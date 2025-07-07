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    Snapdragon 8 Elite 2 için Samsung versiyonu iptal edildi

    Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi için Samsung Foundry ile yürütülen üretim planları sessizce iptal edildi. Bu gelişme Samsung için oldukça can sıkıcı bir haber.

    Snapdragon 8 Elite 2 için Samsung versiyonu iptal edildi Tam Boyutta Gör

    Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite 2 için Samsung Foundry ile iş birliği yapacağı uzun süredir konuşuluyordu. Özellikle Samsung’un 2nm GAA üretim süreciyle geliştirilecek özel bir varyantın Galaxy S26 Ultra’da kullanılacağı iddia ediliyordu. Ancak gelen son bilgiler bu planın rafa kaldırıldığını gösteriyor.

    Kısa süre önce sızdırılan bir belgeye göre Qualcomm, SM8850-S kod adlı Samsung versiyonunu resmi belgelerinden çıkardı. Bu değişiklik, Güney Koreli üreticiyle planlanan iş birliğinin iptal edildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Kararın arkasında yatan en büyük neden ise Samsung’un 2nm üretim hattındaki düşük verimlilik oranı. Şirketin kendi geliştirdiği Exynos 2600 işlemcisinde bile verimlilik %50 seviyelerinde seyrediyor ki, bu oran büyük ölçekli üretim için gereken %70 eşiğinin oldukça altında. Qualcomm gibi üst düzey performans ve istikrar bekleyen bir üretici için bu risk fazla yüksek bulunmuş olabilir.

    Hatırlanacağı üzere Qualcomm, daha önce Snapdragon 888 modelini de Samsung üretim süreçleriyle piyasaya sürmüş; ancak ısınma ve verimsizlik nedeniyle ciddi eleştiriler almıştı. Bu kez benzer bir sorunu tekrar yaşamak istemeyen şirket, güvenli tercihi olan TSMC’ye yönelmeyi seçti. Snapdragon 8 Elite 2’nin tamamının TSMC’nin 3nm N3P süreciyle üretilmesi bekleniyor. Bu, yalnızca genel sürüm için değil, Galaxy S26 Ultra’da kullanılacak özel varyant için de geçerli olacak.

    Bu gelişmeyle birlikte gözler şimdi Samsung’un Exynos 2600 işlemcisine çevrildi. Qualcomm’un çekilmesiyle Exynos’un S26 serisinde nasıl bir rol üstleneceği belirsizliğini koruyor. Ancak mevcut tabloya bakıldığında, Qualcomm’un üst seviye yongalarında TSMC ile yola devam edeceği netleşmiş durumda.

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