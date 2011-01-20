Samsung Omnia II için Android 2.1 işletim sistemi uyarlandı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Samsung'un 2009 yılında satışa sunduğu Windows Mobile işletim sistemli cep telefonu Omnia 2 için Android işletim sistemi hazırlandı. XDA sitesindeki geliştiriciler tarafından hazırlanan işletim sistemi için Android 2.1 kullanılmış. Henüz beta aşamasında olan işletim sistemi kullanıcılara WiFi, GPS, FM radyo, Android Market gibi uygulama ve fonksiyonları kullanma imkanı sunuyor.
Özellikle HTC HD2 ile başlayan işletim sistemi uyarlama çalışmalarının geçtiğimiz yıllara damgasını vuran modellerle devam edecek gibi görünüyor. Samsung Omnia 2 için hazırlanan Android 2.1 işletim sistemi konusuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Omnia 2 için verdiğiniz sitede tüm linkler 404 sayfasına çıkıyor. Biliyor musunuz nedenini? Google açık lisans nedeniyle kaldırtmış olabilir mi?
Yardımınızı rica ederim. Windows Mobile işkencesinden kurtulmak istiyorum.
Teşekkürler.
Omina II için en stabil froyo yükleme talimatı aşağıda. Omnia II için android Gingerbread uyarlamasının da yakında çıkacağını konuşuyorlar. Hayırlısı ...
forum.donanimhaber.com/...
o biraz zor, nokia onun için önlem alıyordu diye biliyorum.
The Thirteenth Sign
Take Me To A Distant Bass