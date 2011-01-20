Samsung Omnia II için Android 2.1 işletim sistemi uyarlandı

Samsung'un 2009 yılında satışa sunduğu Windows Mobile işletim sistemli cep telefonu Omnia 2 için Android işletim sistemi hazırlandı. XDA sitesindeki geliştiriciler tarafından hazırlanan işletim sistemi için Android 2.1 kullanılmış. Henüz beta aşamasında olan işletim sistemi kullanıcılara WiFi, GPS, FM radyo, Android Market gibi uygulama ve fonksiyonları kullanma imkanı sunuyor.

Özellikle HTC HD2 ile başlayan işletim sistemi uyarlama çalışmalarının geçtiğimiz yıllara damgasını vuran modellerle devam edecek gibi görünüyor. Samsung Omnia 2 için hazırlanan Android 2.1 işletim sistemi konusuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.