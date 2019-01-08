HP Omen 15 dünyanın ilk 240Hz ekranına sahip oyuncu bilgisayarı

Oyuncu monitörleri veya dizüstü modellerinde tazeleme hızı yarışı iyice hızlandı. 144Hz, 160Hz derken HP Omen 15 modeli 240Hz tazeleme hızı seviyesine çıkarak sektörde bir ilke imza attı.
HP Omen 15 özellikleri ve fiyatı
15.6 inçlik Full HD çözünürlükte bir IPS ekrana sahip olan HP Omen 15 modeli 240Hz tazeleme hızı sayesinde hareketli oyunlarda çok daha akıcı bir tecrübe sunuyor. Ayrıca 144Hz ve altında hızlar sunan ekran seçenekleri de olacak.Ayrıca Bkz. "Asus’tan AMD yongalı TUF oyuncu dizüstü modelleri"
Dizüstü modelinde Intel Core i7-8750H işlemcisi ve RTX 2070 Max-Q ekran kartı yer alıyor. 16GB DDR4 çift kanal RAM bellek yanında 128GB SSD ve 1TB HDD depolama kombinasyonu kullanılmış.
Arka aydınlatmalı klavyenin tuş mesafesi oldukça iyi. Kasanın kalınlığı 25mm seviyesine kadar çıkıyor. Kapağın üzerinde kırmızı aydınlatmalı X logosu yer alıyor. Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C, USB Tip-A, HDMI girişleri olan HP Omen 15 modeli 2.4Kg ağırlığa sahip.
WiFi 6 bağlantısına sahip olan HP Omen 15 modelinin 144Hz ekranlı versiyonu 1370$ fiyat etiketi ile Şubat ayında piyasaya çıkacak. 240Hz ekranın ise Temmuz ayında piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.
https://www.engadget.com/2019/01/06/hp-omen-15-240-hz-display/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yani 120 Hz ile 240 Hz arasindaki 2 katlik sayisal fark beklenen seylerde de 2 kat artis beklenemez.
Dizustulerinde yuksek tazeleme orani Hz degeri asiri pil tuketimi getirmektedir. Masaustu monitorlerde olsa pek dert edilmezken oyun oynanmasa da 240 Hz asiri guc tuketecektir keza 120 Hz de ayrica asiri guc tuketmektedir illa oyun olmasi da gerekmez. Kisacasi yenilik namina esasli bir urun degildir...
60hz den sonra 144 hz kullanınca şok olmuştum, fry cry primalda eş zamanlı koşan birini kafadan vurabiliyordum , normalde vuramazsınız
Gerçi konsolcular hala 30fps oynuyorlar :)