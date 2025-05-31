WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numaranız yerine kullanıcı adı kullanın

Tam Boyutta Gör iOS için yayınladığı 25.17.10.70 numaralı beta sürümüyle birlikte WhatsApp'ın önemli bir yenilik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. TestFlight üzerinden erişilebilen bu beta güncellemesi ile birlikte kullanıcılar, telefon numaralarını gizleyerek benzersiz kullanıcı adları üzerinden iletişim kurabilecekler. Böylece özellikle güvenlik ve gizlilik endişesi taşıyan kullanıcılar için daha güvenli bir mesajlaşma deneyimi sunulması hedefleniyor.

Samsung’un patent ihlali 117 milyon dolara mal oldu 2 sa. önce eklendi

Kullanıcı adıyla mesajlaşma dönemi: WhatsApp, gizliliği artırmak için harekete geçti

Yeni özellikle birlikte WhatsApp, kullanıcılarına belirli kurallara uygun bir kullanıcı adı seçme imkanı tanıyacak. Uygulama içindeki ilk izlenimlere göre kullanıcı adlarının güvenli ve tutarlı biçimde oluşturulabilmesi için bazı önemli kısıtlamalar getirilecek. Örneğin kullanıcı adları "www." ile başlayamayacak ve alan adı (.com, .net vb.) biçiminde sonlanamayacak.

Kullanıcı adlarının en az bir harf içermesi gerekecek ve yalnızca küçük harfler (a–z), rakamlar (0–9), noktalar ve alt çizgiler kullanılabilecek. WhatsApp, bu sınırlamalarla kullanıcı adlarında temiz ve öngörülebilir bir yapı kurmayı amaçlıyor. Ayrıca nokta karakteri kullanıcı adının başında veya sonunda yer alamayacak, aynı şekilde ardışık iki nokta kullanımı da kabul edilmeyecek.

Tam Boyutta Gör Güvenlik açısından bir başka önemli nokta ise kullanıcı adlarının benzersiz olması gerekliliği. WhatsApp, aynı kullanıcı adının birden fazla kişi tarafından alınmasına izin vermeyecek ve ayrımcı karakter desteği (örneğin "john" ve "j0hn") sunmayacak. Bu da, sahte hesapların veya kimlik sahteciliğinin önüne geçmek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Ayrıca kullanıcı adı uzunluğu 3 ila 30 karakterle sınırlı tutulacak. Ancak bu sınırlandırma, ilerleyen dönemlerde kullanıcı geri bildirimlerine göre değiştirilebilir.

Kullanıcı adı seçim süreci, kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı da ihmal etmiyor. Tüm kriterleri karşılayan bir kullanıcı adı seçildiğinde, sistem bir onay ekranı göstererek bu adı kullanıcı hesabına başarıyla bağladığını bildiriyor. Bu yeni özellik ile artık kullanıcı adı belirleyen bir kişinin telefon numarası, kişi listenizde kayıtlı değilse bile gizli kalacak. Yeni konuşmalar başlatıldığında ya da grup sohbetlerinde yalnızca bu kullanıcı adı görüntülenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numarası yerine kullanıcı adı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: