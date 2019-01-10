Samsung Notebook 9 Pro üst seviyeye hitap ediyor

GeForce RTX ekran kartları ile donattığı Odyssey oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtan Samsung’un diğer bir ürünü ise Notebook 9 Pro adındaki yeni nesil ikisi bir arada dizüstü bilgisayar modeli oldu.

Samsung Notebook 9 Pro özellikleri

Samsung Notebook 9 Pro keskin köşeleri ve alüminyum gövde yapısı ile Premium bir görünüm kazanmış. Önceki nesilde eleştirilen konulardan birisi polikarbonat gövde yapısıydı.

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13.3 inçlik Full HD dokunmatik ekran özel bir menteşe yardımıyla arkaya katlanıyor ve tablet olarak kullanılabiliyor. Kasa içerisinde Active Pen ekran kalemi için de yuva yer alıyor. Güç tuşu parmak izi okuyucusu olarak da görev yapıyor. İnce çerçeveler sayesinde gövde biraz daha kompakt hale gelmiş.

4 çekirdekli Intel Core i7-8565U işlemcisiyle gelen Samsung Notebook 9 Pro, 8GB DDR4 RAM ve 256GB PCIe NVMe SSD depolama sürücüsü sunuyor. Grafik tarafında ise işlemciye entegre birim ile yetinmek zorundasınız.

2 adet Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi ve 1 adet USB Tip-C girişi barındıran model ayrıca microSD kart yuvasına da sahip. 55Wh kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenmiş. Samsung Notebook 9 Pro modeli bahar aylarında piyasada olacak.