Samsung telefon fiyatlarına zam yaptı l Mobilite

Mobilite'nin bu haftaki gündem maddesi, Samsung'un telefon fiyatlarına yaptığı zam oluyor. Ayrıca yeni nesil iPhone'lar ve gündemdeki diğer gelişmeler hakkında da konu başlıkları bulunuyor.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Bu haftanın ana gündem maddesi, Samsung'un ülkemizde telefon fiyatlarına yaptığı zam oluyor.

Bu arada bir not: Bu bölüm aslında geçen haftanın bölümüydü ancak teknik aksaklıklar nedeniyle yayınlanamayınca ve bayram haftası Mesut, Köln'de olduğu için bu haftayı boş geçmemek adına bugün yayına hazır hale getirdik.