Samsung telefon fiyatlarına zam yaptı l Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin bu haftaki gündem maddesi, Samsung'un telefon fiyatlarına yaptığı zam oluyor. Ayrıca yeni nesil iPhone'lar ve gündemdeki diğer gelişmeler hakkında da konu başlıkları bulunuyor.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Bu haftanın ana gündem maddesi, Samsung'un ülkemizde telefon fiyatlarına yaptığı zam oluyor.
Bu arada bir not: Bu bölüm aslında geçen haftanın bölümüydü ancak teknik aksaklıklar nedeniyle yayınlanamayınca ve bayram haftası Mesut, Köln'de olduğu için bu haftayı boş geçmemek adına bugün yayına hazır hale getirdik.
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Kaldı ki bu telefonlar ilk çıktıklarında da böyle bir anlamsız artış yaşayıp 600 dolar bandına yükselmişlerdi. Üstüne de bu şirketlerin yaptığı devasa karları emeğinin hakkıymış gibi övüyoruz.
Telefon fiyatları yükselecek haberlerinin (son zamanlarda dolar artışından dolayı kaynaklanan haberlerden bahsetmiyorum) içeriklerine bakın, inanılmaz saçma bahaneler üretiyor şirketler.
Yarın öbür gün Apple'ın faaliyet karı, net karı bilmem ne karı gibi haberler çıkar. Devasa rakamlar söz konusudur. Biz de överiz. 600 - 700 dolara satılması gereken telefonlar 1000 dolara satılıyor.