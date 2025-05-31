WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numaranız yerine kullanıcı adı kullanın

Kullanıcı adıyla mesajlaşma dönemi: WhatsApp, gizliliği artırmak için harekete geçti
Yeni özellikle birlikte WhatsApp, kullanıcılarına belirli kurallara uygun bir kullanıcı adı seçme imkanı tanıyacak. Uygulama içindeki ilk izlenimlere göre kullanıcı adlarının güvenli ve tutarlı biçimde oluşturulabilmesi için bazı önemli kısıtlamalar getirilecek. Örneğin kullanıcı adları "www." ile başlayamayacak ve alan adı (.com, .net vb.) biçiminde sonlanamayacak.
Kullanıcı adlarının en az bir harf içermesi gerekecek ve yalnızca küçük harfler (a–z), rakamlar (0–9), noktalar ve alt çizgiler kullanılabilecek. WhatsApp, bu sınırlamalarla kullanıcı adlarında temiz ve öngörülebilir bir yapı kurmayı amaçlıyor. Ayrıca nokta karakteri kullanıcı adının başında veya sonunda yer alamayacak, aynı şekilde ardışık iki nokta kullanımı da kabul edilmeyecek.
Kullanıcı adı seçim süreci, kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı da ihmal etmiyor. Tüm kriterleri karşılayan bir kullanıcı adı seçildiğinde, sistem bir onay ekranı göstererek bu adı kullanıcı hesabına başarıyla bağladığını bildiriyor. Bu yeni özellik ile artık kullanıcı adı belirleyen bir kişinin telefon numarası, kişi listenizde kayıtlı değilse bile gizli kalacak. Yeni konuşmalar başlatıldığında ya da grup sohbetlerinde yalnızca bu kullanıcı adı görüntülenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
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