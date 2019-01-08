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HP Omen 15 dünyanın ilk 240Hz ekranına sahip oyuncu bilgisayarı

CES 2019 fuarında tanıtılan HP Omen 15 dizüstü modeli 240Hz tazeleme hızı ile oyun dünyasında taşları yerinden oynatacak. HP Omen 15 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu monitörleri veya dizüstü modellerinde tazeleme hızı yarışı iyice hızlandı. 144Hz, 160Hz derken HP Omen 15 modeli 240Hz tazeleme hızı seviyesine çıkarak sektörde bir ilke imza attı.

HP Omen 15 özellikleri ve fiyatı

15.6 inçlik Full HD çözünürlükte bir IPS ekrana sahip olan HP Omen 15 modeli 240Hz tazeleme hızı sayesinde hareketli oyunlarda çok daha akıcı bir tecrübe sunuyor. Ayrıca 144Hz ve altında hızlar sunan ekran seçenekleri de olacak.

Ayrıca Bkz. "Asus’tan AMD yongalı TUF oyuncu dizüstü modelleri"

Dizüstü modelinde Intel Core i7-8750H işlemcisi ve RTX 2070 Max-Q ekran kartı yer alıyor. 16GB DDR4 çift kanal RAM bellek yanında 128GB SSD ve 1TB HDD depolama kombinasyonu kullanılmış.

Arka aydınlatmalı klavyenin tuş mesafesi oldukça iyi. Kasanın kalınlığı 25mm seviyesine kadar çıkıyor. Kapağın üzerinde kırmızı aydınlatmalı X logosu yer alıyor. Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C, USB Tip-A, HDMI girişleri olan HP Omen 15 modeli 2.4Kg ağırlığa sahip.

WiFi 6 bağlantısına sahip olan HP Omen 15 modelinin 144Hz ekranlı versiyonu 1370$ fiyat etiketi ile Şubat ayında piyasaya çıkacak. 240Hz ekranın ise Temmuz ayında piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/06/hp-omen-15-240-hz-display/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
240 de oyun oynamak ağır çekim video izlemek gibi hissettiriyor denemeden gereksiz demeyin...
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qoqoCAN 4 ay
Parası olana güzel aga. Alamayanlar gereksiz mereksiz diyecekler tabi.
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Bloodin 4 ay
240 Hz'in pratikte fazla pil harcamaktan başka bir getirisi yok, GTX 2070 Max-Q ile anca belki CS GO, belki Dota 240 FPS'ye kadar çıkabilir, başka? Amaç? Yap adam gibi düzgün parlak, yüksek kontrastlı 90 Hz bir ekran, yeter de artar bile...
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Lord Melkor 4 ay
Ben hala 30 fps. Gözümü lükse alıştırmıyorum
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Mr. Jingles 4 ay
Artık OLED panellere geçilmeli. IPS gibi leş kontrast sunan panellere bu kadar yatırım yapmak akıl alır gibi değil.
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keremec 4 ay
Vsync de oyun oynadığım için 60 dan yukarısı gereksiz benim için
Zaten 60 dan 30 a geçince ilk başlarda çok kötü gözüküyor şimdi 120,240 falan neyse gözümüzü fazla lükse alıştırmayalım
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smart1978 4 ay
120 Hz e kadar pratikte faydasi vardir otesinde hicbir anlami yoktur. Bu tur reklam pazarlama kandirmacasi yillardir TV lerde gormekteyiz ...
Yani 120 Hz ile 240 Hz arasindaki 2 katlik sayisal fark beklenen seylerde de 2 kat artis beklenemez.
Dizustulerinde yuksek tazeleme orani Hz degeri asiri pil tuketimi getirmektedir. Masaustu monitorlerde olsa pek dert edilmezken oyun oynanmasa da 240 Hz asiri guc tuketecektir keza 120 Hz de ayrica asiri guc tuketmektedir illa oyun olmasi da gerekmez. Kisacasi yenilik namina esasli bir urun degildir...
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Kerim5100 4 ay
144Hz'lisi 1800$ gibi gelse gayet iyi.
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ozzzy222 4 ay
144 hz efsaneydi gsync li , daha iyisini deneme şansımız olmadı , 240 hz elbet epey farkediyordur,
60hz den sonra 144 hz kullanınca şok olmuştum, fry cry primalda eş zamanlı koşan birini kafadan vurabiliyordum , normalde vuramazsınız
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FRAPS_TR 4 ay
Online cs go gibi reflekse dayalı oyunlarda 120hzden yeterli. Sonrası gereksiz.... Offline oyunlardada 60hz gayet yeterli.


Gerçi konsolcular hala 30fps oynuyorlar :)
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