Samsung, Yeni Ürünleriyle CES 2011’de Büyük Yankı Uyandırdı

Samsung Electronics , CES 2011 kapsamında tanıttığı gelişmiş akıllı telefon portföyüyle

2011 yılında 4G dünyasının lider ismi olmayı planlıyor

6-9 Ocak 2011 tarihleri arasında, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2011'de, dünyanın lider mobil teknoloji ve cep telefonu üreticilerinden Samsung Electronics, üstün donanımlı yeni ürünleri ve yenilikçi teknolojileriyle 2011'in en güçlü isimlerinden biri olacağının sinyallerini verdi.

Tanıttığı birbirinden çarpıcı ve donanımlı 4G akıllı telefonlarıyla CES 2011'de dikkat çeken Samsung Electronics, 2011 yılında 4G'nin lider isimlerinden biri olmayı hedefliyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak üzere tasarladığı ürünler ile Samsung; cep telefonu kullanıcılarına güçlü, eşsiz ve hayatı kolaylaştırmaya yönelik teknolojiler dünyasının kapısını aralıyor.

4G Rüzgârı Geliyor

Fuarda tanıttığı 4G destekli güçlü ürünleriyle dikkat çeken Samsung, Infuse 4G isimli, Android 2.2 işletim sistemli yeni akıllı telefonunu duyurdu. 1.2 GHz işlemciye sahip ve AT&T desteğiyle çalışan Infuse 4G, 4.5 inç Super Amoled Plus ekranıyla en ince tasarımda en geniş ekran özelliği sunuyor. Bu ekranın özelliği, daha yüksek kontrastta daha çok piksel gösterebilmesi… Infuse 4G'nin aynı zamanda 1.3 megapiksel ön kamerası ve flaş ve otomatik odaklama sunan flaş özellikli 8 megapiksel kamerası bulunuyor.

Samsung'un 4G rüzgarına dahil olan bir diğer akıllı telefonu ise, Android 2.2 işletim sistemi ile çalışan Samsung 4G LTE; içeriğindeki Google Mobile, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube servisleriyle kusursuz bir mobil deneyim vaat ediyor. 4.3 inç Super AMOLED Plus dokunmatik ekranı, 1 GHz işlemcisi ve HTML 5 web tarayıcısı ile 4G yüksek bağlantı hızını sunuyor. Flaş destekli 8 megapiksel kamerasının yanı sıra, ön yüzünde bulunan 1.3 megapiksel kamerası ile görüntülü konuşma olanağı sağlıyor. Kullanıcıların rehber, takvim, e-mail ve sosyal medya hesaplarını tek bir platform üzerinden yönetmesine olanak tanıyan Samsung 4G LTE, Android Market'teki 100 binden fazla uygulamaya erişim sağlamasıyla; tüketicilerin mobil hayatını zenginleştirmek için tasarlandı.

Samsung aynı zamanda, Verizon Wireless'la beraber, satışları 1.5 milyonu geçen Galaxy Tab'in 4G-LTE uyumlu modellerini de duyurdu. 7 inç TFT ekran ile üretilen Galaxy Tab, 1.2 GHz işlemciye sahip ve arka yüzünde 5 megapiksel, ön yüzünde ise 1.3 megapiksel kamerası ile görüntülü konuşma olanağı sunuyor.

CES 2011'de tanıtılan bir diğer 4G'li Samsung modeli ise Sprint destekli Samsung Epic 4G. Kayar kapağı, QWERTY klavyesi ve 4 inç Super AMOLED dokunmatik ekranı ile dikkat çeken Epic 4G, Sprint'in ilk 4G kablosuz telefonu olma özelliği taşıyor

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