Samsung dizüstü bilgisayar pazarında %70 büyüme hedefliyor

Tablet bilgisayarları ve akıllı telefonlarıyla gündemde olan Samsung, Digitimes'ın haberine göre dizüstü bilgisayar pazarında %70 büyüme hedefliyor. Geride bıraktığımız 2010 yılında 10 milyon civarında dizüstü bilgisayara satarak en büyük 8. notebook üreticisi olduğu belirtilen firma, bu yıl 16-17 milyon notebook satmayı hedefliyor.

IDC'nin rakamlarına göre 2010'un ilk üç çeyreğinde 6.99 milyon dizüstü bilgisayar satan Samsung, 7. sıradaki Apple'ın sadece 150.000 adet gerisindeyken, agresif model stratejisinin bir yansıması olarak bu yıl sunacağı yeni modellerle, satış rakamlarını radikal bir şekilde arttırıp Apple'ı geride bırakmayı ve 7. sıraya yükselmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz yılı 16-17 milyon adetlik dizüstü bilgisayar sataşı ile 6. sırada tamamlayan Asus ise bu yıl 22 milyon civarında sistem satmayı planlıyor.