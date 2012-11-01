Samsung SyncMaster Sa950 3D "Estetik ve Teknoloji bir arada!" LCD Monitör video inceleme

DH Misafiri arkadaşlar lütfen bana yardım edin monütörü dün aldım sm s27a950d 60 hz da sıkıntı yok 120 hz a alınca renkler çözünürlük kafayı yiyor yarımcı olurmusunuz tm320@hotmail.com mail adresim nvidia ekran kartım var.
webmaster-mt 480 liralık monitörle (zamanında 500küsürdü tabi ) S232HLAbid sürünelim millet 1500liralık monitörlerde keyif sürsün
prenss1907 bende bugün vatandan aldım ama kapalı kutu diye verdiler yalnız bir tarafı tek bantlı yani hiç açılmamıştı.diğer tarafı bant yırtılmış sonra bir daha üzerine bant atmışlar.yani açılmış ürün.biraz araştırdım ürün yurtdışından gözlüksüz geliyormuş bu sebeple türkiyedeki distiribitörler ürünü açık gözlüğü içine koyup tekrar kapatıyorlarmış.acaba bu yüzden olabilirmi?bilgisi olan arkadaşlar varmı.ayrıca kutunun içinden 3d 120 hz vs.. gibi herhangi bir sticker çıkmadı.sadece panelin naylon koruması vardı
dvi-d orak veya dp dan 120hz verir ekrankartınızın driverini nvidianın siteden güncelleyin ekrankartı üzerinde çift dvi varsa ikisinde deneyin "renkler çözünürlük kafayı yiyor" böyle alıptasorun yaşıyan olmadı mümkünse başka pc de dvi-d den deneyin LCD de sorunalabilir.
Sürünmelik bir durum yok. Gayet iyi monitörün var.
alakası yok bende vatandan aldım yurtdışı da içinden gözlük çokıyor benimki 2 tarafıda tek banttı hatta 7 tane vardı kutusu entemizolanı şeçi paldım. seninaldığın tekkalmışsa teşire çıkarttıklarıdır veya biri test etirmiştir bisorun görmüştür başka sını almıştır onuda bantlayıp san kakalamışlar bisorunu olup olmadığını iyi kontrolet önünü arkasını yanlarını ekranı hatta gözlükte açılmamış paket olacak herşeyi ilk sen aöacaksın kapiş.
piyasadaki en kaliteli alet lg nin dandik ips panellerini bıralın del ultra sharp lardan daha iyi kalitede renk tonları sunuyor siyah renk te bozulma yok diger lcd lerdeki gibi.
parlak ekran olmsı daha iyi ayrıca dandik parlak ekran değil 9serisi ultra clear panel. yılarca kandırdılar sizi mat daha iyi diye gidin bir vatan mazasına inceleyin karşılaştırma yapın farkı görün.
edit: 480 liralık monitörle (zamanında 500küsürdü tabi ) S232HLAbid sürünelim millet 1500liralık monitörlerde keyif sürsün