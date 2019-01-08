HP Omen 15 dünyanın ilk 240Hz ekranına sahip oyuncu bilgisayarı

Oyuncu monitörleri veya dizüstü modellerinde tazeleme hızı yarışı iyice hızlandı. 144Hz, 160Hz derken HP Omen 15 modeli 240Hz tazeleme hızı seviyesine çıkarak sektörde bir ilke imza attı.

HP Omen 15 özellikleri ve fiyatı

15.6 inçlik Full HD çözünürlükte bir IPS ekrana sahip olan HP Omen 15 modeli 240Hz tazeleme hızı sayesinde hareketli oyunlarda çok daha akıcı bir tecrübe sunuyor. Ayrıca 144Hz ve altında hızlar sunan ekran seçenekleri de olacak.

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Dizüstü modelinde Intel Core i7-8750H işlemcisi ve RTX 2070 Max-Q ekran kartı yer alıyor. 16GB DDR4 çift kanal RAM bellek yanında 128GB SSD ve 1TB HDD depolama kombinasyonu kullanılmış.

Arka aydınlatmalı klavyenin tuş mesafesi oldukça iyi. Kasanın kalınlığı 25mm seviyesine kadar çıkıyor. Kapağın üzerinde kırmızı aydınlatmalı X logosu yer alıyor. Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C, USB Tip-A, HDMI girişleri olan HP Omen 15 modeli 2.4Kg ağırlığa sahip.

WiFi 6 bağlantısına sahip olan HP Omen 15 modelinin 144Hz ekranlı versiyonu 1370$ fiyat etiketi ile Şubat ayında piyasaya çıkacak. 240Hz ekranın ise Temmuz ayında piyasaya çıkacağı ifade ediliyor.