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Samsung telefon fiyatlarına zam yaptı l Mobilite

9 ay
13,9b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin bu haftaki gündem maddesi, Samsung'un telefon fiyatlarına yaptığı zam oluyor. Ayrıca yeni nesil iPhone'lar ve gündemdeki diğer gelişmeler hakkında da konu başlıkları bulunuyor.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Bu haftanın ana gündem maddesi, Samsung'un ülkemizde telefon fiyatlarına yaptığı zam oluyor.
Bu arada bir not: Bu bölüm aslında geçen haftanın bölümüydü ancak teknik aksaklıklar nedeniyle yayınlanamayınca ve bayram haftası Mesut, Köln'de olduğu için bu haftayı boş geçmemek adına bugün yayına hazır hale getirdik. 

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Slaved by makarna 9 ay en beğenilen
Ucuz olsun da fakirle zengin ayırt edilemesin değil mi!!! 10.000 bandına gelirse iyi olur. Alanla alamayan belli olur
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Scene 9 ay
Olayın saçmalığı bence şurada. Ar-Ge adı altında telefonlara inanılmaz yüksek kar marjları koyuyorlar.Geriye, aslında inovasyon olmayan inovasyonları şişirmek kalıyor. 600 dolar bandındaki telefonlara ne yenilik getirdi ki 1000 dolar oldu? Ya da üretim maliyetleri ne kadar arttı ki bir anda 1000 dolar bandına çıktı?
Kaldı ki bu telefonlar ilk çıktıklarında da böyle bir anlamsız artış yaşayıp 600 dolar bandına yükselmişlerdi. Üstüne de bu şirketlerin yaptığı devasa karları emeğinin hakkıymış gibi övüyoruz.
Telefon fiyatları yükselecek haberlerinin (son zamanlarda dolar artışından dolayı kaynaklanan haberlerden bahsetmiyorum) içeriklerine bakın, inanılmaz saçma bahaneler üretiyor şirketler.
Yarın öbür gün Apple'ın faaliyet karı, net karı bilmem ne karı gibi haberler çıkar. Devasa rakamlar söz konusudur. Biz de överiz. 600 - 700 dolara satılması gereken telefonlar 1000 dolara satılıyor.
Olayın saçmalığı bence şurada. Ar-Ge adı altında telefonlara inanılmaz yüksek kar marjları koyuyorlar.Geriye, aslında inovasyon olmayan inovasyonları şişirmek k...
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ankebut34_57 9 ay tugares
600 kişi😁 o da milletvekilleri.. Genel müdürlerin bile yetmiyor 1 ayda bunları almaya
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lido 9 ay
Yeşil perdeden vazgeçin bence kafalarınız çok kötü bu video da
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Demir1940 9 ay
Şimdi herşeyde doları bahane ediyorlar ya firmalar;dolar 3.8 lira civarındayken samsung amiral gemisi 5000 lira civarıydı.dolar 6.2 lira oldu,yapın fiyatları 8000-9000 sıkıyorsa.doların artış miktarı kadar arttırın.bu sadece elektronikte değil.tüm ürünlerde.mesela mazot eskiden dolar az bise yükselse 12-15 krs zam geliyordu.simdi 12-13 lira olması lazım litresi arttırın fiyatı.devlet vergiyi düşürüyor demeyin.ya daha önce cok fahis kâr ediyordunuz ya şimdi iflas etme noktasındasiniz.bi üçkağitcilik var.nerden baksan,nereye el atsan pislik akıyor civisi çıktı ülkenin yazık
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TITAN 9 ay
Erdoğanın konuşmasından sonra yapılan zamı konuşmuyor musunuz? eskide kalmadı mı o eğer yeni bi zam daha yaptıysa gg
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Seyrim 9 ay
4 yıl önce huwai g7 aldım. hala kullanıyorum.. telefona gözüm gibi bakıyorum. bozulursa yenisini alamam.. bundan sonra yeni telefon hayal..
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FightFor1 9 ay
Sadece samsung, apple gibi firmalar zam yapmadı, daha 4 ay önce 850 TLye satın aldığım vestel marka 32" televizyonun bugün en ucuz fiyatı 1150 TL. Tam 300 TL zam, güya yerli.
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FightFor1 9 ay FightFor1
1200 TL olmuş şaka gibi.
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glory34 9 ay
Yerli ve milli zam(cık)! Gerçi birbirinden hiçbir farkı olmayan S8, S9, Note8 ve Note9'u alanlara müstehak. S8'i var adamın, S9 alacakmış. Neyine yarayacak aynı telefon? Olur mu öyle şey sonuçta biri 2017 diğer 2018'de çıktı. Demode kalamaz beyefendi!
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bilek06 9 ay
İnsan köIe doğmaz, köIe yapıIır.
ZayıfIarın hakkını korumak için konuşmayanIar, köIedir.
insanları ne kadar fakirleştirir sen kölele yapmakta o kadar kolay
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tugares 9 ay
Bu fiyatlara erişebilecek maaş alan kaç kişi var ki?
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ankebut34_57 9 ay tugares
600 kişi😁 o da milletvekilleri.. Genel müdürlerin bile yetmiyor 1 ayda bunları almaya
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Scene 9 ay
Olayın saçmalığı bence şurada. Ar-Ge adı altında telefonlara inanılmaz yüksek kar marjları koyuyorlar.Geriye, aslında inovasyon olmayan inovasyonları şişirmek kalıyor. 600 dolar bandındaki telefonlara ne yenilik getirdi ki 1000 dolar oldu? Ya da üretim maliyetleri ne kadar arttı ki bir anda 1000 dolar bandına çıktı?
Kaldı ki bu telefonlar ilk çıktıklarında da böyle bir anlamsız artış yaşayıp 600 dolar bandına yükselmişlerdi. Üstüne de bu şirketlerin yaptığı devasa karları emeğinin hakkıymış gibi övüyoruz.
Telefon fiyatları yükselecek haberlerinin (son zamanlarda dolar artışından dolayı kaynaklanan haberlerden bahsetmiyorum) içeriklerine bakın, inanılmaz saçma bahaneler üretiyor şirketler.
Yarın öbür gün Apple'ın faaliyet karı, net karı bilmem ne karı gibi haberler çıkar. Devasa rakamlar söz konusudur. Biz de överiz. 600 - 700 dolara satılması gereken telefonlar 1000 dolara satılıyor.
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ONY86 9 ay
mesut beyin ayfon durukene android telefonlara bu kadar para verilir mi minimalinde yaptığı videodan sonra mobiliteyi izlemeyi bıraktım.
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intel7mix 9 ay ONY86
Tam desteklemesemde hak veriyorum az çok android tarafında güncelleme olayı freni kopmuş araba gibi ne olduğu belirsiz.
Android kullanicisiyim bu arada hayatimdada iphone kullanmadim.
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