bence çok daha yararlarına olacaktır.


Aman Hocam galaxy tab şu an için en iyi tabletlerden biridir.Basit yazılımlar diyorsun,ilginç :))) Şu anda android markette 100.000 üzeri uygulama var.Cihazda yok yok.Ben ofisimin tüm işini tabdan yapıyorum:

FTP
Photoshop
Teamviewer
World
Excell
PDF

Eğlence için kullandıklarım:
Playstation Emulator(Tüm Playstation oyunlarını çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz.)
Android HD oyunlar (Bu anlatılmaz görülmesi lazım)
Nintendo GBA emulator
Online Oyunlar
Full HD Filmler( Mkv,avi farketmiyor,altyazı desteği var,ses 5.1 :) )
vs.vs.vs
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