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Samsung SyncMaster Sa950 3D "Estetik ve Teknoloji bir arada!" LCD Monitör video inceleme

6 yıl
15,4b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'un estetik ve teknolojiyi bir araya getirdiği SyncMaster sa950 model isimli monitörü 2D görüntüleri 3D hale getirebiliyor oluşu ve zengin renk gamutuyla çok iddialı.


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GoldPunch 6 yıl en beğenilen
Bu monitörü kullanıyorum. Sorusu olana yardımcı olabilirim.

2 Yanıt Yanıtla +7
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furkan0631 6 yıl
Hocam oyun oynarken oyun ici karanlık ortamlarda rahatlıkla oynayabılıyo musun ?
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar lütfen bana yardım edin monütörü dün aldım sm s27a950d 60 hz da sıkıntı yok 120 hz a alınca renkler çözünürlük kafayı yiyor yarımcı olurmusunuz tm320@hotmail.com mail adresim nvidia ekran kartım var.
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zaq999 6 yıl
DH Misafiri

arkadaşlar lütfen bana yardım edin monütörü dün aldım sm s27a950d 60 hz da sıkıntı yok 120 hz a alınca renkler çözünürlük kafayı yiyor yarımcı olurmusunuz tm320@hotmail.com mail adresim nvidia ekran kartım var.

dvi-d orak veya dp dan 120hz verir ekrankartınızın driverini nvidianın siteden güncelleyin ekrankartı üzerinde çift dvi varsa ikisinde deneyin "renkler çözünürlük kafayı yiyor" böyle alıptasorun yaşıyan olmadı mümkünse başka pc de dvi-d den deneyin LCD de sorunalabilir.
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bocekgrafik 6 yıl
webmaster-mt
480 liralık monitörle (zamanında 500küsürdü tabi
) S232HLAbid sürünelim millet 1500liralık monitörlerde keyif sürsün

Sürünmelik bir durum yok. Gayet iyi monitörün var.
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cybernoid 6 yıl
Parlak ekranı ben de sevmiyorum; 3D olayını atlarsak, ASUS PB278Q kullanıyorum. Memnunum ve öneririm. Üstelik 2560 x 1440 çözünürlükte. Tabi 120Hz değil.
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prenss1907 6 yıl
bende bugün vatandan aldım ama kapalı kutu diye verdiler yalnız bir tarafı tek bantlı yani hiç açılmamıştı.diğer tarafı bant yırtılmış sonra bir daha üzerine bant atmışlar.yani açılmış ürün.biraz araştırdım ürün yurtdışından gözlüksüz geliyormuş bu sebeple türkiyedeki distiribitörler ürünü açık gözlüğü içine koyup tekrar kapatıyorlarmış.acaba bu yüzden olabilirmi?bilgisi olan arkadaşlar varmı.ayrıca kutunun içinden 3d 120 hz vs.. gibi herhangi bir sticker çıkmadı.sadece panelin naylon koruması vardı
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zaq999 6 yıl prenss1907
prenss1907

bende bugün vatandan aldım ama kapalı kutu diye verdiler yalnız bir tarafı tek bantlı yani hiç açılmamıştı.diğer tarafı bant yırtılmış sonra bir daha üzerine bant atmışlar.yani açılmış ürün.biraz araştırdım ürün yurtdışından gözlüksüz geliyormuş bu sebeple türkiyedeki distiribitörler ürünü açık gözlüğü içine koyup tekrar kapatıyorlarmış.acaba bu yüzden olabilirmi?bilgisi olan arkadaşlar varmı.ayrıca kutunun içinden 3d 120 hz vs.. gibi herhangi bir sticker çıkmadı.sadece panelin naylon koruması vardı

alakası yok bende vatandan aldım yurtdışı da içinden gözlük çokıyor benimki 2 tarafıda tek banttı hatta 7 tane vardı kutusu entemizolanı şeçi paldım. seninaldığın tekkalmışsa teşire çıkarttıklarıdır veya biri test etirmiştir bisorun görmüştür başka sını almıştır onuda bantlayıp san kakalamışlar bisorunu olup olmadığını iyi kontrolet önünü arkasını yanlarını ekranı hatta gözlükte açılmamış paket olacak herşeyi ilk sen aöacaksın kapiş.
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DH Misafiri 6 yıl
3d vision 2 yi bile destekliyor daha ne olsun. forum.donanimhaber.com/...
piyasadaki en kaliteli alet lg nin dandik ips panellerini bıralın del ultra sharp lardan daha iyi kalitede renk tonları sunuyor siyah renk te bozulma yok diger lcd lerdeki gibi.
parlak ekran olmsı daha iyi ayrıca dandik parlak ekran değil 9serisi ultra clear panel. yılarca kandırdılar sizi mat daha iyi diye gidin bir vatan mazasına inceleyin karşılaştırma yapın farkı görün.
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webmaster-mt 6 yıl
iyi hoş da pahalı be



edit: 480 liralık monitörle (zamanında 500küsürdü tabi
) S232HLAbid sürünelim millet 1500liralık monitörlerde keyif sürsün
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DH Misafiri 6 yıl
video calışmıyor
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ata02kan 6 yıl
Şu sony'nin çıkardığı ps3 monitörünü de inceleseniz çok güzel olacak.
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coolrecep 6 yıl
ASUS VG278H nVidia 3D Vision 2 desteği, LightBoost ve yeni nesil %20 daha geniş görüş açısı sunan gözlükler ile çok çok daha iyi bir tercih.
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Mene 6 yıl
Bu monitörden arıyorum satan yok mu ikinci el?
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bjkonur 6 yıl
ben 4 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. görenlerde hayran kalıyor.
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Sultan El Kebir 6 yıl
Ben bu monitörü ps 3 ile kullanıyorum ama 3D filmlerde monitörün bilgi kısmında 53 khz ile 67 khz arası değişiyor.Nasıl 120 hz de çalıştıracaz?
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