USB belleklerde 4TB kapasite dönemi çok yakın

Her ihtiyacımız için yanımızdan ayırmadığımız USB belleklerde de kapasiteler artık önem taşımaya başladı. Yüksek boyutlu dosyalar için bazen birkaç tane USB bellek taşıdığımız oluyor. Western Digital sektörün en yüksek kapasiteli USB belleğini duyurdu.

Tam 4TB kapasite

Henüz prototip aşamasında olan USB bellek USB Tip-C girişi üzerinden bağlantı kuruyor. SanDisk markası ile piyasaya sürülmesi planlanan USB bellek tam 4TB kapasite ile taşınabilir depolama ünitelerine kafa tutuyor.

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Kaynaklar Western Digital’in 96 katmanlı 1.33Tb QLC NAND bellek modüllerine yer verdiğini ifade ediyor. Bir hücrede 4 bitlik veri sıkıştıran QLC NAND bellek modülleri sayesinde bu tür yüksek kapasiteli ancak kompakt boyutlarda depolama ürünlerine sıkça rastlayacağız.

Diğer taraftan yoğun kapasiteler hızdan biraz ödün verebilir. SanDisk 4TB USB belleğin okuma ve yazma hızlarının 20MB-200MB arasında bir yerlerde olacağı tahmin ediliyor. Yani daha çok gündelik işleri için USB bellek taşıyanları hedefliyor. Şimdilik 4TB kapasiteli USB belleğin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.