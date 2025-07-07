Samsung'dan sürpriz hamle: Galaxy Z Flip 7 FE Exynos 2400 ile ortaya çıktı

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Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonları için geri sayım başladı. 9 Temmuz'daki büyük etkinlikte Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin sahneye çıkması beklenirken, bu kez sahnede yeni bir isim daha olacak gibi görünüyor: Galaxy Z Flip 7 FE. Şirketin “Fan Edition” (hayran sürümü) olarak lanse etmeye hazırlandığı bu model, Flip 7’ye göre daha ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya sürülecek.

Yeni modelin küresel versiyonu, SM-F761B model numarasıyla Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Listeleme, cihazın Samsung’un Exynos 2400 işlemcisiyle güçlendirildiğini gösteriyor. Bu 10 çekirdekli işlemci, 3.21 GHz’e kadar çıkabilen saat hızı ve Xclipse 940 grafik birimiyle dikkat çekiyor. Cihazın 8 GB RAM’e sahip olduğu ve kutudan Android 16 ile çıkacağı da yine aynı veri tabanında yer alıyor. Performans testlerinde 1940 tek çekirdek, 6136 çoklu çekirdek puanı alan Flip 7 FE, teknik olarak oldukça iddialı bir tablo çiziyor.

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Galaxy Z Flip 7 FE'nin 6.7 inçlik ana ekrana ve 3.4 inç boyutunda bir kapak ekranına sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca 3.700 mAh kapasiteli batarya ve 25W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında ise 12 megapiksellik ana sensör, 12 megapiksellik ultra geniş açı lens ve 10 megapiksellik ön kamera ile donatılacağı konuşuluyor.

Fiyat açısından henüz net bir bilgi bulunmasa da, “FE” etiketinin daha düşük fiyatlı bir seçenek anlamına geldiği biliniyor. Bu da Flip 7 FE’nin, Samsung’un katlanabilir dünyasına giriş yapmak isteyenler için daha cazip bir alternatif olabileceğini gösteriyor. Tanıtım günü yaklaştıkça cihazla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Exynos 2400 ile ortaya çıktı

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