Samsung'un büyük etkinliği yaklaşıyor: İşte tanıtılacak yeni cihazlar

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz’da TSİ 17.00’de başlayacak. Yeni katlanabilir telefonlar, yeniden tasarlanmış akıllı saatler, yeni One UI yazılımı, ürün tanıtımları ve daha fazlasıyla büyük bir etkinlik olması bekleniyor.
Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE
Öte yandan Galaxy Z Flip 7, iki önemli yükseltme sunacak. Birincisi; telefonun üst yarısına kadar uzanan ve kamera lenslerini saran, yaklaşık 4 inç boyutunda daha büyük kapak ekranı. İkincisi; 4300 mAh değerinde daha büyük bir batarya. Flip 7 ayrıca biraz daha ince yapıda olacak. Ancak Fold 6 ile Fold 7 arasındaki fark kadar çarpıcı olmayacak. Flip 7, Exynos işlemciyle (yakın zamanda duyurulan Exynos 2500) gelecek.
Samsung'un ayrıca daha uygun fiyatlı Flip modeli olacak Galaxy Z Flip 7 FE’yi tanıtması bekleniyor. Bu Fan Edition modeli, geçen yılki Flip 6 ile aynı tasarım ve donanımlara sahip olacak. Bu model de Exynos çipiyle (geçtiğimiz yıl Galaxy S24 serisindeki Exynos 2400) güçlendirilecek.
Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic ve Galaxy Watch Ultra için yeni renk
Galaxy Watch 8 Classic, Samsung'un geçen yıl Galaxy Watch Ultra ile tanıttığı yeni yuvarlak köşeli tasarıma sahip olacak. Ayrıca, Ultra'da görülen ve her zamanki ana ekran/güç ve geri tuşlarıyla çevrili eylem düğmesine de sahip olacak.
Teknik özelliklere gelince, çok fazla yükseltme beklenmiyor. Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra'da kullanılan Exynos W1000 çipi, Watch 8 ve Watch 8 Classic'e güç verecek. Pil kapasiteleri de oldukça benzer olacak. Yeni sağlık ve takip özellikleri ve yazılım tarafında yapılan iyileştirmelerle öne çıkarılacak.
Galaxy Watch Ultra 2 olarak yeni bir modelin gelmesi beklenmiyor. Samsung, Apple gibi mevcut model için yeni renk seçeneği sunacak ve fiyatı da değiştirmeyecek. Ancak, Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic, Watch 7 ve Watch 6 Classic'ten yaklaşık 50 dolar daha pahalı olacak.