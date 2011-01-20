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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Omnia II için Android 2.1 işletim sistemi uyarlandı

Samsung'un 2009 yılında satışa sunduğu Windows Mobile işletim sistemli cep telefonu Omnia 2 için Android işletim sistemi hazırlandı.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung'un 2009 yılında satışa sunduğu Windows Mobile işletim sistemli cep telefonu Omnia 2 için Android işletim sistemi hazırlandı. XDA sitesindeki geliştiriciler tarafından hazırlanan işletim sistemi için Android 2.1 kullanılmış. Henüz beta aşamasında olan işletim sistemi kullanıcılara WiFi, GPS, FM radyo, Android Market gibi uygulama ve fonksiyonları kullanma imkanı sunuyor.

Özellikle HTC HD2 ile başlayan işletim sistemi uyarlama çalışmalarının geçtiğimiz yıllara damgasını vuran modellerle devam edecek gibi görünüyor. Samsung Omnia 2 için hazırlanan Android 2.1 işletim sistemi konusuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.




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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba,
Omnia 2 için verdiğiniz sitede tüm linkler 404 sayfasına çıkıyor. Biliyor musunuz nedenini? Google açık lisans nedeniyle kaldırtmış olabilir mi?
Yardımınızı rica ederim. Windows Mobile işkencesinden kurtulmak istiyorum.
Teşekkürler.
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koppa 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhaba,

Omnia 2 için verdiğiniz sitede tüm linkler 404 sayfasına çıkıyor. Biliyor musunuz nedenini? Google açık lisans nedeniyle kaldırtmış olabilir mi?

Yardımınızı rica ederim. Windows Mobile işkencesinden kurtulmak istiyorum.

Teşekkürler.


Omina II için en stabil froyo yükleme talimatı aşağıda. Omnia II için android Gingerbread uyarlamasının da yakında çıkacağını konuşuyorlar. Hayırlısı ...

forum.donanimhaber.com/...
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rockerdem 8 yıl
denedim, henüz pek işe yarar olduğunu söyleyemem. ileriki versiyonlarda belki düzelir ancak ilk version gerçekten kötü.
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huseyincarnege 8 yıl
böle giderse nokia 5800 yüklerler :)
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bizimdenizci 8 yıl
cihazın garantisi gidermi acaba..
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photo sir 8 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

böle giderse nokia 5800 yüklerler :)


o biraz zor, nokia onun için önlem alıyordu diye biliyorum.
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redlinern 8 yıl
tunaticten buldum smdi başka merak edenler varsa
The Thirteenth Sign
Take Me To A Distant Bass
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redlinern 8 yıl
çalan müziğin adını bilen varmı ya çok hoşuma gitti de :D
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aliass 8 yıl
acaba ne zaman yayınlanıyor ne zaman telefonlarımıza yükleyebiliriz bu işletim sistemini?
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