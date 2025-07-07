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    Samsung'un büyük etkinliği yaklaşıyor: İşte tanıtılacak yeni cihazlar

    Samsung, 9 Temmuz'da büyük bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Şirket, yeni katlanır telefonlardan giyilebilir cihazlara yeni One UI özelliklerine kadar birçok şey tanıtacak.

    Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz’da TSİ 17.00’de başlayacak. Yeni katlanabilir telefonlar, yeniden tasarlanmış akıllı saatler, yeni One UI yazılımı, ürün tanıtımları ve daha fazlasıyla büyük bir etkinlik olması bekleniyor.

    Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE

    samsung galaxy z fold 7 & z flip 7 Tam Boyutta Gör
    Her zamanki gibi Samsung Unpacked etkinliğinin ilgi odağı yeni katlanır telefonlar olacak. Galaxy Z Fold7 ve Galaxy Z Flip7, Samsung’un etkinlikte öne çıkardığı cihazlar olacak. Yeni modellerden devrim niteliğinde yenilikler beklenmiyor. Galaxy Z Fold 7, Samsung’un bugüne kadarki en ince kitap tarzı katlanabilir tasarıma sahip cihazı olacak; katlandığında 8.9 mm, açıldığında 4.2 mm inceliğinde olacak. Ayrıca kapak ekranı daha büyük olacak ve 200MP ana kameraya sahip olacak.

    Öte yandan Galaxy Z Flip 7, iki önemli yükseltme sunacak. Birincisi; telefonun üst yarısına kadar uzanan ve kamera lenslerini saran, yaklaşık 4 inç boyutunda daha büyük kapak ekranı. İkincisi; 4300 mAh değerinde daha büyük bir batarya. Flip 7 ayrıca biraz daha ince yapıda olacak. Ancak Fold 6 ile Fold 7 arasındaki fark kadar çarpıcı olmayacak. Flip 7, Exynos işlemciyle (yakın zamanda duyurulan Exynos 2500) gelecek.

    Samsung'un ayrıca daha uygun fiyatlı Flip modeli olacak Galaxy Z Flip 7 FE’yi tanıtması bekleniyor. Bu Fan Edition modeli, geçen yılki Flip 6 ile aynı tasarım ve donanımlara sahip olacak. Bu model de Exynos çipiyle (geçtiğimiz yıl Galaxy S24 serisindeki Exynos 2400) güçlendirilecek.

    Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra için yeni renk

    samsung galaxy watch 8 & classic & galaxy watch ultra 2025 Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni katlanabilir telefonlarının yanı sıra Galaxy Watch 8 serisini tanıtacak. Bu yıl, fiziksel döner çerçeveye sahip klasik model geri dönüyor. Şirket, geçen yıl Galaxy Watch 7 Classic'i atlayarak, Galaxy Watch 7 ile birlikte ilk Ultra akıllı saati Galaxy Watch Ultra'yı piyasaya sürmeyi tercih etti. Bu yıl, Galaxy Watch 8'e Galaxy Watch 8 Classic eşlik edecek. Classic, birçok Galaxy Watch kullanıcısının hâlâ tercih ettiği ikonik döner çerçeveye sahip olacak.

    Galaxy Watch 8 Classic, Samsung'un geçen yıl Galaxy Watch Ultra ile tanıttığı yeni yuvarlak köşeli tasarıma sahip olacak. Ayrıca, Ultra'da görülen ve her zamanki ana ekran/güç ve geri tuşlarıyla çevrili eylem düğmesine de sahip olacak.

    Teknik özelliklere gelince, çok fazla yükseltme beklenmiyor. Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra'da kullanılan Exynos W1000 çipi, Watch 8 ve Watch 8 Classic'e güç verecek. Pil kapasiteleri de oldukça benzer olacak. Yeni sağlık ve takip özellikleri ve yazılım tarafında yapılan iyileştirmelerle öne çıkarılacak.

    Galaxy Watch Ultra 2 olarak yeni bir modelin gelmesi beklenmiyor. Samsung, Apple gibi mevcut model için yeni renk seçeneği sunacak ve fiyatı da değiştirmeyecek. Ancak, Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic, Watch 7 ve Watch 6 Classic'ten yaklaşık 50 dolar daha pahalı olacak.

    One UI 8 final sürümü

    samsung one ui 8 final ne zaman Tam Boyutta Gör
    Google, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin bu yaz Samsung cihazlara geleceğini duyurmuştu. Samsung, One UI 8 beta programını Mayıs ayında başlattı, geçen ay ikinci betayı yayınladı. Ancak One UI 8 beta güncellemeleri yalnıza Galaxy S25 serisine dağıtıldı. Yeni Galaxy Z Fold 7, Flip 7 ve Flip 7 FE modelleri One UI 8 ile gelecek. Samsung’un Unpacked etkinliğiyle One UI 8 dağıtımına başlaması bekleniyor.

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