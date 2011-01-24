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Samsung dizüstü bilgisayar pazarında %70 büyüme hedefliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarları ve akıllı telefonlarıyla gündemde olan Samsung, Digitimes'ın haberine göre dizüstü bilgisayar pazarında %70 büyüme hedefliyor. Geride bıraktığımız 2010 yılında 10 milyon civarında dizüstü bilgisayara satarak en büyük 8. notebook üreticisi olduğu belirtilen firma, bu yıl 16-17 milyon notebook satmayı hedefliyor.

IDC'nin rakamlarına göre 2010'un ilk üç çeyreğinde 6.99 milyon dizüstü bilgisayar satan Samsung, 7. sıradaki Apple'ın sadece 150.000 adet gerisindeyken, agresif model stratejisinin bir yansıması olarak bu yıl sunacağı yeni modellerle, satış rakamlarını radikal bir şekilde arttırıp Apple'ı geride bırakmayı ve 7. sıraya yükselmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz yılı 16-17 milyon adetlik dizüstü bilgisayar sataşı ile 6. sırada tamamlayan Asus ise bu yıl 22 milyon civarında sistem satmayı planlıyor.


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teramit 7 yıl
samsungun inşaat firması var birde :) burj halife yi onlar yaptı.Aynı holding in.
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boraedmit 8 yıl
bu yeni çıkarttıkları modellerle çok zor Türkiyede pazar kaybetmeleri bile olası...
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DriLL3R 8 yıl
Notebook piyasasında diğer birçok markanın gerisinde olduğu doğru. Ancak genel olarak teknoloji ürünlerine bakacak olursak lider firmalardan birisi Samsung. Eğer kaliteli ürünler üretirlerse zamanla bu piyasada çok daha söz sahibi bir firma haline gelirler.
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dreamblue35 8 yıl
samsung firmasını üretmediği bir anakart birde ekran kartı bir de işlemci var onlarıda üretirse piyasanın hakimi olur
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theyapici 8 yıl

dreamblue35

samsung firmasını üretmediği bir anakart birde ekran kartı bir de işlemci var onlarıda üretirse piyasanın hakimi olur

keşke her samsung note book daki parçalar samsung olsa.adam bazı modelde onca panel üretmesine rağmen monitoru saösung değil???
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Batuist 8 yıl

dreamblue35

samsung firmasını üretmediği bir anakart birde ekran kartı bir de işlemci var onlarıda üretirse piyasanın hakimi olur

işlemci üretmiyor diyorsunda dünyanın en büyük yarı iletken firması!!!
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Batuist 8 yıl
samsung gibi devasa bir şirketin aslında piyasayı domine etme gibi bir gücü bulunuyor.. gerek yeterli sermaye gereksede potansiyelin ellerinde olduğunu düşünüyorum.. doğru yatırımlarla piyasaya bu konu yön bile verebilecek güçte olduğuna inanıyorum..
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