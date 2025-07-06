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    Samsung’un pazar payı düşerken Huawei ve Xiaomi akıllı saat yarışında öne geçti

    2025'in ilk çeyreği, akıllı saat pazarında sert bir rekabet tablosunu ortaya koydu. Samsung, pazar payında düşüş yaşarken, Çinli rakipleri Huawei ve Xiaomi güçlü bir yükselişe geçti.

    Samsung’un pazar payı düşerken Huawei ve Xiaomi öne geçti Tam Boyutta Gör

    2025 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı saat pazarı, dengelerin değişmeye başladığını gösteren çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Samsung, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik bir düşüşle pazar payını yüzde 7’ye geriletti. Bu düşüş, markayı küresel sıralamada dördüncülüğe itti. Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz yılın sonunda Galaxy Watch 7, Watch Ultra ve Watch FE modelleriyle ivme yakalamıştı. Ancak bu modeller, 2025’in başlangıcında hızla yükselen Çinli rakiplerin karşısında yetersiz kaldı.

    Pazarın lideri hâlâ Apple. Yüzde 20’lik payla zirvedeki yerini koruyan şirket, her ne kadar sevkiyatlarda yüzde 9'luk bir düşüş yaşamış olsa da, açık ara farkla önde bulunuyor. Öte yandan Huawei ve Xiaomi, bu çeyrekte dikkat çekici bir sıçrama gerçekleştirdi. Huawei, yüzde 16'ya ulaşan pazar payıyla ikinci sıraya yerleşirken, Xiaomi yüzde 10 ile üçüncülüğe yükseldi. Her iki marka da yıllık bazda yüzde 53 gibi yüksek oranlarda büyüme kaydetti.

    İlginç bir çıkış da çocuklara yönelik modeller üreten Imoo’dan geldi. Marka, yüzde 23’lük büyüme sayesinde yüzde 7'lik pazar payına ulaştı. Genel tabloya bakıldığında, dünya çapındaki akıllı saat sevkiyatları yüzde 2 oranında azaldı. Bunun en büyük nedenlerinden biri Hindistan’daki yavaşlama ve Apple’ın yaşadığı düşüştü. Buna karşılık, Çin pazarındaki yüzde 37’lik artış tüm pazarı canlı tutan başlıca unsur oldu. Özellikle uygun fiyatlı ama donanım açısından güçlü modeller, tüketicinin ilgisini çekmeyi başardı.

    Samsung’un yaşadığı bu düşüşe rağmen gözler şimdi 9 Temmuz'daki Galaxy Unpacked etkinliğine çevrilmiş durumda. Şirketin burada Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2 modellerini tanıtması bekleniyor. Yeni serinin yapay zekâ destekli özellikler ve gelişmiş sağlık takibi gibi yeniliklerle gelmesi, Samsung’un tekrar yükselişe geçmesi için önemli bir adım olabilir.

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