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USB belleklerde 4TB kapasite dönemi çok yakın

QLC NAND bellek teknolojisi ile birlikte küçük yapılara yüksek kapasiteler sığdırılabilecek. Western Digital bunu göstermek amacıyla CES 2019 fuarına 4TB kapasiteli USB belleğini getirdi.
4 ay
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10
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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USB belleklerde 4TB kapasite dönemi çok yakın

Her ihtiyacımız için yanımızdan ayırmadığımız USB belleklerde de kapasiteler artık önem taşımaya başladı. Yüksek boyutlu dosyalar için bazen birkaç tane USB bellek taşıdığımız oluyor. Western Digital sektörün en yüksek kapasiteli USB belleğini duyurdu.

Tam 4TB kapasite

Henüz prototip aşamasında olan USB bellek USB Tip-C girişi üzerinden bağlantı kuruyor. SanDisk markası ile piyasaya sürülmesi planlanan USB bellek tam 4TB kapasite ile taşınabilir depolama ünitelerine kafa tutuyor.

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Kaynaklar Western Digital’in 96 katmanlı 1.33Tb QLC NAND bellek modüllerine yer verdiğini ifade ediyor. Bir hücrede 4 bitlik veri sıkıştıran QLC NAND bellek modülleri sayesinde bu tür yüksek kapasiteli ancak kompakt boyutlarda depolama ürünlerine sıkça rastlayacağız.

Diğer taraftan yoğun kapasiteler hızdan biraz ödün verebilir. SanDisk 4TB USB belleğin okuma ve yazma hızlarının 20MB-200MB arasında bir yerlerde olacağı tahmin ediliyor. Yani daha çok gündelik işleri için USB bellek taşıyanları hedefliyor. Şimdilik 4TB kapasiteli USB belleğin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

 

https://www.anandtech.com/show/13823/western-digital-demonstrates-4tb-usbc-thumb-drive-prototype-at-ces-2019 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Executor Arhentir 4 ay
şimdilik gerek yok.
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matrix52 4 ay
4TB'ye istenilen para ne daha önemli. 1TB Kingston için 612 dolar fiyat çekmişler.
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_Dominic_Toretto_ 4 ay
@intel7mix
Ciddi öneme sahip verilerin bir yerde daha yedeği olmalı.
@Seyrim
Oyunlar, Müzik, Filmler bunlar ilerde USB veya türevlerinde gelecek muhtemelen. Gerçi djital daha ön planda ama. Kutu olayı son bir kez o tarafa evrilebilir.
Yine kutulu alacaksın ama, içerisinden Flash Kart/USB çıkacak. PS Vita oyunları misali.
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tecnomic 4 ay
4 tb 3,5 inç güvenilir hdd lazım ne önerirsiniz arkadaşlar.
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M4M00D 4 ay
Marka olarak wd önerebilirim modelini de ne için kullanacağına ve bütçene göre seçebilirsin
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Seyrim 4 ay
CD, DVD, Bluray dönemi kapanıyor.. Çocukluğumzda oynadığımı oyunlar gibi yine kartuş dönemi başlıyor..
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lzerk 4 ay
120gb ssd'ler 29 dolar, alırsın bi usb3 kablo... usb bellek işi bitti artık
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ssbrutality 4 ay
Hele bir de sandisk. :) bozulursa , ki bozulacak o zaman eller havaya.
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esmerbuyucu 4 ay
Tasarımı da 2000'lerden kalma.
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intel7mix 4 ay
Bunlara güvenip verinizi atıp dışlarda bir kaybetseniz yandınız.
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ces2019, western digital 4tb usb drive ve
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